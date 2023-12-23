Lewis Hamilton Avustralya Grand Prix'si için 'rüya gibi' sıralama turlarından memnun

İngiliz pilot geçen sezon Mercedes'in 2022'de yaşadığı sıkıntılı dönemde hiç yarış kazanamadı ve Red Bull'un şampiyonluğa ulaşmasıyla takımın üst üste sekiz kez kazandığı şampiyonluk serisi sona erdi.

Yeni sezona iki yarış kala, Red Bull'un Bahreyn ve Suudi Arabistan'da kazanarak iyi bir başlangıç yapmasıyla Mercedes'i yine zorlu bir sezon bekliyor gibi görünüyordu.

Hamilton sezonun iki yarışında da yedinci sırada yer aldığı için Pazar günkü GP'ye üçüncü sırada başlamasına şaşırması anlaşılabilir bir durumdu.

"Bundan dolayı çok mutluyum. Bu hiç beklenmedik bir şeydi," dedi F1.com'a göre gazetecilere. "Takımımla gerçekten gurur duyuyorum."

Hamilton'ın takım arkadaşı George Russell, Melbourne'de ilk kez pole pozisyonunu elde eden dünya şampiyonu Max Verstappen'in ardından ikinci sırada yer aldı.

Hamilton, "George bugün harika bir iş çıkardı, bu yüzden iki ön sırada olmak bizim için gerçekten bir rüya," diye ekledi. "Hepimiz en önde olmak için elimizden geldiğince çok çalışıyoruz, bu yüzden Red Bull'a bu kadar yakın olmak gerçekten inanılmaz.

"Umarım yarın onları biraz zorlayabiliriz ve umarız hava da güzel olur."

Mercedes Takım Müdürü Toto Wolff gazetecilere yaptığı açıklamada Verstappen'in "kendi liginde" olduğunu ancak Gümüş Okların sıralama turlarındaki performansının takıma mutluluk getirdiğini söyledi.

Verstappen bir dakika 16.732 saniyelik derecesiyle kariyerinin 22. pole pozisyonunu elde etti. Russell 0.236 saniye geride kalırken, Hamilton 0.372 saniye geride kaldı. Fernando Alonso dördüncü sırada yer aldı.

Suudi Arabistan GP'sini kazanan Sergio Perez ilk turunda kaza yaptı ve yarışa en arkada başlayacak.

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Kaynak: edition.cnn.com