Kylian Mbappé sözleşmesi sona ererken geleceği konusunda kararsız

Mbappé geçen yıl PSG'deki sözleşmesini yenilemeyeceğini ve 2023-24 sezonunun sonunda Paris'ten ücretsiz olarak ayrılabileceğini söyledi.

Uzun süredir Real Madrid'e gideceği konuşulan Fransa kaptanı artık yeni bir kulüple ön sözleşme imzalamakta serbest.

"Her şeyden önce bu yıl için çok, çok, çok motive olmuş durumdayım. Bu çok önemli" diyen Mbappé, PSG'nin Çarşamba günü Fransa Süper Kupası finalinde Toulouse karşısında aldığı 2-0'lık galibiyetin ardından gazetecilere konuştu.

"Dediğim gibi, peşinden gideceğimiz şampiyonluklar var ve zaten bir tanesini kazandık, yani o iş çoktan bitti. Ondan sonrası için henüz kararımı vermedim.

"Ama ne olursa olsun, bu yaz başkanla (Nasser Al-Khelaifi) yaptığım anlaşmaya göre, ne karar verdiğim önemli değil.

"Tüm tarafları korumayı ve kulübün önündeki zorluklar için huzurunu korumayı başardık, ki bu en önemli şey olmaya devam ediyor. Bu yüzden bunun ikincil olduğunu söyleyeceğiz."

Eylül ayında basında çıkan haberlerde Mbappé'nin PSG'den serbest transfer yoluyla ayrılması halinde 100 milyon avroya (109,45 milyon dolar) varan sadakat bonuslarından vazgeçmeyi kabul ettiği belirtilmişti.

Mbappé 2022'de PSG ile sözleşme uzattığını açıklamak için Mayıs ayına kadar beklemiş, transfer penceresinin açılmasına sadece haftalar kalmıştı. 25 yaşındaki oyuncu bu sefer o kadar geç kalmayabileceğini söyledi.

"Sanırım 2022'de Mayıs sonuydu çünkü Mayıs'a kadar bilmiyordum," diye ekledi. "Ne yapmak istediğimi biliyorsam, neden uzatayım ki? Bu hiç mantıklı değil."

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Kaynak: edition.cnn.com