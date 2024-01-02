LeBron James, Kyrie Irving'in 'birçok insana zarar verdiğini' söyledi

Irving, antisemitik bir belgesele gönderme yapan tweet'iyle ilgili yorumları nedeniyle aldığı cezanın ardından Cuma günü Brooklyn Nets'le oynanacak maçların ilkini kaçırdı.

Lakers'ın Cuma günü Utah Jazz'a yenilmesinin ardından maç sonrası basın toplantısında gazetecilere konuşan James şunları söyledi: "Kyrie'nin yaptığı şeyin pek çok insana zarar verdiğine inanıyorum. O zamandan beri - bugün mü yoksa dün müydü - özür diledi. Ancak bazı zararlara neden oldu.

"Derinizin ne renk olduğu, boyunuzun ne kadar uzun olduğu, hangi pozisyonda bulunduğunuz önemli değil - eğer herhangi bir topluluğa insanlara zarar veren şeyleri teşvik ediyorsanız, talep ediyorsanız ya da söylüyorsanız, buna saygı duymuyorum. Buna göz yummam."

Nets Perşembe günü Irving 'i, Twitter hesabında söz konusu içeriği paylaşma kararını iki katına çıkarmasının ardından uzaklaştırdı. Yıldız oyun kurucu saatler sonra doğrulanmış Instagram hesab ından bir özür yayınladı ve eyleminin tüm sorumluluğunu üstlendiğini söyledi.

"Paylaşımımdan etkilenen ve incinen tüm Yahudi aileler ve Topluluklara, size acı verdiğim için derinden üzgünüm ve özür dilerim," diye yazdı Irving. "Belgeselde yer alan nefret dolu ifadeler nedeniyle incinen Yahudi Kardeşlerimin iyileşme sürecine odaklanmak yerine, haksız yere Antisemitik olarak etiketlenmeye karşı başlangıçta duygusal bir tepki verdim.

"Holokost'a ilişkin Yahudi kültürel tarihine saygısızlık etmek ya da nefreti sürdürmek gibi bir niyetim yoktu. Bu talihsiz olaydan ders çıkarıyorum ve umarım hepimiz birbirimizi anlayabiliriz," diye devam etti Irving.

Cuma günü Irving'e yönelik eleştiriler artmaya devam etti ve Nike, NBA yıldızıyla olan ilişkisini askıya aldı.

Nike CNN'e yaptığı açıklamada "Nike olarak nefret söylemine yer olmadığına inanıyoruz ve antisemitizmin her türlüsünü kınıyoruz" dedi. "Bu amaçla, Kyrie Irving ile olan ilişkimizi derhal askıya alma kararı aldık ve Kyrie 8'i artık piyasaya sürmeyeceğiz. Bu durumdan ve herkes üzerindeki etkisinden dolayı derin üzüntü ve hayal kırıklığı duyuyoruz."

Şirketin bu hamlesi, Irving'in geçen hafta 2018 yapımı "Hebrews to Negroes: Wake Up Black America" filminin linkini paylaşma kararını savunmasının ardından geldi. Ronald Dalton'un aynı adlı kitabından uyarlanan film, antisemitizm içerdiği gerekçesiyle sivil haklar grupları tarafından eleştirilmişti.

Muhabirler Irving'e Perşembe günü erken saatlerde - özrünü yayınlamadan önce - antisemitik inançlara sahip olup olmadığını ya da üzgün olup olmadığını sordular. O sırada, "hayatın her kesimine" saygı duyduğunu ve herhangi bir zarar vermek istemediğini söyledi.

Nets daha sonra, oyuncunun bir medya oturumu sırasında "antisemitik inançlara sahip olmadığını açıkça söylemeyi ya da filmdeki belirli nefret içerikli materyalleri kabul etmeyi reddetmesi" üzerine "dehşete düştüklerini" söyledi.

Nets, Irving özür dilemeden önce yaptığı açıklamada "Antisemitizmi açıkça reddetme fırsatı verildiğinde bunu yapmamak son derece rahatsız edicidir, kuruluşumuzun değerlerine aykırıdır ve takıma zarar veren bir davranış teşkil etmektedir" dedi.

Takım ayrıca Irving'in "sözlerinin ve eylemlerinin zararını ve tehlikesini anlamasına" yardımcı olmak için defalarca girişimde bulunduklarını söyledi.

Irving'in maaşsız uzaklaştırılması, Cuma günü Washington Wizards'a karşı oynanan maçta oynamadığı anlamına geliyor. Nets'ten yapılan açıklamada, uzaklaştırmanın en az dört maç daha süreceği ve Irving'in ayrıca "davranışının zararlı etkilerini ele alan bir dizi objektif iyileştirici önlemi" yerine getirmesi gerektiği belirtildi.

Cuma günü Nets genel menajeri Sean Marks'a Irving'in serbest bırakılmasının düşünülüp düşünülmediği sorulduğunda, "Hayır, şu anda düşünmüyoruz" dedi.

Nets-Wizards maçından önce gazetecilere konuşan Marks, "Toplumumuzdaki bazı nefret karşıtı ve Yahudi liderlerden danışmanlık alması için bazı iyileştirici adımlar atılacak ve önlemler alınacak," dedi.

