Lionel Messi, Barcelona'ya gözyaşları içinde veda ederken PSG'ye gitmesinin bir 'olasılık' olduğunu söyledi

Messi'ye PSG tarafından iki yıllık bir sözleşme teklif edildiği yaygın bir şekilde bildirildi, ancak 34 yaşındaki Arjantinli ne Paris deviyle ne de ilgilenen diğer kulüplerle bir sonraki hamlesine ilişkin herhangi bir anlaşma yapılmadığını söyledi.

PSG CNN'in yorum talebine yanıt vermedi.

Barcelona'da düzenlenen bir medya toplantısında konuşan Messi, salondakilerin alkışları arasında salona girdi ve Blaugrana oyuncusu olarak son konuşmasını yaptı ve bunu kariyerinin en zor anlarından biri olarak tanımladı.

Messi, "Bu günlerde, bu son günde düşünüyordum... ne söyleyeceğimi, ne söyleyebileceğimi görmek için" dedi.

"Gerçek şu ki hiçbir şey ortaya çıkmadı, şu anda olduğu gibi engellendim. Bu kadar yıl sonra, tüm hayatımı burada geçirdikten sonra benim için çok zor. Buna hazırlıklı değildim."

Altı kez Ballon d'Or kazanan oyuncu, 13 yaşında Arjantin'den geldiği Barcelona'dan ayrılıyor.

"Bugün buraya veda etmek zorundayım, daha önce de söylediğim gibi, uzun yıllar, tüm hayatım burada geçti. 21 yılın ardından eşim ve üç Arjantinli Katalan ile birlikte gidiyorum. Bu şehirde yaptığım ve yaşadığım her şeyden daha fazla gurur duyamam, birkaç yıl uzak kaldıktan sonra geri döneceğimizden hiç şüphem yok çünkü burası bizim evimiz, çünkü çocuklarıma da böyle söz verdim," diye ekledi Messi.

Messi, 682 kez fileleri havalandırarak Barcelona'nın tüm zamanlardaki en golcü oyuncusu ve dört Şampiyonlar Ligi ve 10 La Liga şampiyonluğu da dahil olmak üzere çok sayıda önemli kolektif ve bireysel ödül kazandı.

"Bu kulüp için, bu forma için geldiğim ilk günden son güne kadar her şeyimi verdim. Ve gerçek şu ki, fazlasıyla memnunum. Farklı bir şekilde veda etmek isterdim. Bu şekilde veda edeceğimi hiç düşünmemiştim," dedi Messi.

Şöyle devam etti: "Bunu insanlarla birlikte, sahada yapmak isterdim, onlardan son bir alkış, son bir sevgi duyabilmek isterdim. Halkla birlikte oynayamadığımız tüm bu pandemi döneminde onları çok özledim. Onlara yakın olmayı, onları cesaretlendirmeyi, onlarla birlikte gol kutlamayı, adımı söylemelerini özledim."

Hem kulüp hem de Messi yeni bir sözleşme üzerinde anlaşmaya varmış olsalar da, Barcelona'nın korkunç mali durumu ve La Liga'nın Finansal Fair Play (FFP) düzenlemeleri nedeniyle sözleşme imzalanamadı.

Cuma günü Barcelona Başkanı Joan Laporta gazetecilere yaptığı açıklamada "Messi ile sözleşme yenilemek bazı riskler taşıyordu [...] ancak kulübü daha fazla riske atamayız" dedi.

"Duyguları bir kenara bırakmalı, rakamlara soğukkanlılıkla bakmalısınız. La Liga'nın daha esnek olmasını istedik ama bu bir mazeret değil. Kuralları biliyorduk ve önceki yönetim kurulundan bize kalanlar bunu imkânsız kılıyor.

Laporta "Kulüp her şeyin üstündedir, hatta dünyanın en iyi oyuncusunun bile" diye ekledi.

Pazar günü medyayla yapılan soru-cevap oturumunda Messi'den ayrılışıyla ilgili gerginlik hakkında yorum yapması ve Barcelona'nın yıldız oyuncusunu gelecek sezon da takımda tutmak için elinden gelen her şeyi yapıp yapmadığı soruldu.

"Benim için açık olan şey, kalmak için mümkün olan her şeyi yaptığımdır, kulüp, Laporta, La Liga sorunu nedeniyle bunun mümkün olmadığını söyledi, ancak benim hakkımda, neden devam etmediğim hakkında söylenen birçok şey duydum, ancak sizi temin ederim ki kalmak için mümkün olan her şeyi yaptım" dedi Messi.

"Geçen yıl kalmak istemedim ve bunu da söyledim ama bu yıl kalmak istedim ve bu mümkün olmadı" diye ekledi Messi.

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Kaynak: edition.cnn.com