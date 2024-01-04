Lewis Hamilton toparlanarak Max Verstappen'i geçti ve üst üste beşinci İspanya Grand Prix'sini kazandı

Bu iki rakip bu sezon şimdiye kadar dört grand prix'nin her birinde yarış galibiyeti için mücadele etti, ancak Hamilton'ın Circuit de Barcelona-Catalunya'daki zaferi - kariyerinin 98. Formula 1 galibiyeti - onu pilotlar sıralamasının zirvesinde 14 puan öne taşıdı.

Hamilton'ın Mercedes'ten takım arkadaşı Valtteri Bottas yarışı üçüncü sırada tamamlarken, Charles Leclerc dördüncü, diğer Red Bull pilotu Sergio Perez ise beşinci oldu.

Yedi kez dünya şampiyonu olan Hamilton pole pozisyonundaki liderliğini açılış virajında kaybetti ve Mercedes'in yaratıcı bir stratejik düşünceyle liderliği geri kazanması gerekti.

Mercedes, Red Bull'u ve izleyen diğer herkesi gafil avladı ve 43. turda Hamilton'ı ikinci pit stop için çağırdı ve Britanyalı pilot Vertstappen'in ensesindeydi.

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Hamilton piste üçüncü sırada ve Verstappen'in 22 saniye gerisinde döndü ama en önemlisi daha taze ve daha hızlı lastiklerle. Hamilton'ın benzer bir pit stop stratejisinin ardından Verstappen'in peşine düştüğü ve sonunda onu geçerek kazandığı 2019 Macaristan Grand Prix'si ile benzerlikler vardı.

Verstappen'in yarış mühendisi de böyle düşünüyordu. Takım telsizinden "Macaristan'ı tekrar yaşıyoruz" diye yakındı.

Hamilton'ın son turda Verstappen'i geçebilmesi için tur başına Verstappen'in tur zamanından bir saniye çalması gerekiyordu. Sonunda, Hamilton'ın dünya şampiyonluğundaki rakibini bitime altı tur kala geçmesiyle bundan çok daha rahat oldu.

Hamilton yarıştan sonra Sky Sports'a "Sadece avlanıyordum," dedi. "Çok uzun süre çok yakındım ve bunu yaparken lastiklerin dayanmasını sağlayabileceğimi düşünmedim - ama başardım. Yirmi küsur saniye geriden geri gelmek uzun bir yoldu ama bu iyi bir kumardı, takımın gerçekten harika bir stratejisiydi."

"Gerçekten ikilemde kaldım. İçeri mi girmeliydim yoksa çağrıyı görmezden gelip dışarıda mı kalmalıydım? Açıkçası takımın istediğini yaptım ve doğal olarak bunun nedeni aramızda büyük bir güven olmasıydı. Bu takımdaki herkes olağanüstü bir iş çıkardı. Ne gündü ama."

Zafer, 36 yaşındaki pilotun İspanya'daki son dönemdeki dikkat çekici hakimiyetini genişletti ve üst üste beşinci yarış galibiyetini alarak kariyerindeki İspanya Grand Prix zafer sayısını altıya çıkardı.

Ancak Verstappen'in bu sezon şimdiye kadar elde ettiği bir galibiyet ve üç ikincilik, genç pilotun Hamilton'ın ensesinde olduğu anlamına geliyor.

Düzeltme: Bu makale sürücülerin finiş sırasını yansıtacak şekilde güncellenmiştir.

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Kaynak: edition.cnn.com