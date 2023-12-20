Lionel Messi: Barcelona Arjantinli yıldızın kulüpten ayrılacağını açıkladı

Barcelona'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kulüp ve oyuncunun anlaşmaya varmasına ve bugün yeni bir sözleşme imzalama konusundaki açık niyetlerine rağmen, finansal ve yapısal engeller nedeniyle bu gerçekleşemez" denildi.

Geçtiğimiz ay Arjantin ile ilk Copa America 'sını kazanan 34 yaşındaki oyuncu, 2020 yazında "tüm yıl boyunca" ayrılmak istediğini itiraf etmiş ve sözleşmesindeki bir maddenin bunu ücretsiz olarak yapabileceği anlamına geldiğini iddia etmişti, ancak sonunda Messi, Barcelona'nın aynı fikirde olmaması ve 700 milyon €'luk (897 milyon $) serbest bırakma maddesini azaltmaya istekli olmaması nedeniyle kalmak zorunda kaldı.

Arjantinli oyuncu kulübe olan sevgisi nedeniyle kulübün kararına mahkemede itiraz etmeye ve hukuki bir anlaşmazlığı uzatmaya niyeti olmadığını söyledi.

Messi'nin Haziran sonunda sona eren önceki sözleşmesinin değeri İspanyol El Mundo gazetesi tarafından 672 milyon dolar olarak açıklanmış ve Messi'yi spor tarihinin en çok kazanan sporcusu yapmıştı.

Barcelona'dan yapılan açıklamada "Her iki taraf da oyuncunun ve kulübün isteklerinin nihayetinde yerine getirilmeyecek olmasından derin üzüntü duymaktadır" denildi.

"FC Barcelona, kulübün yücelmesine yaptığı katkılardan dolayı oyuncuya tüm kalbiyle şükranlarını sunar ve kendisine kişisel ve profesyonel yaşamında gelecek için en iyi dileklerini sunar."

Barcelona'daki ilk maçına 2004 yılında çıkan Messi, Katalan kulübüyle 10 La Liga şampiyonluğu ve dört Şampiyonlar Ligi kazandı.

Messi, Nisan ayında Barcelona'nın Copa del Rey finalinde Athletic Bilbao'yu 4-0 yenmesiyle kulübüyle 35. kupasını kazandı.

Daha önce de sık sık olduğu gibi, Barcelona'nın üçüncü ve Arjantinlinin maçtaki ilk golüyle Messi şovu çaldı.

Kendi yarı sahasında iyi başlayan Messi, Sergiño Dest ile pas alışverişinde bulunduktan sonra ileri fırladı ve sahanın ilerisinde Frenkie De Jong ile aynı şeyi yaptı.

De Jong'un geri pası Messi'yi ceza sahası içinde buldu ve Arjantinli oyuncu iki Bilbao savunmacısının arasından sıyrılarak topu soğukkanlılıkla alt köşeye gönderdi.

Bu, taraftarların 10 numarayı izlerken görmeye alıştığı türden bir dahilikti ve Messi'nin gelmiş geçmiş en iyi gollerinden biri olarak kabul edilen 2015 Copa del Rey finalindeki - yine Bilbao'ya karşı - açılış golünün anılarını geri getirdi.

Ancak Copa del Rey zaferi Barcelona'nın 2019'dan bu yana kazandığı ilk kupa oldu.

Messi maçtan sonra yaptığı açıklamada "Tüm hayatımı geçirdiğim bu takımın kaptanı olmak çok özel" dedi. "Ve kupayı kaldırabilmek de çok özel."

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Kaynak: edition.cnn.com