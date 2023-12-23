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Lewis Hamilton'ın 'kişisel gelişimi' Mercedes'i ileriye götürüyor - Toto Wolff

Toto Wolff Lewis Hamilton'ın pist dışındaki 'kişisel gelişimini' övüyor

Ancak Mercedes direktörünün yeni sezon öncesinde 'pek çok endişesi' var

Wolff buna 'sağlıklı şüphecilik' diyor

F1 sezonu 25 Mart'ta Avustralya'da başlıyor

Hamilton ve takımının Formula 1'deki son hakimiyetine başkanlık eden Mercedes şefi Toto Wolff'un görüşü de bu yönde.

Alman üretici son 79 yarışın 62'sini kazanarak 2014'ten bu yana Formula 1 pilotlar ve yapıcılar dünya şampiyonluklarını silip süpürdü ve Hamilton bu süre içinde üç kez şampiyon oldu.

Wolff, Barcelona'daki testler sırasında CNN'in The Circuit programına verdiği demeçte "Beni en çok etkileyen şeylerden biri kişisel gelişimi" dedi.

"Her yıl takım içinde daha iyi hale geliyor. Ayrılmaz bir parça haline geldi. Eğer motive edilmeleri gerekiyorsa diğerlerini motive ediyor, tam tersi değil."

Hamilton'ın geçmişte takım arkadaşlarıyla, özellikle de Nico Rosberg ve Fernando Alonso ile ilişkileri zaman zaman kırılgan oldu.

Rosberg geçen yıl Finli halefi Valtteri Bottas'a Mercedes'te Hamilton'la başa çıkma konusunda tavsiye vermesi istendiğinde "Kolay bir yolculuk beklemeyin" demişti.

Bugün ise Wolff, son dünya şampiyonunun perde arkasındaki öneminin küçümsenemeyeceğini söylüyor.

Resmi olarak Mercedes'in idari direktörü olan Wolff, sporda bazı sporcuların "gerçekten takımın bir parçası olmadığı bir "süper yıldız fenomeni" olduğunu ve onun için bunun tam tersi olduğunu" söyledi. "Bir yıl boyunca çok önemli bir dayanak noktası oldu.

"Hepimiz gibi - eğer kafamız iyiyse, her şey çok daha kolay oluyor. O yüksek performanslı bir insan. Doğru ruh halinde, enerjik ve motive olması gerekiyor. Son birkaç yıldır bunu başarıyor. Ve bildiğim kadarıyla şu anda iyi bir yerde."

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Bottas 'adım atıyor'

Hamilton'ın tüm "kişisel gelişimine" rağmen Wolff, son şampiyonayı 58 puan geride üçüncü sırada tamamlamasına rağmen Bottas'ın bu sezon "güçlü bir rakip" olabileceğine inanıyor.

Bottas'ı Ocak 2017'de takıma kazandıran Wolff, "Geçen yıl çok geç takıma dahil olmasını hafife alma eğilimindeyiz" diyor. "Buna rağmen iyi bir sezon geçirdi: Üç yarış galibiyeti, üç baskın yarış galibiyeti.

"Takımın sağlam bir parçası haline geldi ve şimdi mesele biraz daha yükselmek ve nerede olduğunu görmek."

Sözleşmenin yenilenmesinin mevcut kampanyaya iyi bir başlangıç yapılmasına bağlı olup olmadığı sorusuna Wolff açıklık getirmedi.

"Gelecek yıl için sürücülerin durumu hakkında düşünmek istemem çünkü başka bir eşleşme hakkında düşünmeye başladığınız anda, sürücülerinize mümkün olan en iyi desteği vermek için artık yeterince zorlamıyorsunuz demektir" dedi.

"Bunu her zaman tartışıyoruz ama Formula 1 seviyesindeki bu adamlara bunu hatırlatmanıza gerek yok. Onlar çok iyi biliyorlar."

'Divayı korumak'

Wolff'a göre, "gelişmeyi bıraktığınız an, her şeye son vermeniz gereken andır."

