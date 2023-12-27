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Lexi Thompson egzersiz yapmaya 'bağımlı' olmanın oyununa yardımcı olduğunu söylüyor

Golfçü Lexi Thompson, CNN'de yayınlanan Living Golf programında spor yapmaya "bağımlı" olduğunu ve 22 yaşında sıradan bir genç olduğunu anlatıyor.

 and  Viktoria Klein
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Öne çıkan hikayeler

Lexi Thompson egzersiz yapmaya 'bağımlı' olmanın oyununa yardımcı olduğunu söylüyor

Lexi Thompson 2017'de iki turnuva kazandı

ABD Takımı'nın Solheim Kupası'nı kazanmasında etkili oldu

22 yaşındaki golfçü sporun iniş ve çıkışlarını yaşadı ve golf sahasından uzakta da zor zamanlar geçirdi.

Sezonun ilk büyük turnuvası olan Kaliforniya'daki ANA Inspiration'da Florida'lı golfçü iki atış öndeyken son raundun kapanışında bir TV izleyicisinin bir önceki raundda tespit ettiği bir ihlal nedeniyle dört atış ceza alacağı söylendi.

Sahadaki soğukkanlılığı - sonunda Güney Koreli So Yeon Ryu'ya ani ölümle kaybettiği bir play-off'u zorlamak için toparlandı - ona yeni hayranlar kazandırdı ve sosyal medya öfkeyle çalkalandı.

Ancak Mayıs ayında annesine kanser teşhisi konan ve Eylül ayında büyükannesini kaybeden Thompson zorlu bir yıl boyunca sahada istikrarını korudu.

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2007 yılında, sadece 12 yaşındayken Lexi Thompson, ABD Kadınlar Açık'a katılmaya hak kazanan en genç golfçü oldu. Ancak 2014 yılında Lucy Li onu geçene kadar yedi yıl boyunca rekorunu korumayı başardı.
Bir yıl sonra Thompson, ABD Genç Kızlar şampiyonasını kazanmaya devam etti ve yine ABD Kadınlar Açık'a katılmaya hak kazandı - kardeşi PGA TOUR oyuncusu Nicholas Thompson da ona yardımcı oldu. Yine dereceye giremedi, ancak üçüncü kez şanslı olacaktı ...
2009'da babasının caddy'liğini yaptığı Thompson, üst üste üçüncü kez ABD Kadınlar Açık'a katılmaya hak kazandı ve bu kez 34. olarak etkileyici bir derece elde etti.
Thompson 2010'un ilk yarısında amatör olarak yarışmaya devam etti ve sonuçları daha da iyiye gitti. Kadınlar Avustralya Açık'ı T16 ile bitirdi ve ardından ABD Takımı'nın Curtis Kupası zaferinde önemli bir rol oynadı.
Haziran ayında Thompson, tam da üst üste dördüncü kez katıldığı ABD Kadınlar Açık'ta profesyonel olacağını açıkladı. Thompson turnuvadaki en iyi derecesini kaydederek 10. sırada yer aldı ve ilk profesyonel maaşını -72,131$- aldı.
2010 yılında Thompson, Evian Masters'da ikinci olarak ve nihai kazanan Jiyai Shin'in sadece bir atış gerisinde bitirerek en iyi Tur derecesini kaydetti. Thompson çabaları karşılığında 242.711 dolar aldı... 15 yaşındaki bir çocuk için hiç de fena bir ödeme günü değil!
Thompson, LPGA Tour'daki ilk zaferini 2011 Navistar Classic'te elde etti. Henüz 16 yaşındayken LPGA Tour'un en genç galibi oldu. Ancak Lydia Ko 11 ay sonra onun rekorunu geçecekti.
Navistar Classic'i kazandıktan sonra Thompson, LPGA'nın henüz 18 yaşında olmamasına rağmen Tur üyesi olmasına izin vermesini sağlayan bir feragat için başarılı bir şekilde dilekçe verdi. Thompson 2013 yılında ikinci Tur etkinliği olan 2013 Sime Darby'yi kazandı ve hemen ardından üçüncü etkinlik olan Lorena Ochoa Invitational'ı kazandı.
Thompson bir yıl sonra ilk büyük ödülünü kazandı ve 2014 Kraft Nabisco Şampiyonası'ndaki zaferinin ardından caddie Benji Thompson (akrabası değil) ile göle atlamasıyla ünlendi.
Henüz 23 yaşında olan Thompson, sonuncusu 2017 Indy Women in Tech Championship'te olmak üzere toplam dokuz LGPA Tour şampiyonluğu kazandı.
Fotoğraflarla Lexi Thompson'ın kariyeri