Marks, "Onlarla oturup konuşması gerekecek, bundan sonra organizasyonla oturup konuşması gerekecek ve bunun onu geri getirmek için doğru fırsat olup olmadığını değerlendirip göreceğiz," diye ekledi.

Irving'in Nets'ten takım arkadaşı Kevin Durant bu hafta yaşananları "gereksiz" olarak nitelendirdi ve takımın Irving'in yorumları konusunda "sessiz kalabileceğine" inandığını ifade etti.

"Kimseyi yargılamak ya da kimseyi aşağılamak için burada değilim... Sadece olan biten hiçbir şey hoşuma gitmedi. Tüm bunların gereksiz olduğunu düşünüyorum," diyen Durant, Cuma günü Nets'in maç öncesi hazırlıkları sırasında Irving'in takım tarafından verilen uzaklaştırma cezası hakkında şunları söyledi "Bence basketbol oynamaya devam edebilir ve organizasyon olarak sessiz kalabilirdik. Bunların hiçbiri hoşuma gitmiyor."

Uzaklaştırmanın adil olmadığını düşünüp düşünmediği sorulduğunda Durant, "Organizasyonun doğru olanı yapacağına inanıyorum ve güveniyorum" dedi.

Durant medyayla buluşmasından kısa bir süre sonra şu tweet'i attı: "Sadece atış taliminde yaptığım açıklamalara açıklık getirmek istiyorum, bazı insanların kafasının karıştığını görüyorum... Nefret söylemine ya da anti-semitizme göz yummuyorum, ben her zaman sevgiyi yaymakla ilgileniyorum."

"Oyunumuz insanları birleştiriyor ve bunun ön planda olduğundan emin olmak istiyorum" diye ekledi.

Hızlı tepkilerin ardından özür geldi

Irving'in Perşembe günü gazetecilerle yaptığı basın toplantısında sarf ettiği sözler tartışmaları daha da alevlendirdi.

Kendisine özür dileyip dilemediği sorulduğunda, "Herhangi bir zarar vermek istemedim. Belgeseli yapan ben değilim" dedi.

Tepkilere şaşırıp şaşırmadığı sorulan Irving, "Instagram'ımda ya da Twitter'ımda içinde bazı talihsiz yanlışlar olabilecek bir şey yayınladığım için tüm sorumluluğumu üstleniyorum, tekrar ediyorum" dedi.

Antisemitik inançları olup olmadığı sorusuna Irving şu yanıtı verdi: "Hayatın her kesimine saygı duyuyorum. Hayatın her kesimini kucaklıyorum. Oturduğum yer burası."

Irving'in antisemitik inançlara sahip olup olmadığına ilişkin bir soruya evet ya da hayır şeklinde yanıt vermesi için daha fazla baskı yapılması üzerine Irving şu yanıtı verdi "Nereden geldiğimi biliyorsam antisemitik olamam."

Anti-Defamation League CEO'su Jonathan Greenblatt, NBA yıldızının bu soruya nasıl cevap verdiğini öğrendiğinde, Irving'in "yapması gereken çok iş" olduğunu belirtti.

"'Herhangi bir antisemitik inancınız var mı' sorusuna verilecek yanıt her zaman ve hiçbir tereddüde yer bırakmayacak şekilde 'HAYIR'dır. Sorumluluk aldığını söylediğinde @KyrieIrving'in sözüne güvenmiştik, ancak bugün bu sözünü yerine getirmedi," diye yazdı Greenblatt.

Irving'in Perşembe günü uzaklaştırılmasının ardından ADL, Irving ve Nets'in daha önce duyurduğu 500.000 dolarlık bağışı kabul etmeyi reddetti. ADL'nin bağışı reddetme kararı, Irving'in Perşembe günü geç saatlerde özür dilemesinden önceydi.

Yıldız oyuncunun yorumları NBA Komiseri Adam Silver'ın da tepkisini çekti ve Silver, Irving'in kendisini "hayal kırıklığına uğrattığını" söyledi.

Silver, Irving özür dilemeden önce yaptığı açıklamada, "Kyrie Irving, son derece saldırgan antisemitik materyaller içeren bir filmin linkini paylaşarak pervasızca bir karar vermiştir" dedi.

Tartışma, antisemitizmin ABD'de son birkaç yıldır yükselişe geçtiği bir dönemde yaşandı. ADL'ye göre 2021 yılında ABD'de en az 2,717 antisemitik olay rapor edilmiş olup, bu sayı 2015 yılındaki 942 olaya kıyasla artış göstermiştir.

Irving son yıllarda oynama süresini etkileyen tartışmalarla karşı karşıya kaldı. Geçen sezon Irving, New York City'deki işyeri aşı zorunluluğu nedeniyle kapalı alanlarda oynamasına engel olan Covid-19 aşısı olmadığı için Brooklyn'in iç saha maçlarının çoğunda oynamadı. Kural daha sonra kaldırıldı ve Mart ayında Barclays Center'a geri döndü.

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Kaynak: edition.cnn.com