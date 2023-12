Lionel Messi: 'Barcelona her şeyin üstündedir, hatta dünyanın en iyi oyuncusunun bile' diyor kulüp başkanı

Laporta, Barcelona'nın tüm zamanların en iyi oyuncularından biri olarak kabul edilen Messi'nin Katalan kulübünde geçirdiği 19 yılın ardından yeni bir sözleşme imzalamayacağını açıklamasından bir gün sonra medyaya konuştu.

Barcelona, her iki tarafın da yeni bir sözleşme üzerinde anlaşmaya vardığını, ancak kulübün korkunç mali durumu ve La Liga'nın Finansal Fair Play (FFP) düzenlemeleri nedeniyle sözleşmenin imzalanamadığını söyledi.

Laporta gazetecilere verdiği demeçte "Messi ile sözleşme yenilemek bazı riskler taşıyordu [...] ama kulübü daha fazla riske atamayız," dedi.

"Duygularınızı bir kenara bırakmalı, rakamlara soğukkanlılıkla bakmalısınız. La Liga'nın daha esnek olmasını istedik ama bu bir mazeret değil. Kuralları biliyorduk ve önceki yönetim kurulundan bize kalanlar bunu imkânsız kılıyor.

"Kulüp her şeyin üstündedir, hatta dünyanın en iyi oyuncusunun bile" diye ekledi.

OKU: Barcelona Lionel Messi'nin kulüpten ayrılacağını açıkladı

Kısa süre önce yeniden atanan ve suçun büyük kısmını eski başkan Josep Bartomeu'ya yükleyen başkan, mevcut maaşların kulübün toplam gelirinin %110'unu temsil ettiğini, yani hareket için "hiç marj" olmadığını söyledi.

Laporta, kulüp ve Messi'nin başlangıçta beş yıllık bir süre içinde ödenmek üzere iki yıllık, daha sonra da beş yıllık bir anlaşma üzerinde anlaştıklarını söyledi.

Messi'nin maaşı düşürülse bile, Laporta maaşların kulübün gelirinin %95'ini oluşturacağını ve bunun da manevra alanı bırakmayacağını söyledi.

Messi'nin Haziran sonunda sona eren önceki sözleşmesinin 672 milyon dolar değerinde olduğu İspanyol El Mundo gazetesi tarafından açıklanmış ve Messi'yi spor tarihinin en çok kazanan sporcusu yapmıştı.

Laporta, yakın zamanda yapılan bir denetimin kulübün önceki yönetimden miras kalan mali durumunun beklenenden daha büyük ve "çok daha kötü" olduğunu gösterdiğini söyledi.

Barcelona'daki ilk maçına 2004 yılında çıkan Messi, Katalan kulübüyle 10 La Liga şampiyonluğu ve dört Şampiyonlar Ligi kazandı.

Nisan ayında Barcelona'nın Copa del Rey finalinde Athletic Bilbao'yu 4-0 yenmesiyle Messi kulüple 35. kupasını kazandı.

Ancak Barca başkanı Cuma günü yaptığı açıklamada yeni bir dönemin başladığını müjdeledi ve Messi sonrası dönemin başarılı olacağına inandığını söyledi.

Laporta, "Her zamankinden daha motive olmuş durumdayız, bizden yüksek bir seviye talep edilecek ve Messi olmadan da Barça'nın keyif vermeye devam edeceği mücadeleyi üstlenmeye hazırız" dedi.

Messi'nin durumu, önümüzdeki sezon öncesinde kadroyu düzenlemeye çalışan Laporta'nın başını ağrıtacak pek çok sorundan ilki. Yazın transfer edilen Sergio Agüero, Eric García ve Memphis Depay, Barcelona mali durumunu düzene sokana kadar takıma katılamayacak.

Barcelona'nın 'beceriksizliği'

Barcelona'nın yaşadığı mali krizin sorumlusu olarak koronavirüs salgını gösterilebilir.

Pandemi nedeniyle futbolun tüm dünyada durma noktasına gelmesi, özellikle bilet satışları ve televizyon hakları anlaşmaları yoluyla kulüplerin gelirlerini azalttı.

Bilet satışlarının büyük bölümünü stadyumun diğer alanlarında daha fazla para harcayan turistlerin oluşturduğu Barcelona özellikle kötü etkilendi.

"The Barcelona Complex" kitabının yazarı Financial Times yazarı Simon Kuper CNN'de yayınlanan Quest Means Business programına verdiği demeçte, "Bunun bir kazadan çok beceriksizlik olduğunu söyleyebilirim" dedi. "Yani, bakın, Covid her futbol kulübünü vurdu çünkü stadyumlar kapalıydı.

"Barcelona için durum daha da kötüydü çünkü birçok maçta stadyumdaki koltukların üçte biri turistler tarafından işgal ediliyor ve bu turistler aynı zamanda megastore ve müzeden de alışveriş yapıyor, burası tam bir turist şehri."

Barca'nın sorunları, kulübün başta Messi, Pep Guardiola, Andres Iniesta ve Xavi olmak üzere birçok yıldız yetiştiren La Masia oyuncularını A takıma yükseltmekten uzaklaşması ve bunun yerine daha önce kurulmuş yıldızlara büyük transfer ücretleri ve maaşlar harcamayı tercih etmesiyle daha da kötüleşti.

Barcelona'nın 2013/14 sezonundan bu yana transfer ücretlerine 1 milyar dolardan fazla para harcadığı bildiriliyor.

Kuper, "Ama beceriksizdiler," diyor. "Kitapta, yaklaşık beş yıl boyunca transferlere, oyuncu satın almaya nasıl bir milyar dolardan fazla harcadıklarını, futboldaki diğer tüm kulüplerden daha fazla harcadıklarını ve Messi'yi dışarıda bırakırsanız, bu yaşlanan, oldukça zayıf takımla nasıl sonuçlandıklarını detaylandırıyorum.

"Yani sistematik olarak yanlış oyuncuları aldılar, iyi oyuncu üretmeyi bıraktılar, sonunda tüm gelirlerinden daha fazlasını maaşlara harcadılar ve maaşların kontrolden çıkmasına izin verdiler.

"Yani içine düştükleri bu durumdan kulüp sorumlu."

Ayrıca okuyun:

Kaynak: edition.cnn.com