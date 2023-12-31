Las Vegas Raiders, NFL tarihinin ilk siyahi kadın başkanı olarak Sandra Douglass Morgan'ı işe aldı

İşe alımın duyurulduğu Las Vegas'taki Allegiant Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında Morgan'a lig tarihine geçmenin kendisi için ne anlama geldiği soruldu.

Morgan, "Şehir avukatı ya da Oyun Kontrol Kurulu olsun, bulunduğum diğer pozisyonlarda ilk oldum" dedi. "Kesinlikle sonuncu olmak istemiyorum ve artık ilklerin olmadığı bir noktaya gelmek istiyorum... Lider ve vizyoner olan tüm önceki kadınlara şapka çıkarıyorum, eğer bir ilham kaynağı olabilirsem ya da başka kadınlara ya da kızlara yardım edebilir ya da kapı açabilirsem bu benim için inanılmaz bir başarı olur.

"Bunun önemi ve etkisi benim üzerimde kaybolmuş değil. Sporun da tıpkı oyun sektörü gibi erkek egemen bir sektör olduğunu biliyorum ve bu bariyerleri yıkmaya devam etmemiz gerekiyor."

Raiders'ın sahibi Mark Davis Sandra'nın deneyimini, dürüstlüğünü ve Las Vegas toplumuna olan tutkusunu övdü.

Davis bir basın açıklamasında "Sandra ile tanıştığım andan itibaren, onun hesaba katılması gereken bir güç olduğunu biliyordum" dedi. "Onun dümende olmasından dolayı son derece şanslıyız."

CNN yorum için NFL ile temasa geçti.

Las Vegas Review-Journal, organizasyondaki kişilere gönderilen ve işe alımın duyurulduğu bir mektubu ele geçirdi.

Review-Journal'ın aktardığına göre Morgan mektupta "Organizasyonumuzun tarihindeki en heyecan verici dönemlerden birine girerken size katılmaktan büyük heyecan duyuyorum" diyor. "Önümüzdeki haftalarda her birinizle şahsen tanışmayı dört gözle bekliyorum."

Davis Mayıs ayında o zamanki takım başkanı Dan Ventrelle 'i görevden almış ve görevine son verilmesi için bir gerekçe göstermemişti.

Ancak Review-Journal'a kısa mesaj yoluyla gönderdiği açıklamada Ventrelle, Davis'in düşmanca bir çalışma ortamı yarattığına dair iddiaları ve diğer potansiyel suiistimalleri lige bildirdiği için misilleme olarak kovulduğunu ve Davis'in bunu görmezden geldiğini söyledi. Review-Journal tarafından Ventrelle'in iddiaları sorulduğunda, Davis bu iddialardan haberdar olduğunu ve yorum yapmayacağını söyledi. NFL iddiaları inceleyeceğini söyledi.

Geçtiğimiz yıl Raiders baş antrenörü Jon Gruden, ESPN analisti olarak çalıştığı dönemde e-postalarında homofobik, ırkçı ve kadın düşmanı bir dil kullandığına dair haberlerin ortaya çıkmasının ardından istifa etmişti. "Asla kimseyi incitmek istemediğini" söyleyerek özür diledi.

Las Vegas gazetesinin haberine göre Morgan mektubunda örgütsel konulara da değindi.

"Review-Journal'ın aktardığına göre Morgan mektubunda "Açık konuşmak gerekirse, ele alınması gereken sorunlardan ya da endişelerden kaçınmak ya da bunları geçiştirmek için burada değilim. "Size katılmayı uzun uzun düşündüm ve Raiders'ın vaatlerine inandığım için bunu yaptım. En önemlisi de dürüstlük, toplum ve mükemmelliğe bağlılık gibi temel değerlerinize inanıyorum. Sizden bunları somutlaştırmanızı ve beni de aynısını yapmakla sorumlu tutmanızı bekliyorum."

Raiders için tarihi ilkler yeni değil. Raiders, 1989 yılında Art Shell'i işe alarak modern NFL'de Siyah bir baş antrenörü işe alan ilk takım oldu. 1997'de Amy Trask'ı işe alarak, bir kadını CEO olarak işe alan ilk takım oldular.

2020'de Washington Commanders tarafından işe alınanJason Wright, NFL'in ilk Siyah takım başkanı oldu. Bu yılın başlarında Baltimore Ravens, Sashi Brown'ı başkan olarak işe aldı.

Morgan, 2019 yılında atanan eski bir Nevada Oyun Kontrol Kurulu başkanıdır. Kendisi aynı zamanda bu görevi üstlenen ilk siyahi kadındı.

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Kaynak: edition.cnn.com