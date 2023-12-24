Kylian Mbappé'nin geleceğine dair spekülasyonlar sürerken Paris Saint-Germain Şampiyonlar Ligi'nde berabere kaldı

Kylian Mbappé, Real Madrid'in ilgisi karşısında kulüpte kalmaya karar verdi ve Fransız oyuncu, Lionel Messi ve Neymar sahada birlikte hareket etmeye başladı.

Ancak sonbahara geldiğimizde işler pek de güllük gülistanlık görünmüyor.

Fransız devi Salı günü Şampiyonlar Ligi grup aşamalarında Benfica karşısında 1-1 berabere kalırken, Mbappé'nin kulüpten hızlı bir çıkış arayışında olduğuna dair söylentiler vardı.

Ancak bu spekülasyonlar 22 yaşındaki oyuncunun formunu etkilememiş gibi göründü zira Mbappé takımı adına bir penaltı yaptırdı ve soldan sürekli tehlike yarattığını kanıtladı.

Topa sahip olma üstünlüğüne rağmen PSG ikinci yarıda, bu kez Benfica'dan Joao Mario'nun mükemmel bir şekilde gönderdiği bir başka penaltıyla geriye düştü.

PSG, turnuvanın eleme aşamalarında yerini garantileyecek bir galibiyet için bastırdı ancak golü bulamadı - Mbappé sonlara doğru maçı kazandığını düşündü ancak akrobatik volesi açıkça ofsayttı.UEFA'nın Teknik Gözlemci Heyeti, "hızı ve hareketleri sayesinde Paris'in tek tehlikeli oyuncusuydu" diyerek Mbappé'yi Maçın Oyuncusu seçti.

Sonuç ve performans bir felaketten çok uzak olsa da, önde gelen gazetecilerin Mbappé'nin PSG'de mutsuz olduğunu öne sürdüğü haberlere sahne olan kulüp için zor bir haftada bir başka kırılma noktası oldu.

Bazı haberlerde, yeni sözleşmesini sadece 144 gün önce imzalayan hücum oyuncusunun Ocak ayında transfer olmayı düşündüğü belirtiliyordu.

Fransız futbol uzmanı Julien Laurens BBC'ye yaptığı açıklamada, "2025 yılına kadar yeni sözleşmeyi imzaladığında kulübün ona vaat ettiği hiçbir şeyin gerçekleşmemesi nedeniyle kulüp tarafından ihanete uğramış hissediyor" dedi.

"En iyi pozisyonu olan forvet arkasında oynayabilmesi için yeni bir forvet imzalayacaklarına, Neymar'ın orada olmayacağına ve satılacağına, bir stoper imzalayacaklarına ve projenin merkezinde olacağına dair sözler verildi. Tüm bunlar gerçekleşmedi.

"Gerginlikler olduğunu biliyorduk ve şimdi kararını verdi ve orada olmak istemiyor.

"Sözleşmesini uzatarak hata yaptığını ve yazın ayrılması gerektiğini düşünüyor, şimdi Ocak transfer döneminde nereye gidebileceğine bakıyor."

Ancak kulüp bu spekülasyonları yalanladı ve Dünya Kupası kazanan oyuncunun bulunduğu yerde mutlu olduğunu söyledi.

"Kylian Mbappé ile her gün birlikteyim. Ocak ayında ayrılmaktan hiç bahsetmedi. Başkanla da bu konuyu hiç konuşmadı," dedi kulübün sportif direktörü Luis Campos Salı günkü maç öncesinde.

"Bu oyuncudan gelen bir açıklama değil, bir söylenti."

Mbappé'nin avukatı CNN'in yorum talebine hemen yanıt vermedi.

Messi'nin sakatlığı nedeniyle şu anda sahalardan uzak olması nedeniyle kulüp, ligdeki yenilmezlik formunu sürdürmek istiyorsa Mbappé'nin hücum gücüne ihtiyaç duyacak.

Paris ekibi Pazar günü Marsilya'ya karşı zorlu bir maça çıkacak ve kulüp Mbappé'nin ayrılacağına dair söylentilerin azalmasını umacak.

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Kaynak: edition.cnn.com