Geçen sezon 15 pol pozisyonu ve 12 galibiyete rağmen mevcut aracın kazanma formülünü geliştirmeye hevesli olmasına şaşmamalı.

"Onun bir diva olduğunu söylemiştim çünkü çok hızlıydı ama uslu durmuyordu," diye gülümsüyor Avusturyalı. "Divanın karakter özelliklerini korumak ama biraz daha uslu olmasını sağlamak istiyorum."

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Wolff, sürücüleri uçan parçalardan ve diğer potansiyel tehlikelerden korumak için bu yıl uygulamaya konulan ve tartışmalara yol açan "halo" kokpit güvenlik sisteminin "çok iyi görünmediğini" kabul ediyor ancak hayatlar söz konusu olduğunda "taviz veremeyeceğinizi" de kabul ediyor.

Wolff, "Sürücü güvenliği için büyük bir gelişme" diyor. "Araba üzerinde bir etkisi var çünkü oldukça yüksekte. Ağırlık merkezi biraz yükseldi, bu da otomobilin ayarını biraz daha zorlaştırıyor, ancak çok büyük bir fark değil."

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'1.500 süper yıldızdan' oluşan bir ekip

Wolff hem kendisinden hem de araç ve sürücülerden yüksek standartlar talep ediyor ve "her akşam" aynaya bakıyor.

"Kendinizi sorgulamayı ve kendinizden şüphe etmeyi bıraktığınızda, büyüyemez ve gelişemezsiniz" diyor. "Sadece doğru dengeyi bulmak zorundasınız."

"Sanırım bunu kendim çok yapıyorum, bu benim bir parçam, ama evde gerektiğinde beni her zaman yere geri itecek bir eşim var."

Mercedes'in savunduğu büyüme anlayışı bütünsel. Alman markasının iki süper yıldızdan değil, "1.500 süper yıldızdan" oluşan bir takım olduğunu hatırlamanın önemli olduğunu vurguluyor.

"Ekip içinde çok açık bir yönetim kültürümüz var," diye açıklıyor. "Verimsizlikleri ve açıkları tespit edebiliyor ve arayabiliyoruz."

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Ferrari'yi mi taklit ediyorsunuz?

Taraftarlar ve rakipler son dört yıldaki yakın rekabetin azlığını kınarken, F1 genel müdürü Ross Brawn "buharlı silindirin devamını" öngördüğü konusunda uyarıda bulundu.

Sadece Ferrari, Michael Schumacher'in gücünün zirvesinde olduğu 2000-2004 yılları arasında üst üste beş kez duble yapmayı başarmıştı.

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Ancak ekibinin rehavete kapılma ihtimalinin "sıfır" olduğunu iddia etse de Wolff hala "pek çok endişesi" olduğunu söylüyor.

"Otomobille yeterince iyi bir iş çıkarıp çıkarmadığımız konusunda her zaman şüpheciyiz," diyor 46 yaşındaki pilot. "Doğru kararı alıp almadığımız ve olası teknolojik boşlukları göz ardı edip etmediğimiz... Bu, kendinizden sürekli şüphe duyduğunuz sağlıklı bir şüphecilik."

Wolff, mevcut hegemonya dönemini denetlemedeki rolü nedeniyle eleştirildi ve eski F1 CEO'su Bernie Ecclestone şunları söyledi: "Mercedes ve Toto'yu bizi rekabet açısından bu duruma soktukları için suçluyorum."

Avusturyalı ise sadece kazanmaya devam etmek istiyor.

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Wolff, "Özellikle dört yıllık başarının ardından hedefler belirlemeniz gerekiyor," diyor. "Kendinize ve şirkete enerji vermek için doğru hedefler belirlemeniz gerekir.

"Ve evet, en ön saflarda yer almaya devam etmek, yarışlar kazanmak ve sonunda şampiyonluk için mücadele edecek bir konumda olmak istiyoruz."

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Kaynak: edition.cnn.com