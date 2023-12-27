Lewis Hamilton Portekiz Grand Prix'sini kazanarak kariyerinin 97. yarış zaferini elde etti

Hamilton, Alfa Romeo'dan Kimi Raikkonen'in yedinci turda Antonio Giovinazzi'nin sol arka tekerleğiyle çarpışmasının neden olduğu Güvenlik Aracı'nın yeniden başlatılmasının ardından üçüncü sıraya gerilemişti.

Ancak 36 yaşındaki Hamilton 11. turda Verstappen'i geride bıraktı ve dokuz tur sonra pole pozisyonunda başlayan Bottas'ı geçerek liderliğe yükseldi.

Hamilton, Algarve Uluslararası Pisti'nde öne geçtikten sonra bir daha arkasına bakmadı ve 29.148 saniyelik rahat bir farkla kazandı.

Hamilton'ın zaferi bu sezonki ikinci zaferi ve şampiyonluk sıralamasında Red Bull pilotu Verstappen'in sekiz puan önüne geçmesini sağladı.

Hamilton yarıştan sonra gazetecilere "Fiziksel ve zihinsel olarak çok zor bir yarıştı" dedi. "Bugün her şey mükemmel değildi, bu yüzden bu alanlara bakacağız ve taşları tersine çevireceğiz."

Yedi kez dünya şampiyonu olan pilot, 9 Mayıs'taki İspanya Grand Prix'sinde şampiyonluk sıralamasındaki liderliğini genişletmeye çalışacak.

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Kaynak: edition.cnn.com