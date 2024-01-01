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Lindsay Lohan'ın tatil filmiyle Noel erken geliyor

Netflix, Lindsay Lohan'ın yaklaşan Noel filmi hakkında daha fazla bilgi vermek için doğal olarak 3 Ekim'i seçti.

 and  Michael Bootcampf
1 dakikada okunur
Lindsay Lohan Sierra rolünde, Chord Overstreet Jake rolünde "Falling for Christmas.".aussiedlerbote.de
Lindsay Lohan Sierra rolünde, Chord Overstreet Jake rolünde "Falling for Christmas.".aussiedlerbote.de

Lindsay Lohan'ın tatil filmiyle Noel erken geliyor

"Kötü Kızlar Günü" olduğu için o günün özel bir önemi var.

Bu 2004 yapımı filmin artık meşhur olan bir sahnesinde, Aaron Samuels (Jonathan Bennett tarafından canlandırılan) karakteri Cady Heron'a (Lohan tarafından canlandırılan) "Bugün günlerden ne?" diye sorar ve o da "3 Ekim" diye cevap verir.

Netflix filmi "Falling for Christmas "ta Lohan, otel varisi Sierra rolünde, "yeni nişanı bir kayak kazası geçirip hafızasını tamamen kaybetmesiyle raydan çıkan" bir kadını canlandırıyor.

"Filmin basın notlarına göre, "Neyse ki Sierra kendini Noel'e giden günlerde mavi yakalı bir dulun (Chord Overstreet) ve onun erken gelişmiş kızının (Olivia Perez) bakımında buluyor".

Bu Lohan için ilk Netflix projesi ve karakterini "Savurgan. Huysuz. Göz alıcı."

Yakın zamanda gerçekleşen Tudum hayran etkinliğinde verdiği bir röportajda "Bu çok ferahlatıcı, iç açıcı bir romantik komedi ve bu tür filmleri yapmayı özledim" dedi.

"Falling for Christmas" 10 Kasım'da Netflix'te gösterime giriyor.

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Kaynak: edition.cnn.com

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