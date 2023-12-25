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Lewis Hamilton cinsiyet 'ayıplama' videosu için özür diledi

Lewis Hamilton, prenses elbisesi giydiği için yeğeninin cinsiyetini "ayıpladığı" yönünde çokça eleştirilen bir videoyu sosyal medyada paylaştığı için özür diledi.

 and  Viktoria Klein
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Lewis Hamilton cinsiyet 'ayıplama' videosu için özür diledi

Lewis Hamilton video paylaşımı için özür diledi

Yeğeninin neden prenses elbisesi giydiğini sorar

Twitter üzerinden özür dileyen dört kez dünya şampiyonu, Instagram videosunun bir "muhakeme hatası" olduğunu söyledi.

Hamilton'ın videosunda yeğeni mor ve pembe bir prenses elbisesi giymiş ve pembe kalpli bir asa sallıyordu. Yeğeni evet cevabını verdikten sonra Hamilton şöyle diyor: "Neden Noel için prenses elbisesi istedin?"

F1 pilotu daha sonra ekliyor: Yeğeni elleriyle kulaklarını kapatmadan önce "Erkekler prenses elbisesi giymez" diyor.

Hamilton daha sonra videoyu sildi ve özür diledi.

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32 yaşındaki Mercedes sürücüsü Twitter'da "Dün yeğenimle oynuyordum ve sözlerimin uygunsuz olduğunu fark ettim, bu yüzden gönderiyi kaldırdım" diye yazdı.

"Kötü bir niyetim yoktu ve kimseyi rencide etmek istememiştim. Instagram'da 5,7 milyon takipçisi olan Hamilton, yeğenimin hepimizin yapması gerektiği gibi kendini ifade etmekte özgür hissetmesini seviyorum" diye ekledi.

"Davranışım için en derin özürlerimi sunuyorum, çünkü nereden olursanız olun, kimseyi ötekileştirmenin ya da klişeleştirmenin kabul edilemez olduğunun farkındayım."

'Utanç verici'

Feminizm, annelik, siyaset ve ruh sağlığı konularında yazan editör Victoria Smith Twitter'da Hamilton'ı "güvensiz, cinsiyetçi bir ahmak" olarak tanımladı.

Smith, "Şahsen küçük erkek çocuklarını prenses elbiseleri içinde görmek, küçük kız çocuklarını görmekten çok daha güven verici" diye tweet attı.

Pride in London Twitter hesabı Hamilton'un videosundan dolayı "hayal kırıklığına uğradığını" belirtti: "Toplumumuzun birçoğu gençken bu tür utanç verici durumlarla karşılaştı."

