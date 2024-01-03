Kylian Mbappé Paris Saint-Germain ile üç yıllık sözleşme uzatmayı kabul ederek Real Madrid'i reddetti

Mbappé'nin Fransız devleriyle olan sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması nedeniyle 23 yaşındaki oyuncunun bir sonraki durağı aylardır belirsizdi: PSG'de kalmayı mı yoksa çocukken aşık olduğu Madrid'e gitmeyi mi tercih edecekti?

Ancak aylarca süren spekülasyonların ardından Mbappé, 2025 yılına kadar üç yıllık bir sözleşme uzatarak Paris kulübünde oynamaya devam edeceğini açıkladı.

Mbappe, "Paris Saint-Germain'deki sözleşmemi uzatmayı seçtiğimi duyurmak isterim ve elbette çok mutluyum" dedi. "Burada, en üst düzeyde performans göstermek için gereken her şeyi sağlayan bir kulüpte büyümeye devam edebileceğime inanıyorum. Ayrıca doğduğum, büyüdüğüm ve adımı duyurduğum ülke olan Fransa'da oynamaya devam edeceğim için de çok mutluyum.

"Başkan Nasser Al-Khelaïfi'ye güveni, anlayışı ve sabrı için teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca hem Fransa'daki hem de dünyanın dört bir yanındaki tüm Paris Saint-Germain taraftarlarına, özellikle son aylarda verdikleri destek için teşekkür etmek istiyorum. Birlikte, yan yana ve hırslı bir şekilde Paris'te sihir yaratacağız."

Türünün tek örneği

Mbappé profesyonel futbol hayatına tarihsel olarak hızlı bir başlangıç yaptı.

Genç yaşta AS Monaco A takımına alınan Mbappé, 16 yaş 347 günlükken ilk kez A takıma çıktı. Böylece Monaco'nun en genç A takım oyuncusu oldu ve Fransız Thierry Henry'nin rekorunu kırdı.

Mbappé birkaç ay sonra Henry'nin rekorlarından birini daha kırarak ilk golünü attı ve takımın en genç A takım golcüsü oldu.

İlk tam sezonunda Mbappé, PSG'yi Ligue 1 şampiyonluğuna taşıyan ve aynı zamanda Şampiyonlar Ligi yarı finaline yükselen Monaco takımının önemli bir üyesiydi. Oynadığı 44 maçta 26 gol attı.

O sezonki mükemmelliği, 18 yaşındaki Mbappé ile sözleşme imzalamak için hızla harekete geçen Les Parisiens'in dikkatini çekti.

Paris'te doğan Mbappé, kalıcı bir anlaşma imzalamadan önce bir yıllık kiralık olarak PSG'ye transfer oldu.

Her iki kulüp de transferle ilgili mali rakamları açıklamadı ancak Mbappé'yi yeni takım arkadaşı Neymar'ın hemen arkasında dünyanın en pahalı ikinci oyuncusu yapacak olan 214 milyon dolarlık bir ücret yaygın olarak bildirildi.

Fransa'nın başkentinde geçirdiği beş sezonda Mbappé hem kulübü hem de ülkesi için bir süperstar haline geldi.

PSG için 150'den fazla gol attı ve bu süreçte dört Fransa ligi şampiyonluğu, üç Fransa Kupası ve iki Fransa lig kupası kazandı.

Ayrıca 2020 Şampiyonlar Ligi Finali'ne ulaşan ancak Bayern Münih'e kaybeden kadronun da önemli bir parçasıydı.

Mbappé, Fransa Milli Takımı'nda düzenli olarak ilk 11'de yer almaya başladı ve Fransa'nın 2018 Dünya Kupası zaferinde hayati bir rol oynadı; finalde bir kez gol attı ve turnuvanın en iyi genç oyuncusu seçildi.

Gelmiş geçmiş en pahalı kulüp takımlarından birinin parçası olmasına rağmen Mbappé ve PSG, kulübün ana hedeflerinden biri olan Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etti.

Sezonlar boyunca dramatik ve üzücü bir şekilde turnuvadan elenen Mbappé, bu yıl Real Madrid karşısında PSG'nin 27 dakikada üç gol yiyerek toplamda 2-0 öne geçtiği maçta doruğa ulaştı.

Ancak ayrılacağının ortaya çıkmasının ardından Mbappé aslında 2025 yılına kadar kulüpte kalacağını açıkladı.

'Bu bir skandal'

Mbappé'nin yeni anlaşmasının duyurulması üzerine La Liga bir açıklama yayınlayarak PSG'nin "UEFA'nın finansal fair play kurallarına uymadığı" gerekçesiyle anlaşma hakkında şikayette bulunacağını duyurdu.

"LaLiga, bu tür bir anlaşmanın Avrupa futbolunun ekonomik istikrarına saldırdığını, sadece Avrupa müsabakalarında değil, yerel liglerde de yüz binlerce işi ve sporun bütünlüğünü riske attığını belirtmek ister." denildi.

Anlaşmayı "skandal" olarak nitelendiren La Liga, "Avrupa futbolunun ekonomik ekosistemini ve sürdürülebilirliğini savunmaya devam etmek" için UEFA'ya, Fransız idari ve mali makamlarına ve Avrupa Birliği yetkililerine şikayette bulunacağını söyledi.

"Bu davranış, devlete ait kulüplerin futbol gibi önemli bir sektörün kurallarına saygı duymadıklarını ve duymak istemediklerini bir kez daha göstermektedir. Bu kurallar yüz binlerce istihdamın korunması ve sürdürülmesi için kilit öneme sahiptir.

"PSG Başkanı, UEFA İcra Komitesi üyesi ve ECA Başkanı Al-Khelaifi'nin öncülük ettiği bu tür davranışlar Avrupa futbolunu Avrupa Süper Ligi ile aynı düzeyde tehlikeye atmaktadır."

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Kaynak: edition.cnn.com