'Sıradan bir 22 yaşında'

Şu anda dünyada 3. sırada yer alan büyükler şampiyonu 2017'de iki turnuva kazandı ve dokuz kez ilk 10'a girdi; Ağustos ayında ise ABD Takımı'nın Solheim Kupası 'nı kazanmasında önemli rol oynadı.

Ancak başarılarına ve yaşadığı sıkıntılara rağmen Amerikalı sporcu hala "22 yaşında sıradan bir kız" olduğunu söylüyor.

Sporunun en büyük isimlerinden biri olmayı değerlendiren Thompson, CNN'in Living Golf programına şunları söyledi: "Bu benim alıştığım bir şey. Kendimi bu şekilde ünlü olarak görmüyorum.

"Ben sadece yaşamak için profesyonel olarak golf oynuyorum. Sanırım bu normal 22 yaşındaki birinden çok daha farklı ama aldığım taraftar desteğini görmek harika ve bu profesyonel bir sporcunun parçası. Bu da beraberinde gelen bir şey."

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Yıllar boyunca Instagram 'da düzenli olarak spor salonunda çekilmiş fotoğraflarını paylaşan golfçünün başarısının ardındaki faktörlerden biri de antrenmanlara olan bağlılığı ve fitness rejiminin sürüş mesafesinde "dramatik" iyileşmelere yol açtığını söylemesi.

Hayranlarına hayatının farklı bir bölümünü göstermekten hoşlanıyor, ancak golfçü geçen ay Instagram sayfasında büyükannesinin ölümünün ardından "aileme odaklanmak ve başka hiçbir şeye odaklanmamak" için sosyal medyadan uzaklaşacağını paylaştı.

Kariyer kazancı 7 milyon doları aşan Thompson şunları söyledi: "Eve döndüğümde ailemle çok vakit geçirmeyi seviyorum çünkü onları çok sık göremiyorum ama çok fazla pratik ve çok fazla antrenman var.

"İşin antrenman kısmına kesinlikle bağımlıyım.

"Egzersiz yapmayı seviyorum. Bu benim çıkış noktam gibi; sadece koşuyorum. Kulaklıkları takıp müzik açıyorum ve uzaklaşıyorum.

"Ama bunun golf için çok önemli olduğunu düşünüyorum çünkü çok uzun günlerimiz var. Beş saat boyunca sahadayız ve ardından ısınmamızla birlikte bir iki saat daha geçiyor, bu nedenle günü atlatabilmek için iyi durumda olmak önemli. çok daha kolay ve kendinizi daha iyi hissetmek için.

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"Çalışmaya başladığımdan beri golf vuruş mesafemde dramatik değişiklikler gördüm.

"Açıkçası sadece görünüşümle bile beni buna bağımlı kılan şeyin bu olduğunu düşünüyorum ama bunun buradaki yaşam tarzının büyük bir parçası olduğunu düşünüyorum.

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"Kızların çoğu egzersiz yapıyor ve formda kalmaya çalışıyor; ya köpük yuvarlıyorlar, ya esneme hareketleri yapıyorlar ya da egzersiz yaparak formda kaldıklarından emin oluyorlar çünkü bazen 10 hafta yolda kalıyoruz."

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Kaynak: edition.cnn.com

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