Alman pilot, Melbourne'deki sezon açılışında Hamilton ve Britanyalı'nın yeni Mercedes takım arkadaşı Valtteri Bottas'ı geride bırakarak damalı bayrağı gördü.
Hamilton, kendisini Şanghay Uluslararası Pisti'nde zafere taşıyan Mercedes aracını okşadı. Çin'deki beşinci kariyer galibiyetini elde eden Britanyalı pilot, ikinci olan Vettel ile puanlarını eşitledi. Red Bull'dan Max Verstappen ise üçüncü oldu.
Vettel, Bottas'ın sıralama turlarında ilk kez pol pozisyonu elde etmesinin ardından Bahreyn'de galip geldi. Yarış sırasında Hamilton, Red Bull pilotu Daniel Ricciardo'yu pit şeridinde beklettiği için beş saniye dur-kalk cezası aldı. Vettel bunun avantajını sonuna kadar kullanarak rahat bir galibiyet elde etti.
Bahreyn'de ilk kez pol pozisyonu elde eden Bottas (en sağda), Rusya Grand Prix'sinde ilk F1 zaferine yükseldi. Hızlı bir başlangıç Fin pilotun öndeki iki Ferrari'yi geçmesini sağladı. Vettel Bottas'ı çizgiye kadar sıkı bir şekilde takip ederek ikinci sırayı aldı. Hamilton yarışı dördüncü bitirdi.
Rusya'da podyumu kaçıran Hamilton, İspanya Grand Prix'sinde en üst basamağa geri döndü. Britanyalı pilot startta Vettel tarafından geçildi ancak Hamilton mücadele etti ve yarışın ilerleyen bölümlerinde şampiyonluk yarışındaki rakibini dramatik bir şekilde geçerek damalı bayrağı gördü. Red Bull pilotu Ricciardo üçüncü olarak Bottas'ın motor arızası yaşamasının ardından sezonun ilk podyumunu elde etti.
Vettel'in takım arkadaşı Kimi Raikkonen, Monaco Grand Prix'sinin Cumartesi günkü sıralama turlarında dokuz yıl aradan sonra ilk kez pol pozisyonunu elde etti ancak Finli pilotun ilk aşamalarda liderliği ele geçirmesinin ardından yarışı kazanan Alman pilot oldu. Vettel, Finliden biraz daha geç pite girdikten sonra liderliği ele geçirdi ve bir daha arkasına bakmadı. Ricciardo üçüncü, Bottas ise dördüncü oldu. Gridde 13. sırada başlayan Hamilton ise yarışı altıncı sırada tamamladı.
Monako'da hayal kırıklığı yaratan bir gösterinin ardından Hamilton Montreal'de bir sürüş ustalığı sergiledi. Sıralama turlarında kariyerinin 65. pole pozisyonunu alarak Ayrton Senna'nın rekorunu egale eden Hamilton, yarışı da domine ederek takım arkadaşı Bottas'ın 20 saniye önünde çizgiyi geçerken Ricciardo Vettel'i geride bırakarak üçüncü oldu.
Azerbaycan'daki kaotik yarışta hem Vettel hem de Hamilton 2017'de ilk kez podyumu kaçırdı. İkili, Ricciardo'nun kazançlı çıktığı bir Güvenlik Aracı periyodu sırasında pistte çarpıştı. Avustralyalı pilotun beklenmedik galibiyeti kariyerinin beşinci galibiyeti olurken, Williams'ın genç pilotu Lance Stroll (sağda) üçüncü olarak podyuma çıkan en genç F1 çaylağı oldu.
F1: Lewis Hamilton'ın mükemmelliğe giden yolu

Ancak diğer Twitter kullanıcıları Hamilton'ın Instagram paylaşımına verilen tepkinin abartılı olduğunu söyledi.

Tony Mellace, "Lewis Hamilton bu konuda kaba davrandıysa anlarım, ama bunu o şekilde yapıyor gibi görünmüyordu," diye yazdı.

"Ayrıca yeğeni verdiği yanıt karşısında kıkırdıyor gibiydi. Sizler çocuktan daha fazla üzgünsünüz. Tatilin tadını çıkarın ve HER ŞEY hakkında şikayet etmeyi bırakın. Barış ve sevgi."

Hamilton, direksiyon başında sergilediği bir dizi dominant performansın ardından Ekim ayının sonuna iki yarış kala dördüncü dünya şampiyonluğunu elde etti.

Hamilton ve rakibi Sebastian Vettel 2017'nin büyük bölümünde başa baş bir mücadele sergilediler ve Ferrari pilotu sezonun ilk yarısında üstünlüğü elinde tutarken Britanyalı pilot müthiş bir form grafiği yakalayarak altı yarışta beş kez kazandı ve sekiz hafta içinde 14 puanlık farkı 66 puana çıkardı.

Hamilton'ın aktif sosyal medya kullanımı başını ilk kez belaya sokmuyor.

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Yeni Zelanda'da bir Harley-Davidison motosiklete binerken selfie çekmiş ve Ekim 2016'da Japonya'da bir F1 basın toplantısı sırasında Snapchat'te "Bu s**t beni öldürüyor" demiştir.

Hamilton Britanya Grand Prix'sinde durdurulamaz bir performans sergileyerek Ferrari'lerden yarım saniyeden fazla daha hızlı bir sıralama yaptı ve ev sahibi taraftarları büyük bir zaferle sevindirdi. Hem Vettel hem de takım arkadaşı Raikkonen yarışın sonlarına doğru lastik patlattı. Raikkonen iyileşerek yarışı üçüncü bitirirken, Vettel ancak yedinci olabildi ve Hamilton'la arasındaki şampiyona liderliğini tek puana indirdi.

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Kaynak: edition.cnn.com

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