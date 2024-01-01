Leslie Jordan Instagram'ı sevdi, Instagram da onu sevdi

Komedi oyuncusunun Pazartesi günü 67 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından pek çok kişi üzüntülerini paylaşmak için Jordan'ın onaylı hesabına akın etti.

Jordan'ın sosyal medya platformunu verimli bir şekilde kullandığı düşünüldüğünde, bu sadece uygun görünüyor.

Salgının en yoğun olduğu dönemde, alamet-i farikası olan "Well s**t. Nasılsınız?" şeklindeki klasik Güneyli ses tonuyla verdiği selamla pek çok kişiyi sevindirdi.

Instagram, Jordan'a daha fazla ün kazandırdı ve izleyicilerine, karanlık bir dönemde birçok kişinin ihtiyaç duyduğu şımarık, komik, amca tipiyle bağlantı kurabilecekleri bir platform sundu.

Jordan 2020 yılında Washington Post 'a verdiği demeçte Kaliforniya'dan memleketi Chattanooga'ya aile işleri için döndüğünü ve sevdikleriyle birlikte sığınakta kalmaya karar verdiğini söyledi.

O sırada "Ailemle bir arada olmayı tercih ederim" demişti. "Annem 94 yaşında, tek yumurta ikizi bir kız kardeşim var - Tennessee Williams'ın bir oyunu gibi. Hepimiz buradayız."

Aileye yakın olma - ama çok da yakın olmama - arzusu pek çok kişiye yakın geldi.

"Yakınlarda küçük bir yer tuttum, yakınlarda bir Airbnb, çünkü '65 yaşında annemin yanına geri taşınamam' diye düşündüm. Bu yüzden akşamları buraya geliyorum" diye espri yaptı.

"Call Me Kat" yıldızı 2021'de Tulsa World 'e 80 gün boyunca günde iki kez paylaşım yaptığını söyledi.

Jordan, "Kaliforniya'dan bir arkadaşım aradı ve 'Viral oldun' dedi," diye hatırlıyor. "Ben de 'Hayır, ben iyiyim' dedim. O da 'Hayır, viral oldun' dedi."

Bunun ne anlama geldiğini çok geçmeden öğrenecekti. Jordan, şakalarından, gözlemlerinden ve hikayelerinden keyif alan yaklaşık 6 milyon kişilik bir Instagram takipçisi edindi.

2020 yılına ait bir videoda , mutfak tezgahının üzerinde oturarak meditasyon yapmaya ve zihnini derinlemesine incelemeye çalışıyor, sonra da vazgeçiyor.

"Vay anasını," diye şaka yaptı. "Zihnimde olmak istemiyorum. Kötü bir mahalle gibi tatlım, orada tek başına olmak istemezsin."

Jordan yaptığı maskaralıklardan izleyicileri kadar keyif alıyor gibiydi.

CNN'den Anderson Cooper'a şunları söyledi: "Eğlenmelisiniz, moralinizi yüksek tutmalısınız. Gülmelisiniz. Birbirinize yardım etmelisiniz."

Jordan'ın ölmeden önce Pazar günü yaptığı son paylaşım, olacakların ışığında biraz ürperti yarattı.

Sanatçı Danny Myrick ile birlikte bir ilahi söylüyordu.

Birlikte söyledikleri ilahide şöyle diyorlardı: "Orada yoklama yapıldığında ben de orada olacağım."

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Kaynak: edition.cnn.com