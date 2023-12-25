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Lewis Hamilton cinsiyet 'ayıplama' videosu için özür diledi

Lewis Hamilton video paylaşımı için özür diledi

Yeğeninin neden prenses elbisesi giydiğini sorar

Twitter üzerinden özür dileyen dört kez dünya şampiyonu, Instagram videosunun bir "muhakeme hatası" olduğunu söyledi.

Hamilton'ın videosunda yeğeni mor ve pembe bir prenses elbisesi giymiş ve pembe kalpli bir asa sallıyordu. Yeğeni evet cevabını verdikten sonra Hamilton şöyle diyor: "Neden Noel için prenses elbisesi istedin?"

F1 pilotu daha sonra ekliyor: Yeğeni elleriyle kulaklarını kapatmadan önce "Erkekler prenses elbisesi giymez" diyor.

Hamilton daha sonra videoyu sildi ve özür diledi.

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32 yaşındaki Mercedes sürücüsü Twitter'da "Dün yeğenimle oynuyordum ve sözlerimin uygunsuz olduğunu fark ettim, bu yüzden gönderiyi kaldırdım" diye yazdı.

"Kötü bir niyetim yoktu ve kimseyi rencide etmek istememiştim. Instagram'da 5,7 milyon takipçisi olan Hamilton, yeğenimin hepimizin yapması gerektiği gibi kendini ifade etmekte özgür hissetmesini seviyorum" diye ekledi.

"Davranışım için en derin özürlerimi sunuyorum, çünkü nereden olursanız olun, kimseyi ötekileştirmenin ya da klişeleştirmenin kabul edilemez olduğunun farkındayım."

'Utanç verici'

Feminizm, annelik, siyaset ve ruh sağlığı konularında yazan editör Victoria Smith Twitter'da Hamilton'ı "güvensiz, cinsiyetçi bir ahmak" olarak tanımladı.

Smith, "Şahsen küçük erkek çocuklarını prenses elbiseleri içinde görmek, küçük kız çocuklarını görmekten çok daha güven verici" diye tweet attı.

Pride in London Twitter hesabı Hamilton'un videosundan dolayı "hayal kırıklığına uğradığını" belirtti: "Toplumumuzun birçoğu gençken bu tür utanç verici durumlarla karşılaştı."

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Ancak diğer Twitter kullanıcıları Hamilton'ın Instagram paylaşımına verilen tepkinin abartılı olduğunu söyledi.

Tony Mellace, "Lewis Hamilton bu konuda kaba davrandıysa anlarım, ama bunu o şekilde yapıyor gibi görünmüyordu," diye yazdı.

"Ayrıca yeğeni verdiği yanıt karşısında kıkırdıyor gibiydi. Sizler çocuktan daha fazla üzgünsünüz. Tatilin tadını çıkarın ve HER ŞEY hakkında şikayet etmeyi bırakın. Barış ve sevgi."

Hamilton, direksiyon başında sergilediği bir dizi dominant performansın ardından Ekim ayının sonuna iki yarış kala dördüncü dünya şampiyonluğunu elde etti.

Hamilton ve rakibi Sebastian Vettel 2017'nin büyük bölümünde başa baş bir mücadele sergilediler ve Ferrari pilotu sezonun ilk yarısında üstünlüğü elinde tutarken Britanyalı pilot müthiş bir form grafiği yakalayarak altı yarışta beş kez kazandı ve sekiz hafta içinde 14 puanlık farkı 66 puana çıkardı.

Hamilton'ın aktif sosyal medya kullanımı başını ilk kez belaya sokmuyor.

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Yeni Zelanda'da bir Harley-Davidison motosiklete binerken selfie çekmiş ve Ekim 2016'da Japonya'da bir F1 basın toplantısı sırasında Snapchat'te "Bu s**t beni öldürüyor" demiştir.

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Kaynak: edition.cnn.com