Lewis Hamilton tartışmalı Britanya Grand Prix zaferinin ardından internette ırkçı tacizlere hedef oldu

Yedi kez dünya şampiyonu olan pilot, rakibi Max Verstappen ile yaşadığı ve Red Bull pilotunun hastanelik olmasına neden olan tartışmalı çarpışmanın ardından aldığı 10 saniyelik cezayı telafi ederek zafere ulaştı.

Instagram'ın da sahibi olan Facebook, çeşitliliğin ve Black Lives Matter hareketinin büyük bir savunucusu olan Hamilton'la ilgili bir dizi yorumu platformundan kaldırdığını söyledi ve istismarı "kabul edilemez" olarak nitelendirdi.

CNN Sport'a konuşan bir Facebook şirket sözcüsü "Kurallarımızı tekrar tekrar ihlal eden yorumları ve hesapları kaldırmaya yönelik çalışmalarımızın yanı sıra, Yorum Filtreleri ve Mesaj Kontrolleri de dahil olmak üzere, kimsenin bu tür istismarları görmek zorunda kalmayacağı anlamına gelebilecek güvenlik özellikleri de mevcuttur" dedi.

"Hiçbir şey bu sorunu bir gecede çözemez ama topluluğumuzu istismardan korumak için çalışmaya kararlıyız."

Bu arada Twitter, ırkçı davranışların platformunda "yeri olmadığını" söyledi ve Hamilton'ın maruz kaldığı istismarı şiddetle kınadı.

CNN Sport'a konuşan bir Twitter sözcüsü "Açık ve net taciz ve nefret içerikli davranış politikalarımız var ve bu politikaların uygulanmasını çok ciddiye alıyoruz" dedi.

"Kurallarımızı ihlal eden tüm hesaplar hakkında kararlı ve hızlı bir şekilde harekete geçeceğiz."

Hamilton'ın takımı Mercedes, Formula 1 ve sporun yönetim organı FIA da ırkçı tacizleri "mümkün olan en güçlü ifadelerle" kınayan ortak bir açıklama yayınladı.

Açıklamada "Bu kişilerin sporumuzda yeri yoktur ve sorumluların eylemlerinden sorumlu tutulmalarını istiyoruz" denildi.

"Formula 1, FIA, sürücüler ve takımlar daha çeşitli ve kapsayıcı bir spor oluşturmak için çalışmaktadır ve bu tür kabul edilemez çevrimiçi taciz vakaları vurgulanmalı ve ortadan kaldırılmalıdır."

Bu olay, Euro 2020 finalinde İtalya'ya karşı penaltı kaçıran üç İngiliz oyuncunun - Marcus Rashford, Jadon Sancho ve Bukayo Saka - ırkçı tacize maruz kalmasından bir hafta sonra gerçekleşti.

Pazartesi günü Mercedes takım müdürü Toto Wolff BBC Radio 4'e verdiği demeçte sürücüsüne yönelik tacizin "kabul edilemez" olduğunu söyledi ve "buna tepki gösterme" sözü verdi.

Wolff, "Bunu Avrupa Şampiyonası'nda futbolda gördük ve taciz kesinlikle kabul edilemez ve dün de aynısı oldu ve ben hala bazılarının bunu anlamayıp anlamadığını sorguluyorum" dedi.

Red Bull da bir açıklama yayınlayarak Hamilton'ın sosyal medyada maruz kaldığı tacizden "tiksinti ve üzüntü" duyduğunu belirtti.

Açıklamada "Bunun asla bir mazereti olamaz, sporumuzda kesinlikle yeri yoktur ve sorumlular hesap vermelidir" denildi.

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Hamilton ve Verstappen'in yarışa dramatik bir başlangıç yaparken çarpışmasını yaklaşık 140.000 kişi tıklım tıklım dolu Silverstone'dan izledi.

İlk virajda rakibi tarafından geçilen Hamilton, ilk turda Verstappen'i geçmek için bir dizi girişimde bulundu ve pilotlar Silverstone'un Copse Virajına geldiklerinde Britanyalı pilotun sol ön tekerleği Red Bull pilotunun sağ arka lastiğine temas etti.

Verstappen bariyerlere çarpmadan önce pist dışına ve çakılların üzerine savruldu. Hollandalı hastaneye kaldırıldı ancak önemli bir yaralanma yaşamadı.

Yarışın ardından Verstappen sosyal medyada Hamilton'ın "tehlikeli" sürüşüyle ilgili duygularını ifade etti.

"Her şeyden önce: İyi olduğum için mutluyum. 51G'de oldukça büyük bir darbe aldım ama kendimi daha iyi hissediyorum" diye yazdı.

"Açıkçası bu şekilde yarış dışı kaldığım için çok hayal kırıklığına uğradım. Verilen ceza bize hiçbir şekilde yardımcı olmuyor ve Lewis'in pistte yaptığı tehlikeli hareketin hakkını vermiyor.

"Yarıştan sonra hala hastanedeyken kutlamaları izlemek saygısızca ve sportmenlik dışı bir davranış ama biz yolumuza devam ediyoruz."

Red Bull takım müdürü Christian Horner da yarıştan sonra olayla ilgili konuşurken gözle görülür bir şekilde öfkelendi.

Sky Sports'a verdiği demeçte "Lewis [Hamilton] bunun kabul edilemez olduğunu bilecek kadar tecrübeye sahip" dedi.

"Onun kalibresindeki bir sürücünün böyle bir hareket yapması beni hayal kırıklığına uğrattı. Tehlikeli ve çaresiz görünüyordu."

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Hamilton yarışın ardından sosyal medya üzerinden Verstappen'e iyi dileklerini iletti ancak Verstappen'in "adil" bir şekilde yarıştığını söyledi.

Pazar günü "Bugün bu spordaki tehlikeleri hatırlattı" diye yazdı. "İnanılmaz bir yarışçı olan Max'e en iyi dileklerimi gönderiyorum. İyi olduğunu duyduğuma sevindim. Her zaman sert ama her zaman adil bir şekilde yarışacağım.

"Takımım orada cesaret ve azim gösterdi. Kendi seyircimin önünde kazanmak bir rüya."

Wolff çarpışmayı bir yarış kazası olarak nitelendirerek onu destekledi.

Sky Sports'a verdiği demeçte "Tango yapmak için her zaman iki kişi gerekir ve bu ikisi birbirlerine bir santim bile vermiyorlar ve bu yüksek hızlı bir viraj ve bu yüzden bu tür şeylere bakmak kötü" dedi.

Yarış komiserleri olay nedeniyle Hamilton'a 10 saniye ceza verdi ancak Britanyalı pilot dramatik bir sonuçla tekrar öne geçmeyi başardı ve bitime iki tur kala Copse Virajında Charles Leclerc'i geride bıraktı.

Hamilton'ın galibiyeti ona 25 puan kazandırarak pilotlar sıralamasında Verstappen'in sekiz puan gerisine düşmesini sağlarken, ikili arasındaki rekabet de kızışmış oldu.

Şimdi tüm gözler 1 Ağustos'ta gerçekleşecek olan Macaristan Grand Prix'sinde olacak.

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Kaynak: edition.cnn.com