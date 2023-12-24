Lewis Hamilton: 'Zorluklar olmadan hayat sıkıcıdır'

Sezonun büyük bölümünde en yakın rakibi Ferrari'den daha yavaş bir araç kullanan Hamilton, her grand prix'de elinden gelenin en iyisini yapmak zorunda kaldı.

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Ancak karşılaştığı zorluklardan şikâyet etmek bir yana, İngiliz pilot kendisini mesleğinin zirvesine taşıyan şeyin bu olduğunu söylüyor.

Hamilton Abu Dhabi'de CNN'e verdiği demeçte "Araba sürmeyi seviyorum" dedi. "Her hafta sonu gidip arabaya bindiğinizde inanılmaz bir duygu yaşıyorsunuz.

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"Bu asla değişmez ve her hafta sonunun zorluğu her zaman ... hayat zorluklar olmadan sıkıcıdır. Ama diğer insanlar için durum farklı, hayattaki pek çok insan meydan okumayı umursamıyor.

"Belki (onlar) daha kolay bir yol seçiyorlar ama ben meydan okumayı, her gün yeni zorluklarla karşılaşmayı seviyorum ve bu bana verilmeyen bir şey - ve bunun zor bir iş olmasını seviyorum."

Ailenin önemi

Önceki dört dünya şampiyonluğunu kazandığında olduğu gibi, Hamilton tebrik mesajları ve e-postalarıyla dolup taşıyor.

Aradan geçen bunca yıldan sonra, Hamilton çocukken karting serilerinde yıllarca birlikte çalışmış olan babası Anthony'den gelen mesajlar hâlâ en anlamlısı.

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Hamilton bu sezonki çalışmaları hakkında "Birlikte çalıştığım çocuklar ve ailem bunun ne kadar zor olduğunu biliyor" diyor. "Sonuçta gerçekten önemli olan tek şey bu. Ama sanırım hayranlarım da biliyor."

Beş dünya şampiyonluğu bulunan Hamilton, Michael Schumacher'in tüm zamanların rekoru olan yedi şampiyonluğa ulaşmayı hedefliyor mu?

Şimdilik o kadar ilerisini düşünmüyor.

"Şu anda, bir sonraki hedefim şimdiye kadarki en iyi tatil ve izin dönemini geçirmek."

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Kaynak: edition.cnn.com