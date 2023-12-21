Las Vegas Raiders'ın başkanlığından kovulan Dan Ventrelle, şirket sahibi Mark Davis'in düşmanca çalışma ortamı şikayetlerini görmezden geldiğini iddia ediyor

Davis, NFL takımının Twitter hesabında yayınlanan açıklamada fesih için bir neden belirtmedi.

Davis açıklamasında "Dan Ventrelle artık Raiders organizasyonunda değil" dedi. "Şu anda başka bir yorum yapmayacağız."

Ancak Ventrelle, Cuma öğleden sonra Las Vegas Review-Journal 'a kısa mesaj yoluyla gönderdiği açıklamada, Davis'in düşmanca bir çalışma ortamı yarattığına dair iddiaları ve diğer potansiyel suiistimalleri lige bildirdiği için misilleme olarak kovulduğunu söyledi.

"Hayatımın neredeyse 18 yılını Genel Danışman ve Başkan olarak Raiders'ın başarısına adadım. Bu sorumluluğu çok ciddiye alıyorum, bu nedenle çalışanlardan gelen Mark'ın düşmanca bir çalışma ortamı yarattığı ve diğer potansiyel suiistimallerde bulunduğu yönündeki çok sayıda yazılı şikayet beni ciddi şekilde endişelendirdi" dedi.

Ventrelle, bu konularla ilgili olarak Davis'le yüzleşildiğinde Davis'in "umursamaz bir tavır sergilediğini ve gerekli endişe düzeyini göstermediğini" söyledi.

"Bu durum karşısında NFL'i bu konulardan ve Mark'ın kabul edilemez yanıtından haberdar ettim. Kısa bir süre sonra, bu endişeleri dile getirdiğim için misilleme olarak kovuldum" dedi ve kararının arkasında durduğunu belirtti.

"Raiders'ı ve artık evim dediğim Las Vegas toplumunu desteklemek için elimden gelen her şeyi yapmaya kararlıyım" diyen Ventrelle, "avukat tuttuğunu ve şu anda başka yorum yapmayacağını" da sözlerine ekledi.

Review-Journal tarafından Ventrelle'in iddiaları sorulduğunda Davis, bunlardan haberdar olduğunu ve yorum yapmayacağını söyledi.

"Açıklığa kavuşturulmasını istediğim tek şey Dan Ventrelle'in hiçbir zaman Raiders'ın başkanı olmadığıdır. O her zaman geçici başkandı," dedi Davis Review-Journal'a.

"Geçici başkanlık her zaman onun (tam zamanlı) başkan olup olmayacağını belirlemek için geçici bir atamaydı. Şunun açıklığa kavuşmasını istiyorum: O Las Vegas Raiders'ın başkanı değil. Hiçbir zaman da olmadı. Sanırım bu konuda bir yanlış anlama var," diye ekledi Davis.

Ne Ventrelle ne de Raiders organizasyonu CNN'in yorum talebine yanıt vermedi.

NFL iddialardan haberdar olduğunu ve bunları inceleyeceğini söyledi.

NFL sözcüsü Brian McCarthy Cumartesi günü CNN'e yaptığı açıklamada "Bu iddialardan kısa bir süre önce haberdar olduk ve bunları çok ciddiye alıyoruz" dedi. "Konuyu derhal inceleyeceğiz."

CNN, Ventrelle'in kovulmasına neyin yol açtığını bağımsız olarak doğrulayamadı ve daha fazla yorum için NFL'ye ulaştı.

46 yaşındaki Ventrelle, 2021 sezonundan önce Raiders başkanı olarak atanmıştı. Organizasyona 2003 yılında katılan Ventrelle, geçen yılki terfisinden önce başkan yardımcısı ve genel danışman olarak görev yapıyordu.

Geçtiğimiz yıl içinde Raiders'ın eski baş antrenörü Jon Gruden, ESPN analisti olarak çalıştığı dönemde e-postalarında homofobik, ırkçı ve kadın düşmanı ifadeler kullandığına dair haberlerin ortaya çıkmasının ardından istifa etmişti. "Asla kimseyi incitmek istemediğini" söyleyerek özür diledi.

CNN'den Wayne Sterling bu habere katkıda bulunmuştur.

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Kaynak: edition.cnn.com