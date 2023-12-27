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Lexi Thompson egzersiz yapmaya 'bağımlı' olmanın oyununa yardımcı olduğunu söylüyor

Lexi Thompson 2017'de iki turnuva kazandı

ABD Takımı'nın Solheim Kupası'nı kazanmasında etkili oldu

22 yaşındaki golfçü sporun iniş ve çıkışlarını yaşadı ve golf sahasından uzakta da zor zamanlar geçirdi.

Sezonun ilk büyük turnuvası olan Kaliforniya'daki ANA Inspiration'da Florida'lı golfçü iki atış öndeyken son raundun kapanışında bir TV izleyicisinin bir önceki raundda tespit ettiği bir ihlal nedeniyle dört atış ceza alacağı söylendi.

Sahadaki soğukkanlılığı - sonunda Güney Koreli So Yeon Ryu'ya ani ölümle kaybettiği bir play-off'u zorlamak için toparlandı - ona yeni hayranlar kazandırdı ve sosyal medya öfkeyle çalkalandı.

Ancak Mayıs ayında annesine kanser teşhisi konan ve Eylül ayında büyükannesini kaybeden Thompson zorlu bir yıl boyunca sahada istikrarını korudu.

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Fotoğraflarla Lexi Thompson'ın kariyeri

'Sıradan bir 22 yaşında'

Şu anda dünyada 3. sırada yer alan büyükler şampiyonu 2017'de iki turnuva kazandı ve dokuz kez ilk 10'a girdi; Ağustos ayında ise ABD Takımı'nın Solheim Kupası 'nı kazanmasında önemli rol oynadı.

Ancak başarılarına ve yaşadığı sıkıntılara rağmen Amerikalı sporcu hala "22 yaşında sıradan bir kız" olduğunu söylüyor.

Sporunun en büyük isimlerinden biri olmayı değerlendiren Thompson, CNN'in Living Golf programına şunları söyledi: "Bu benim alıştığım bir şey. Kendimi bu şekilde ünlü olarak görmüyorum.

"Ben sadece yaşamak için profesyonel olarak golf oynuyorum. Sanırım bu normal 22 yaşındaki birinden çok daha farklı ama aldığım taraftar desteğini görmek harika ve bu profesyonel bir sporcunun parçası. Bu da beraberinde gelen bir şey."

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Yıllar boyunca Instagram 'da düzenli olarak spor salonunda çekilmiş fotoğraflarını paylaşan golfçünün başarısının ardındaki faktörlerden biri de antrenmanlara olan bağlılığı ve fitness rejiminin sürüş mesafesinde "dramatik" iyileşmelere yol açtığını söylemesi.

Hayranlarına hayatının farklı bir bölümünü göstermekten hoşlanıyor, ancak golfçü geçen ay Instagram sayfasında büyükannesinin ölümünün ardından "aileme odaklanmak ve başka hiçbir şeye odaklanmamak" için sosyal medyadan uzaklaşacağını paylaştı.

Kariyer kazancı 7 milyon doları aşan Thompson şunları söyledi: "Eve döndüğümde ailemle çok vakit geçirmeyi seviyorum çünkü onları çok sık göremiyorum ama çok fazla pratik ve çok fazla antrenman var.

"İşin antrenman kısmına kesinlikle bağımlıyım.

"Egzersiz yapmayı seviyorum. Bu benim çıkış noktam gibi; sadece koşuyorum. Kulaklıkları takıp müzik açıyorum ve uzaklaşıyorum.

"Ama bunun golf için çok önemli olduğunu düşünüyorum çünkü çok uzun günlerimiz var. Beş saat boyunca sahadayız ve ardından ısınmamızla birlikte bir iki saat daha geçiyor, bu nedenle günü atlatabilmek için iyi durumda olmak önemli. çok daha kolay ve kendinizi daha iyi hissetmek için.

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"Çalışmaya başladığımdan beri golf vuruş mesafemde dramatik değişiklikler gördüm.

"Açıkçası sadece görünüşümle bile beni buna bağımlı kılan şeyin bu olduğunu düşünüyorum ama bunun buradaki yaşam tarzının büyük bir parçası olduğunu düşünüyorum.

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"Kızların çoğu egzersiz yapıyor ve formda kalmaya çalışıyor; ya köpük yuvarlıyorlar, ya esneme hareketleri yapıyorlar ya da egzersiz yaparak formda kaldıklarından emin oluyorlar çünkü bazen 10 hafta yolda kalıyoruz."

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Kaynak: edition.cnn.com