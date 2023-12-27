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Lewis Hamilton Portekiz Grand Prix'sini kazanarak kariyerinin 97. yarış zaferini elde etti

Lewis Hamilton Pazar günü neden yedi kez dünya şampiyonu olduğunu gösterdi ve Portekiz Grand Prix'sinde Red Bull'dan Max Verstappen ve Mercedes'ten takım arkadaşı Valteri Bottas'ı geride bırakarak kariyerinin 97. zaferini elde etti.

 and  Alex Stellmacher
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Lewis Hamilton Portekiz Grand Prix'sini kazanmak için bitiş çizgisini geçerken Mercedes takım....aussiedlerbote.de
Lewis Hamilton Portekiz Grand Prix'sini kazanmak için bitiş çizgisini geçerken Mercedes takım üyeleri pitwall'da kutlama yapıyor..aussiedlerbote.de

Lewis Hamilton Portekiz Grand Prix'sini kazanarak kariyerinin 97. yarış zaferini elde etti

Hamilton, Alfa Romeo'dan Kimi Raikkonen'in yedinci turda Antonio Giovinazzi'nin sol arka tekerleğiyle çarpışmasının neden olduğu Güvenlik Aracı'nın yeniden başlatılmasının ardından üçüncü sıraya gerilemişti.

Ancak 36 yaşındaki Hamilton 11. turda Verstappen'i geride bıraktı ve dokuz tur sonra pole pozisyonunda başlayan Bottas'ı geçerek liderliğe yükseldi.

Hamilton, Algarve Uluslararası Pisti'nde öne geçtikten sonra bir daha arkasına bakmadı ve 29.148 saniyelik rahat bir farkla kazandı.

Hamilton'ın zaferi bu sezonki ikinci zaferi ve şampiyonluk sıralamasında Red Bull pilotu Verstappen'in sekiz puan önüne geçmesini sağladı.

Hamilton yarıştan sonra gazetecilere "Fiziksel ve zihinsel olarak çok zor bir yarıştı" dedi. "Bugün her şey mükemmel değildi, bu yüzden bu alanlara bakacağız ve taşları tersine çevireceğiz."

Hamilton Portekiz Grand Prix'sini kazandıktan sonra podyumda kutlama yapıyor.

Yedi kez dünya şampiyonu olan pilot, 9 Mayıs'taki İspanya Grand Prix'sinde şampiyonluk sıralamasındaki liderliğini genişletmeye çalışacak.

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Kaynak: edition.cnn.com

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