LeBron James Las Vegas'ta NBA takımı sahibi olma niyetini yineledi

James'in yorumları, Los Angeles Lakers 'ın Nevada kentinde oynanan sezon öncesi maçında Phoenix Suns'a yenilmesinin ardından geldi. 37 yaşındaki oyuncu doğrudan lig komiseri Adam Silver'a seslendi.

Bu şehirde oynamanın nasıl bir şey olduğu sorusuna James, "Harika bir şey - dünyanın en iyi taraftar kitlesine sahip ve bir noktada buraya bir takım getirmeyi çok isterim. Bu harika olurdu.

"Adam'ın [Silver] şu anda Abu Dabi'de olduğunu biliyorum. Ama muhtemelen NBA oyuncularından gelen her bir röportajı ve transkripti görüyordur, o yüzden takımı burada istiyorum Adam. Teşekkür ederim."

CNN, James'in son yorumlarına yanıt vermesi için NBA ile temasa geçti.

James, Las Vegas'ta bir takım sahibi olma fikrini ilk kez Haziran ayında "The Shop" adlı talk show programının bir bölümünde açıkça tartışmıştı.

"Bir takım sahibi olmak istiyorum. Evet, kesinlikle bir takım satın almak istiyorum. Vegas'ta bir takım istiyorum," demişti programda.

Silver genişleme olasılığı hakkında kamuoyu önünde konuştu. Haziran ayındaki NBA Finalleri öncesinde, "Bir noktada bu lig mutlaka genişleyecektir, ancak şu anda bunu tartışmıyoruz.

"Temmuz ayında Yaz Ligi'ni gerçekleştireceğimiz Las Vegas da harika bir spor pazarı olduğunu gösterdi."

James, 2011'den bu yana Liverpool FC 'nin ve 2021'den bu yana Boston Red Sox'un ortaklarından biri olarak bu alanda zaten belli bir deneyime sahip.

James Çarşamba gecesi Suns'a yenildikleri maçta 18 dakikada 23 sayı attı ve maçın sadece ilk yarısında oynadı.

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Kaynak: edition.cnn.com