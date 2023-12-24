LeBron James Los Angeles Lakers'ın Oklahoma City Thunder karşısında aldığı galibiyette sezonun en yüksek 40 sayısına ulaştı

38 yaşındaki oyuncu, 21. NBA sezonunda 40 sayı kaydettiği ilk maça çıkarken, beş üçlüğünün tamamını atarak sahadan 13'te 20 ile ayrıldı ve hücumda bir masterclass sergiledi. Ayrıca yedi ribaund ve yedi asist ekledi.

Bir hafta sonra 39 yaşına girecek olan James maçtan sonra ESPN'e yaptığı açıklamada "Bu galibiyete ihtiyacımız vardı," dedi. "Yolculuğumuzu kaybederek bitirmek istemedik. Buraya gelip sezon boyunca son derece iyi oynayan bir takıma karşı oynamak bizim için büyük bir galibiyetti."

Dört maçlık mağlubiyet serisinin ardından Anthony Davis bu maçı Lakers için "kazanılması gereken" bir maç olarak nitelendirdi ve koç Darvin Ham maç öncesinde savunmayı güçlendirmek amacıyla ilk beşte değişikliğe gitti.

Bu karar meyvelerini verdi ve Ham daha sonra "sahadaki cüsse ve fizikselliğe" övgüler yağdırırken, Lakers Thunder'a üstünlük sağlayarak devre arasına 12 sayı önde girdi.

Kenara alınan D'Angelo Russell 18 dakikada 15 sayı üretirken, Davis 26 sayı ve Rui Hachimura 21 sayı ekledi.

Ancak belirleyici katkıyı yapan James oldu ve son 4:29'da 11 sayı atarak Thunder'ın dördüncü çeyreğin yarısında Lakers'ın 26 olan farkını sadece sekiz sayıya indirmesinin ardından galibiyeti getirdi.

Thunder üç maçlık bir galibiyet serisi yakalamıştı ancak Shai Gilgeous-Alexander'ın 34 ve Jalen Williams'ın 28 sayısına rağmen Lakers'a üstünlük sağlayamadılar.

James maçtan sonra "Tek umursadığım yarınki izin günü," diye ekledi. "Pazartesi günü umurumda bile değil. Şu anda Pazartesi gününü önemsediğim tek şey kızımın uyanması ve hediyelerini açması. Hepsi bu.

"Lütfen şu anda benimle Noel Günü hakkında konuşmayın bile. Dört gözle beklediğim şey Noel arifesi. Kıçımı bu kanepeye koymaya hazırım."

Lakers bir sonraki maçını Noel günü Boston Celtics'e karşı oynayacak.

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Kaynak: edition.cnn.com