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SporHaberler

LeBron James Las Vegas'ta NBA takımı sahibi olma niyetini yineledi

Ulusal Basketbol Birliği (NBA) yıldızı LeBron James Çarşamba günü yaptığı açıklamada, ligin Las Vegas'a genişlemesi halinde bu şehirde bir franchise sahibi olma arzusunu yineledi.

 and  John Stellmacher
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Los Angeles Lakers'ın 6 numaralı oyuncusu LeBron James, 3 Ekim 2022 tarihinde Los Angeles,....aussiedlerbote.de
Los Angeles Lakers'ın 6 numaralı oyuncusu LeBron James, 3 Ekim 2022 tarihinde Los Angeles, Kaliforniya'daki Crypto.com Arena'da Sacramento Kings ile oynanan karşılaşmanın ilk yarısında verilen bir ara sırasında maçı izliyor..aussiedlerbote.de

LeBron James Las Vegas'ta NBA takımı sahibi olma niyetini yineledi

James'in yorumları, Los Angeles Lakers 'ın Nevada kentinde oynanan sezon öncesi maçında Phoenix Suns'a yenilmesinin ardından geldi. 37 yaşındaki oyuncu doğrudan lig komiseri Adam Silver'a seslendi.

Bu şehirde oynamanın nasıl bir şey olduğu sorusuna James, "Harika bir şey - dünyanın en iyi taraftar kitlesine sahip ve bir noktada buraya bir takım getirmeyi çok isterim. Bu harika olurdu.

"Adam'ın [Silver] şu anda Abu Dabi'de olduğunu biliyorum. Ama muhtemelen NBA oyuncularından gelen her bir röportajı ve transkripti görüyordur, o yüzden takımı burada istiyorum Adam. Teşekkür ederim."

CNN, James'in son yorumlarına yanıt vermesi için NBA ile temasa geçti.

LeBron James ve Adam Silver 5 Aralık 2012 tarihinde New York'ta Espace'da düzenlenen 2012 Sports Illustrated Yılın Sporcusu ödül törenine katıldı.

James, Las Vegas'ta bir takım sahibi olma fikrini ilk kez Haziran ayında "The Shop" adlı talk show programının bir bölümünde açıkça tartışmıştı.

"Bir takım sahibi olmak istiyorum. Evet, kesinlikle bir takım satın almak istiyorum. Vegas'ta bir takım istiyorum," demişti programda.

Silver genişleme olasılığı hakkında kamuoyu önünde konuştu. Haziran ayındaki NBA Finalleri öncesinde, "Bir noktada bu lig mutlaka genişleyecektir, ancak şu anda bunu tartışmıyoruz.

"Temmuz ayında Yaz Ligi'ni gerçekleştireceğimiz Las Vegas da harika bir spor pazarı olduğunu gösterdi."

LeBron James 26 Eylül 2022 Pazartesi günü El Segundo'daki UCLA Sağlık Eğitim Merkezi'nde düzenlenen 2022 Medya gününde medyanın sorularını yanıtladı.

James, 2011'den bu yana Liverpool FC 'nin ve 2021'den bu yana Boston Red Sox'un ortaklarından biri olarak bu alanda zaten belli bir deneyime sahip.

James Çarşamba gecesi Suns'a yenildikleri maçta 18 dakikada 23 sayı attı ve maçın sadece ilk yarısında oynadı.

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Kaynak: edition.cnn.com

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