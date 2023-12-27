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Lindsay Lohan evli olduğunu paylaştı

Lindsay Lohan evlendiğini açıkladı.

 and  Ksenia Johnson
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.aussiedlerbote.de
.aussiedlerbote.de

Lindsay Lohan evli olduğunu paylaştı

Cumartesi günü doğum gününü kutlayan 36 yaşındaki aktris, finansçı Bader Shammas ile kocası olduğunu söylediği bir fotoğraf paylaştı.

"Ben dünyanın en şanslı kadınıyım. Beni buldun ve aynı anda hem mutluluğu hem de zarafeti bulmak istediğimi biliyordun. Kocam olduğun için hayretler içindeyim" diye yazdı.

Çift nişanlandıklarını Kasım ayında açıklamıştı.

"Aşkım. Hayatım. Benim ailem. Benim geleceğim," diye yazdı Lohan o zaman Shammas'ı etiketleyerek.

Lohan en çok "The Parent Trap" ve "Freaky Friday" filmlerinin yeniden çevrimlerinin yanı sıra 2004 yapımı gençlik komedisi "Mean Girls "deki başrolleriyle tanınıyor.

"Hayatım ve her şeyim. ❤️every kadın her gün böyle hissetmeli" diyen Lohan Cumartesi günkü paylaşımını sonlandırdı.

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Kaynak: edition.cnn.com

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