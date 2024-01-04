Lewis Hamilton Bahreyn Grand Prix'sinde dramatik bir galibiyet elde etti

Yarışın büyük bölümünü lider götüren Leclerc, motor sorunlarının ilk grand prix başarısını elde etme şansını elinden alacağını anlayınca "Aman Tanrım," diye haykırdı.

Hamilton güvenlik aracı altında, Avustralya'da sezon açılışını kazanan Mercedes takım arkadaşı Valterri Bottas'ın önünde zafere ulaşırken, Leclerc üçüncü oldu.

Bottas 44 puanla pilotlar sıralamasında Hamilton'ın bir puan önünde liderliğini sürdürürken, Verstappen 27 puanla üçüncü sırada yer alıyor.

Şampiyona lideri yarıştan sonra "Bir noktada ön kanadıma plastik bir poşet yapıştı, bu da performansıma mal oldu" dedi.

"Yani mükemmel bir yarış değildi ama sonuçta şans bizden yanaydı ve bunu kesinlikle kabul edeceğiz - özellikle de geçen yılki kötü şanstan sonra ben.

"Açıkçası Charles için şanssızlık, çok güçlüydü - ama onun için de gelecek. İlk galibiyetim için 80'den fazla yarış beklemek zorunda kaldım, bu yüzden her şeyin yoluna gireceğinden eminim."

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Hamilton Leclerc'i övdü

Yarışa pole pozisyonunda başlayan Leclerc, aracının hibrid sistemi arızalanınca motor sorunları yaşadı.

Bir ara Hamilton'ın sekiz saniye önündeydi ancak Britanyalı pilot, Leclerc'in Ferrari'sinin 21 yaşındaki Monegasque'ın Ferrari'sini geçmeden önce duraklamasıyla arayı hızla kapattı.

F1 tarihinde sadece sekizinci kez güvenlik aracı altında sona eren yarış olmasaydı sıralamayı daha da aşağıda bitireceğini kabul ederek takımın "çok şanssız bir durumda şanslı" olduğunu kabul etmesi genç pilotun olgunluğunun bir işaretiydi.

Leclerc yarıştan sonra gazetecilere "Olur böyle şeyler" dedi. "Bu motor sporlarının bir parçası. Kabullenmesi çok zor bir durum ama eminim daha güçlü bir şekilde geri döneceğiz.

"Ne yazık ki bugün bizim günümüz değildi ama kendime güveniyorum. Ekip Avustralya'da yaşadığımız tempo eksikliğini gidermek için harika bir iş çıkardı.

"Ne diyebilirim ki? Elbette tüm takım gibi ben de büyük hayal kırıklığına uğradım ama bu sezonlarda böyle şeyler olur."

Leclerc için iyi haber ise F1'deki ilk podyum derecesini elde ederken aynı zamanda en hızlı turu kaydederek bir puan kazanmış olması. Şu anda Ferrari'nin en etkili pilotu olarak da görünüyor.

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Dört kez şampiyon olan Sebastian Vettel, Hamilton ile teker teker giderken Ferrari'sinin ön kanadına zarar verdi.

Hamilton Leclerc'e "Bu hafta sonu harika sürdün, gerçekten harikaydın - önünde uzun bir gelecek var" dedi. "Bu hafta sonu Ferrariler inanılmazdı ve Charles'ı görmem gerekiyordu çünkü harika bir iş çıkardı.

"Eminim bu onun için yıkıcı bir sonuçtur çünkü yarışı kazanmak için elinden geleni yapmıştı. Bugün kesinlikle şanslıydık ama her şeyi olduğu gibi kabul etmek zorundasınız.

"Buradaki adamın [Leclerc] gelecekte kazanacağı daha çok zafer var, bu yüzden onu tebrik ediyorum."

Bottas, "Takım olarak bugün şanslıydık," diye ekledi.

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Kaynak: edition.cnn.com