Lewis Hamilton Mercedes sözleşmesini 2023'e kadar uzattı; takımı 'kapsayıcı ortam' için övdü

Yedi kez dünya pilotlar şampiyonu olan Hamilton,Formula 1'de çeşitliliğive eşitliği geliştirme çabasında Mercedes'in kendisine verdiği destekten gurur duyduğunu söyledi.

"Onlar [Mercedes] kendilerini sorumlu tuttular ve daha çeşitli bir ekip ve kapsayıcı bir ortam yaratma konusunda önemli adımlar attılar" diyen 36 yaşındaki Hamilton, takımın web sitesinde yaptığı açıklamada şunları söyledi

Yedi F1 şampiyonluğunun altısını Mercedes ile kazanan Hamilton, "Bu inanılmaz ekiple neredeyse dokuz yıldır çalıştığıma inanmak zor ve ortaklığımızı iki yıl daha sürdüreceğimiz için heyecanlıyım" diye ekledi.

Griddeki tek Siyah pilot olan Hamilton, sporda çeşitlilik ve ırksal eşitlik için güçlü bir ses olarak ortaya çıktı.

Geçtiğimiz sezon Michael Schumacher'in yedi F1 dünya şampiyonluğu rekorunu egale eden Hamilton, George Floyd'un Minneapolis'teki ölümünün ardından polis şiddetine ve ırksal adaletsizliğe karşı güçlü bir ses oldu.

Mercedes pilotu siyah yarış kıyafeti ile birlikte Black Lives Matter kaskı takarken, her grand prix öncesinde diz çökerek meslektaşlarını da aynı şeyi yapmaya teşvik etti. Arabası, takımın çeşitliliğe olan bağlılığının bir ifadesi olarak siyaha boyanmıştı.

'Gücünün zirvesi'

Rekor kırarak sekizinci şampiyonluğuna ulaşmaya çalışan Hamilton, bu sezon pilotlar sıralamasında Red Bull pilotu Max Verstappen'in 18 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor.

CEO ve Takım Müdürü Toto Wolff Hamilton için "Bu spordaki başarıları her şeyi anlatıyor ve tecrübesi, hızı ve yarış becerisiyle gücünün zirvesinde" dedi.

Wolff sözlerine şöyle devam etti: "Bu yıl elimizdeki mücadelenin tadını çıkarıyoruz ve bu yüzden de bu sözleşmeyi erkenden imzalamak istedik ki pistteki rekabet dikkatimizi dağıtmasın."

"Her zaman söylediğim gibi, Lewis'in içindeki yarış ateşi devam ettiği sürece, istediği kadar devam edebilir."

Hamilton Mercedes ile 77 yarış zaferi ve 74 pol pozisyonu kazanırken, Britanyalı pilot F1'de en çok yarış kazanma rekorunu (98) elinde bulunduruyor.

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Kaynak: edition.cnn.com