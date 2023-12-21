Kylian Mbappé, Paris Saint-Germain'in Coupe de France zaferiyle kariyerinin 200. golüne ulaştı

23 yaşındaki oyuncu, Covid-19 testi pozitif çıkan Lionel Messi de dahil olmak üzere dört oyuncunun yokluğunda PSG'yi son 16'ya taşımak için 17 ikinci yarı dakikasında attığı gollerle kariyer sayısını 201'e çıkardı.

Hat-trick kariyerinin 10. golü oldu ve 2018'de Monaco'dan katıldığı günden bu yana PSG formasıyla çıktığı 196 maçta attığı toplam gol sayısını 150'ye çıkardı.

Mbappé'nin Fransa'nın başkentindeki geleceği hakkında pek çok spekülasyon yapıldı ve PSG, Ağustos ayında İspanyol devi Real Madrid'in Fransız oyuncu için yaptığı 188 milyon dolarlık teklifi geri çevirdi.

Mbappé o dönemde PSG'den ayrılmak istediğini itiraf etti ancak geçen hafta CNN'e yaptığı açıklamada sezonu mevcut kulübüyle bitirmeye "%100" kararlı olduğunu söyledi.

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CNN'den Becky Anderson'a verdiği demeçte "Şampiyonlar Ligi, lig ve kupayı kazanmak için her şeyimi vereceğim" dedi. "Ve taraftarlara bu zevki yaşatmak için çünkü onlar bunu hak ediyor.

"[Ayrılmak istediğim konusunda] dürüst davrandım. Bir his verdim, kalbimde ne varsa onu verdim" dedi. "Kalmaktan mutluyum... burası benim de şehrim. Ben Fransızım ... Bu sezon her şeyi kazanmak istiyorum."

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Kaynak: edition.cnn.com