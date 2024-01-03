Lionel Messi Arjantin'in Dünya Kupası zaferinin ardından Paris Saint-Germain antrenmanlarına geri döndü

Çarşamba günü kulübün resmi hesabından atılan bir tweet'te şöyle deniyor: "Tekrar hoş geldin Leo," yazan tweet'e 35 yaşındaki oyuncunun tesise gelişini gösteren bir video eşlik ediyor.

Ayrı bir paylaşımda ise Messi'nin soyunma odasında aralarında Brezilyalı yıldız Neymar'ın da bulunduğu takım arkadaşları tarafından karşılandığı görüntüler yer alıyor.

Messi Fransız kulübüne önemli bir zamanda dönüyor; takım bu sezon ilk kez geçtiğimiz hafta sonu Lens karşısında kaybetti. PSG'nin Ligue 1 tablosunun zirvesindeki liderliği bu sonuçla sadece dört puana düştü.

Takımın bir sonraki maçı Cuma günü Fransa Kupası'nda Chatearoux'ya karşı - Messi için çok erken gelebilecek bir maç.

Messi'nin Paris'e dönüşü, ezeli rakibi Cristiano Ronaldo'nun yeni kulübü Al Nassr'da görücüye çıktığı güne denk geldi.

Portekizli yıldız, geçen yıl Kasım ayında Manchester United'dan yüksek profilli ayrılışının ardından geçen hafta Suudi Arabistan kulübüne imza attı.

Salı günü Riyad'da taraftarların karşısına çıkan 37 yaşındaki oyuncu, Avrupa'dan neden ayrıldığına ilişkin olarak saha içindeki başarılarına atıfta bulundu.

"Hayatımda, futbolda bu büyük kararı verdiğim için çok gururluyum. Avrupa'da işim bitti. Her şeyi kazandım," dedi beş kez Ballon d'Or kazanan oyuncu. "Avrupa'nın en önemli kulüplerinde oynadım ve şimdi benim için yeni bir meydan okuma var."

Ronaldo sözlerine şunları da ekledi: "Avrupa'da birçok fırsatım oldu, birçok kulüp - Brezilya'da, Avustralya'da, ABD'de, hatta Portekiz'de - birçok kulüp benimle sözleşme imzalamaya çalıştı ama ben bu fırsat için bu kulübe söz veriyorum."

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Kaynak: edition.cnn.com