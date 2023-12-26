Lewis Hamilton çevreci protestoları destekliyor, ancak protestocular Britanya GP pistini işgal ederken onların yöntemlerini desteklemiyor

Pazar günü Silverstone'da düzenlenen Grand Prix 'de, turuncu tişörtler giyen bir grup protestocu, Zhoy Guanyu'nun yüksek hızda yaptığı kazanın ardından kırmızı bayrak çekilen yarışta araçlar düşük hızlarda pite dönerken Wellington düzlüğünde oturdu.

Yarış sonrası basın toplantısında küresel petrol kullanımına karşı yapılan protestoları öğrenen Mercedes pilotu Hamilton şunları söyledi: "Protestoculara kocaman bir alkış."

Dramatik bir yarışı üçüncü sırada tamamlayan 37 yaşındaki pilot, "İnsanların gezegen için savaşmasını seviyorum ve onlar gibi daha fazla insana ihtiyacımız var" dedi.

Basın toplantısının ardından Mercedes CNN'e gönderdiği açıklamada şunları söyledi "Lewis onların protesto hakkını destekliyordu ancak kendilerinin ve diğerlerinin güvenliğini tehlikeye atan seçtikleri yöntemi desteklemiyordu."

Günün ilerleyen saatlerinde Hamilton düşüncelerini açıklamak için Instagram'a girdi.

"Bugün gördüğümüz gibi, bu çok tehlikeli bir spor" diye yazdı. "Bugünkü protestolardan haberdar değildim ve inandıkları şey için ayağa kalkanları her zaman destekleyecek olsam da, bu güvenli bir şekilde yapılmalıdır. Lütfen protesto etmek için yarış pistlerimize atlamayın, sizi tehlikeye atmak istemiyoruz."

Northamptonshire Polisi olaydan sonra yedi kişinin gözaltına alındığını açıklarken, başmüfettiş Tom Thompson protestocuların güvenlik sorunlarıyla ilgili daha önce yapılan uyarıları göz ardı etmelerinin kendisini "gerçekten hayal kırıklığına uğrattığını" söyledi.

"Pistte barışçıl bir etkinlik düzenlemeyi teklif ettik ama onlar bunun yerine sürücülerin, görevlilerin ve gönüllülerin hayatlarını riske atmayı tercih ettiler. Herhangi birinin bunu yapmaya karar vermesi inanılmaz derecede hayal kırıklığı yaratıyor" dedi.

"Neyse ki böyle bir olasılık için planlarımız vardı ve grup görevlilerimiz tarafından hızla uzaklaştırıldı ve tutuklandı."

Just Stop Oil, yarışın ardından sosyal medyada bir açıklama yayınlayarak olayın sorumluluğunu üstlendi ve bunu yapma nedenlerini özetledi.

Paylaşımda "Eğer bu aksaklıktan dolayı dünyamızın gözlerimizin önünde yanmasından daha fazla öfkeliyseniz, o zaman önceliklerinizi doğru belirlemeniz gerekir" denildi.

Yarışı kazanan Carlos Sainz ve ikinci sırada bitiren Sergio Perez, davayı desteklediklerini söyledi ancak protestonun gerçekleştirilme şeklini eleştirdi.

"Bence insanlar istedikleri yerde konuşma ve gösteri yapma fırsatına sahipler, çünkü bu bir hak. Sadece Formula 1 pistine atlamanın ve kendinizi ve diğer tüm sürücüleri riske atmanın en iyi yol olduğuna inanmıyorum" dedi.

"Evet, bu davayı destekliyorum, bence Formula 1 2030 yılına kadar karbonu sıfıra indirmek için şimdiden harika bir iş çıkarıyor. Biz de bu alanda ilerliyoruz ve F1'i ve FIA'yı [motor sporlarının yönetim organı] bu yönde ilerlemenin yollarını bulmaya zorluyoruz."

F1'in CEO'su Stefano Domenicali protestocuların eylemlerini "sorumsuzca ve tehlikeli" olarak nitelendirdi.

Domenicali gazetecilere verdiği demeçte "Herkesin sorunlarını dile getirme hakkı vardır, ancak hiç kimsenin hayatları tehlikeye atmaya hakkı yoktur" dedi. "Bugün küçük bir grup insanın eylemleri tamamen sorumsuzca ve tehlikeliydi.

"Polise harika çalışmaları için teşekkür ediyoruz ve bunun sürücülerin, görevlilerin, taraftarların ve bireylerin kendi güvenlikleri için oluşturduğu risk konusunda kayıtsız kalmamalıyız."

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Kaynak: edition.cnn.com