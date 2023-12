Laura Dern (bir nevi) 'White Lotus'un 2. Sezonunda cameo yaptı

"Jurassic Park" yıldızı, HBO Max'in topluluk draması antolojisi "The White Lotus"un ikinci sezon prömiyerinde Dominic Di Grasso'nun (Michael Imperioli) ayrı yaşadığı eşi rolünde küçük bir rol aldı. (CNN ve HBO Max aynı ana şirket olan Warner Bros Discovery'nin bir parçasıdır).

Kartal gözlü izleyiciler (ya da dinleyiciler) Dern'ü, aile üyeleriyle birlikte Sicilya'daki lüks White Lotus tatil köyüne geldikten kısa bir süre sonra Di Grasso'yu telefonda azarlayan karakterin arkasındaki ses olarak tanıdılar.

HBO Max oyuncu seçimini Pazartesi günü CNN'e doğruladı.

Yazar ve yaratıcı Mike White'ın Emmy ödüllü dizisi "The White Lotus", lüks bir tatil köyü zincirini, bu tatil köyünü ziyaret eden konukları ve işletmeyi yöneten personeli konu alıyor. Geçen yıl prömiyeri yapılan ilk sezon Hawaii'de geçiyordu. Bu sezon ise aksiyon Akdeniz Avrupa'sına taşındı.

White daha önce Dern ile 2011-2013 yılları arasında yayınlanan Emmy adayı HBO dizisi "Enlightened "da birlikte çalışmıştı.

Laura Dern ve Mike White 'Enlightened'da (2011).

Dern'ün "White Lotus "taki karakteri Abby'nin sesi oldukça kızgın ve Sicilya'daki yolculuklarında ailesine katılmayacakmış gibi gelse de, dizide ekranda görünüp görünmeyeceğini söylemek için henüz çok erken.

White'ın favori oyuncularıyla tekrar tekrar çalışma alışkanlığı var. 2007 yapımı "Year of the Dog" filminde rol alan Molly Shannon hem "Enlightened "da hem de "The White Lotus "un ilk sezonunda küçük rollerde yer aldı.

Kaynak: edition.cnn.com