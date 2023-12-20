Lionel Messi CNN'e yaptığı açıklamada PSG'nin yeniden UCL'yi kazanması için en iyi yer olduğuna inandığını söyledi

Arjantinli süperstar Salı günü Fransız kulübüyle iki yıllık bir sözleşme imzalayarak Barcelona'daki 19 yıllık kariyerine son verdi.

CNN Sport'tan Amanda Davies'e konuşan Messi, hem kendisinin hem de yeni kulübünün hedeflerinin aynı olduğunu vurguladı: PSG'nin şimdiye kadar elde edemediği ve Messi'nin kendisinin de dört kez kazandığı kupayı kazanmak.

CNN'e verdiği demeçte "Geçmişimin ve bu kulübün hedefinin farkındayım - bir süre Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak için mücadele ettim ve son birkaç yıldır buna çok yaklaşmıştım" dedi.

"Benim için kişisel düzeyde, önceki yıllarda da söylediğim gibi bir Şampiyonlar Ligi daha kazanmayı çok isterim ve bunun için hazır olan ideal yere geldiğimi düşünüyorum. Hedeflerimiz aynı. Etkileyici oyunculara sahip, dünyanın en iyi kadrolarından biri ve umarım Paris'in çok istediği, benim de çok istediğim bu hedefe ulaşabiliriz ve umarım Paris halkıyla birlikte bunun tadını çıkarabiliriz."

Sadece birkaç gün önce Messi, Avrupa futbolunda yükseldiği ve geliştiği kulüp olan Barcelona'da duygusal bir veda basın toplantısı sırasında gözyaşları içindeydi.

Messi, Katalan devleriyle geçirdiği süre boyunca on İspanya ligi şampiyonluğunun yanı sıra altı Ballon d'Or ödülü kazandı.

Basın toplantısında Barcelona'dan ayrılışının "çok zor" olduğunu kabul etse de, yeni kulübünde "çok mutlu" olduğunu ve geleceği dört gözle beklediğini söyledi.

Amanda Davies'e konuşan Messi, "Gerçek şu ki, bu hafta yaşadıklarımı kelimelere dökmek çok zor," dedi.

"Barcelona'da olanlar gerçekten zordu - tüm hayatım boyunca tek bir yerde bulunduktan sonra veda etmek. Ve üç gün sonra - ne olduğunu unutmadan - her şey değişti. Çok fazla şüphe, çok fazla sinir, bunun olacağına dair çok fazla beklenti ve... çok fazla heyecan ve başlama arzusuyla yaşıyordum.

"Beni karşılayan, sokaklara dökülen insanların karşılaması gerçekten çok özel bir gelişti. Yaşayacağım bu yeni döneme başlayacağım için çok heyecanlıyım ve Paris'teki yeni hayatıma başlamaya hazırım."

Barcelona'dan ayrıldıktan sonra Messi, aralarında Barça'dan eski takım arkadaşı Neymar ve Arjantinli arkadaşları Ángel Di María ve Leandro Paredes'in de bulunduğu PSG'deki arkadaşlarının "Işıklar Şehri "ne gelme kararında kendisine yardımcı olduğunu itiraf etti.

Messi'nin Paris'e gelişi, Neymar ve Fransız süperstar Kylian Mbappé ile birlikte korkutucu bir ön üçlü oluşturuyor. Ve bu iki süper yıldız arkadaşıyla yan yana oynama ihtimali 34 yaşındaki oyuncuyu heyecanlandırıyor.

Messi, "Onlarla günlük hayatı paylaşabilecek olmak çılgınca, tüm kadroyla, (bu yaz gerçekleşen) bazı harika transferler var ve şimdi gerçekten antrenman yapmak ve rekabet etmek istiyorum çünkü en iyi oyuncularla oynayacağım" dedi.

Ancak 22 yaşındaki Mbappé'nin Parc des Princes'ten ayrılacağına dair söylentiler olsa da PSG başkanı Nasser Al-Khelaifi Messi'nin gelişinin onu kalmaya ikna edeceğini umuyor.

"Bence herkes Kylian'ın geleceğini biliyor, kazanmak istiyor, kupalar kazanmak istiyor," dedi Al-Khelaifi.

"Bunu kamuoyu önünde de söyledi, rekabetçi bir takıma sahip olmak istiyor ve biz de dünyanın en rekabetçi takımına sahibiz. Artık onun için hiçbir mazeret yok - kalmaktan başka bir şey yapamaz."

Kurallar dahilinde

PSG kadrosunda bu kadar çok yüksek profilli ve pahalı oyuncu varken, kulübün başka bir süperstar oyuncuyu nasıl karşılayabileceği ve yine de UEFA'nın Finansal Fair Play (FFP) düzenlemeleri içinde kalabileceği sorusu Al-Khelaifi'ye soruldu.

Ancak bir gazetecinin kulübün Messi ile sözleşme imzalamayı nasıl karşılayabileceğini sorması üzerine Al-Khelaifi, kulübün kurallar dahilinde yapamayacağı bir şey için söz vermeyeceğini söyledi.

Kulübün "ilk günden sonuna kadar" kurallar içinde kalacağını açıkladı.

Daha fazla haber, özellik ve video için CNN.com/sport adresini ziyaret edin

Khelaifi anlaşmanın sadece PSG için değil, Paris şehri ve Fransa ligi için de sportif ve ticari açıdan faydalı olacağını söyledi.

Al-Khelaifi "Umarım Leo daha yüksek bir maaş istemez" diye espri yaptı.

Al-Khelaifi CNN'e verdiği demeçte Messi'nin PSG ile sözleşme imzalamayı kabul etmesinden bu yana "cennete dönüştüğünü" söyledi ve henüz sahaya bile çıkmadan gelişinin kulüp üzerinde yarattığı etkiye işaret etti.

"Sponsorların bugün bize teklif ettiği rakamları bile size söylemeyeceğim. Bu inanılmaz bir şey," dedi CNN Sport'a.

"Sosyal medyamızı da görürseniz, eskiden 35 milyonumuz vardı ve şimdi 42 milyonumuz var. Hem de üç günden daha kısa bir sürede. Bu inanılmaz bir şey. Son iki yılın Covid-19 ile bir kriz olduğunu biliyorum ama ben bir şeye inanıyorum: her kriz bir fırsattır.

"Dört oyuncuyla bedavaya anlaştık ve bu dört oyuncu artı (Achraf) Hakimi'nin değeri kulübün varlıklarını neredeyse 3 milyar dolara çıkardı. Bu harika bir şey. İnsanlar bunun farkında değiller, bunu bilmiyorlar ama bence bilmeliler, bizim mali kapasitemizi sorgulayanlar."

Ayrıca okuyun:

Kaynak: edition.cnn.com