Kylian Mbappé: Sosyal medya ırkçılıkla mücadele etmeli ama oyuncular da harekete geçmeli

O zamandan bu yana, sosyal medya şirketlerinin platformlarında devam eden ırkçı vitriolü kontrol altına almasını talep eden oyuncuların değişim çağrıları daha da yükseldi.

Koroya yeni bir yüksek profilli ses daha katıldı.

PSG'nin süperstarı Kylian Mbappé, CNN'den Becky Anderson'a verdiği demeçte, oyundaki ırkçılıkla mücadele için ne yapılması gerektiğini sorduğunda "Sosyal medyadan başlamalıyız" dedi.

Ancak Fransa'nın Dünya Kupası galibi, oyuncuların da failleri güzel oyuna verdikleri zararlar konusunda eğitmek için oynayacakları bir rol olduğunu sözlerine ekledi.

"Ama sosyal medyadan önce bile, biz oyuncular olarak buişe dahil olmalıyız, bu işe dahil olmalıyız" dedi 27 Aralık'ta Dubai'de verdiği röportajda. "Aktif olmalı ve insanlara yardım etmelisiniz."

Mbappé'nin milli takımının Euro 2020'de İsviçre'ye kaybettiği maçtaki belirleyici penaltıyı kaçırmasının ardından, kendisinin de internette ırkçı tacize maruz kaldığı iddia edildi.

Macaristan'a karşı oynanan bir başka maçta taraftarların oyuncuyu maymun tezahüratlarıyla karşılaması, Avrupa futbolunun yönetim organı UEFA'yı bu ve turnuva boyunca yaşanan diğer taciz olaylarını soruşturmaya sevk etti.

23 yaşındaki oyuncu saldırıların "sert" olduğunu ve Mbappé'yi "incittiğini" söyledi.

"Ülkem için elimden gelenin en iyisini yapıyorum. Fransa'daki insanları mutlu etmek, herkesi gururlandırmak için elimden geleni yapıyorum - ve bu tür bir mesaj almak gerçekten zor ve bu beni incitiyor" dedi.

Bir Fransız mahkemesi geçen yıl Twitter 'dan, sitesinde nefret söylemiyle nasıl mücadele etmeyi planladığını açıklamasını istemişti. Ayrımcılık karşıtı altı grubun San Francisco merkezli şirketin nefret dolu kullanıcıları platformdan yasaklamakta başarısız olduğunu iddia etmesine rağmen sosyal medya devi bu karara itiraz etti.

İngiltere Premier Ligi'ndeki futbolcular maçlardan sonra düzenli olarak internette hedef gösteriliyor. Eylül ayında Chelsea oyuncusu Romelu Lukaku CNN'e yaptığı açıklamada sosyal medya CEO'larının futbolcuların maruz kaldığı tacizleri ortadan kaldırmak için futbol yıldızlarıyla bir araya gelmesi gerektiğini söyledi.

Euro 2020 finalinin ardından Birleşik Krallık hükümeti, teknoloji şirketlerini büyüyen soruna verdikleri tepkiyi iyileştirmeye ve suçluların tespit edilmesine yardımcı olmak için polise daha iyi veri sağlamaya çağırdı.

Bazı taraftarlar nefret içerikli yorumlarda bulundukları için tutuklandı ve yakında 10 yıla kadar futbol sahalarından men edilebilecekleri bildirildi.

Bu durum, stadyumlarda bile suçluları caydırmış gibi görünmüyor. Premier Lig kulübü Norwich City, Crystal Palace ile oynadığı maçta her iki taraftar grubunun da ırkçı yorumlar yaptığını öğrenmesinin ardından 28 Aralık'ta "her türlü yasadışı ayrımcılığı" kınayan bir açıklama yapmak zorunda kaldı.

Mbappé'ye göre bu tür ayrımcılıklar son bulmalı çünkü "yeni bir dünyadayız."

"2022'de bu tür bir tutuma sahip olmak gerçekten mümkün değil," diye ekledi.

Twitter son zamanlarda platformlarında ayrımcılıkla mücadele etmek amacıyla çok sayıda araç ve protokol uygulamaya koydu.

Bir Twitter sözcüsü CNN'e yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Küfürlü ve nefret dolu davranışların hizmetimizde yeri olmadığını yinelemek istiyoruz.

"Çoğunluk için konuşmayı baltalamaya çalışan azınlığa karşı hızlı bir şekilde harekete geçmeye devam edeceğiz ve hem çevrimiçi hem de çevrimdışı olarak bu kabul edilemez davranışı engellemek için üzerimize düşeni yapmaya kararlıyız."

Geçtiğimiz yıl Instagram, kullanıcıların tanımadığı hesaplardan gelen küfürlü mesajları otomatik olarak filtreleyecek yeni bir araç başlattı.

Meta ayrımcılığa karşı olduğunu ve platformlarında bir dizi güvenlik özelliğini kullanıma sunduğunu açıkladı.

'Futbol herkes içindir'

Mbappé Dubai'deki Jumeirah Al Qasr Otel'e, Paris'te takım arkadaşlarıyla birlikte 23. yaş gününü kutladıktan sonra iyi bir ruh hali içinde geldi. Sayısal yaşı şeklinde ve tek bir mumla süslenmiş bir pastayı nezaketle kabul eden Mbappé gülerek personelle şakalaştı.

