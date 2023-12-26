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Leonardo DiCaprio bir keresinde Lily Gladstone'a harçlığını 'Titanic' filminin VHS kasetine harcaması için ilham vermişti

Lily Gladstone, 2023 draması "Killers of the Flower Moon "da birlikte rol almadan önce Leonardo DiCaprio'nun film yapımcılığını çok iyi biliyordu.

 and  Hanna Hofmann
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Leonardo DiCaprio ve Lily Gladstone New York'ta düzenlenen 2023 Gotham Ödülleri'nde..aussiedlerbote.de
Leonardo DiCaprio ve Lily Gladstone New York'ta düzenlenen 2023 Gotham Ödülleri'nde..aussiedlerbote.de

Leonardo DiCaprio bir keresinde Lily Gladstone'a harçlığını 'Titanic' filminin VHS kasetine harcaması için ilham vermişti

Gladstone'un DiCaprio'ya olan hayranlığının boyutları arasında elbette 1997 yapımı "Titanic" filmindeki Jack Dawson rolündeki unutulmaz performansı da yer alıyor.

Gladstone Pazartesi günü yayınlanan bir röportajında People 'a "Harçlığımı harcadığım ilk şeylerden biriydi" dedi. "Toys 'R' Us hala piyasadayken çift VHS setini ön siparişle almıştım."

Gladstone o zamanki "Leo-mania "ya tam olarak katılmadığını açıklayarak, "O filmi film ve Kate Winslet için sevmiştim" dedi ve DiCaprio'yu "Jack Dawson harika olduğu için" sevdiğini söyledi.

"Ve komiktir, altıncı sınıftayken ne zaman aşık olsam - çünkü benim için vizyona girdiği yıldı - aşkımı Jack Dawson'a yansıtırdım. Hiçbir zaman Jack Dawson'a değildi," dedi.

Yirmi yılı aşkın bir süre sonra Gladstone kendini Martin Scorsese'nin yönettiği "Killers of the Flower Moon" filminde Oscar ödüllü oyuncuyla birlikte oynarken buldu. Gladstone 2021 yılında DiCaprio'nun kendisinden özel bir davet aldığını da söyledi.

"Telefonuma tanımadığım bir numaradan mesaj geldi, 'Hey, ben Leo. Akşam yemeğine gelmek ister misin? Mesaja baktım ve 'Bu gerçekten o mu?' diye düşündüm." Dedi.

Gladstone, arayanın gerçekten DiCaprio olduğunu teyit ettikten sonra, evinin "dışında ateşin yanında takıldıklarını" ve akşam yemeğinde çocuklukları hakkında konuştuklarını söyledi.

Şu anda isteğe bağlı olarak izlenebilen "Killers of the Flower Moon", Ekim ayında sinemalarda gösterime girdiğinden bu yana Oscar 'a aday gösterildi.

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Kaynak: edition.cnn.com

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