Ancak konu yaklaşan FIFA Dünya Kupası'na geldiğinde gözlerinde kararlı bir parıltı belirdi. 2018'de Rusya'da düzenlenen turnuvada Hırvatistan'ı 4-2 yenen Fransa son şampiyon.

1966'dan bu yana en yüksek skorlu final olan maçta Mbappé, henüz 19 yaşındayken ceza sahası dışından ikonik bir gol attı.

Taraftarların üzerindeki baskıya rağmen, Mbappé bu başarının dört yıl sonra da tekrarlanabileceğini düşünüyor.

"Harika bir şey yapmaya hazırız. Tarih yazabiliriz," dedi. "Yanımızda büyük bir ülke var, herkes bizimle birlikte."

2022 Dünya Kupası Aralık ayında düzenlenecek ve ev sahibi ülke Katar'ın insani meseleleri ele alışıyla ilgili sorular, özellikle de devletin eşcinsellik karşıtı yasalarıyla ilgili olarak, azalma belirtisi göstermiyor.

Şu anda erkekler futbolunun en üst ligindeki tek açık eşcinsel oyuncu olan Josh Cavallo, Kasım ayında yaptığı açıklamada, eşcinselliğin yasadışı olduğu ve üç yıla kadar hapisle cezalandırıldığı Katar'da oynamaktan "korkacağını" söyledi.

Turnuvanın organizasyon komitesi başkanı Nasser Al Khater, aynı ay CNN'e verdiği demeçte, Katar'ın 11 yıl önce turnuvaya ev sahipliği yapma hakkını kazanmasından bu yana "haksız ve adaletsiz" muamele gördüğünde ısrar etti.

Kulübü Paris Saint-Germain'in sahibi de Katarlı yönetici aile olan Mbappé, turnuvada ayrımcılıkla ilgili mesajın ne olmasını istediği konusunda net.

"Futbol herkes içindir. Kimse sana futbol oynayamazsın diyemez" dedi. "Futbolun özü budur: hep birlikte olmak ve bu tutkuyu paylaşmak."

Gelecek nesillere ilham vermek

Mbappé, Katar'ın kendisine ve Fransız takım arkadaşlarına vatandaşlarına ilham vermeleri için bir fırsat daha sunacağını umuyor.

Saha dışında da Inspired by KM adlı yardım kuruluşuyla bunu zaten yapıyor. Dernek, 98 çocuğu hedeflerine ulaşmaya teşvik ederek yeni bir nesle umut vermeyi amaçlıyor.

"Bir şeyler yapmak istedim çünkü gençken şanslı bir adam olduğumu düşünürdüm. Çünkü insanlar bana her zaman bir sonraki adıma geçme fırsatı verdiler ve ben de bunu geri vermek istiyorum" dedi.

Katılımcı çocuklar çalışmaya başlayana kadar hayır kurumundan destek alacaklar ve öğrendikleri bilgileri akranlarına aktarmaları için teşvik edilecekler.

Mbappé, çocuklara forvet oyuncusunun zirveye çıkışını ve kendilerinin de aynı şeyi nasıl başarabileceklerini anlatmak üzere tasarlanmış bir dizi grafik roman ve YouTube videosu oluşturmak için illüstratörlerle birlikte çalıştı.

"Gençken bir hayalim vardı ve bu hayale sahip olmak için her şeyi yaptım ama insanlar bana yardım etti. Benim de istediğim bu, o çocukların hayallerine ulaşmalarına yardımcı olmak," diye ekledi.

Mbappé 23 yaşında bile gençken sahip olduğu tüm hedefleri gerçekleştirmiş durumda. Ülkesi için ilk maçına 18 yaşında çıktı ve 19 yaşında Brezilyalı efsane Pelé'den bu yana Dünya Kupası finalinde gol atan ilk genç oldu.

Monaco ve PSG ile dört Fransa ligi şampiyonluğu kazandı ve 2018'de yaklaşık 200 milyon dolar karşılığında Monaco'dan PSG'ye transfer oldu.

Belki de kazanması gereken tek şey Şampiyonlar Ligi kaldı.

PSG 2020'de ilk kez Avrupa'nın en önemli turnuvasında finale yükseldi ancak Lizbon'da Bayern Münih'e 1-0 mağlup oldu. Geçen sezon Paris ekibi yarı finalde Manchester City'ye toplamda 4-1 mağlup oldu.

Bu yıl PSG, 13 kez UCL şampiyonu Real Madrid ile ağız sulandıran bir Avrupa karşılaşmasında karşı karşıya geliyor.

"Hazır olmak zorundayız. Vakit geldi," dedi Mbappé. "Bu sezonun en önemli bölümü. Elbette şimdi bir adım öne çıkmak istiyoruz. İki yıldır final oynuyoruz, yarı final oynuyoruz ama şimdi kazanmak istiyoruz."

Olağanüstü bir hayatı oldu ve Katar'da ne olursa olsun, dünyanın dört bir yanındaki hayranlarının onu örnek aldığını biliyor ve onlara net bir mesajı var.

"Hayallerinizin peşinden gidin," dedi. "Zor adımlar, zor anlar olacak ama kendinize inanmalısınız."

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Kaynak: edition.cnn.com