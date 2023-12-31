Kylian Mbappé neden PSG'de kalmayı seçti?

Henüz 19 yaşındayken Dünya Kupası kazanan, Pelé'den sonra bir Dünya Kupası finalinde gol atan ikinci genç ve dört sezon üst üste Ligue 1 gol kralı olan Mbappé, neslinde bir kez görülen bir futbolcu.

23 yaşındaki yıldız forvet uzun süredir Real Madrid ile anılıyordu. Henüz 11 yaşındayken İspanyol kulübünün akademisine davet edilen Mbappé'nin çocukluk odasının duvarlarında Real'in yıldızı Cristiano Ronaldo'nun posterleri vardı ve geçtiğimiz yıl 14 kez Avrupa Kupası kazanan Real Madrid'e katılmak istediğini söylemişti.

İspanyol devleri Ağustos ayında Mbappé için 188 milyon dolarlık bir teklif sundu. Anlaşma sağlanmaya çok yakındı ve forvet oyuncusu o dönemde PSG'den ayrılmak istediğini bile itiraf etti.

"Dürüst davrandım. Bir his verdim, kalbimde ne varsa onu verdim" diyen Mbappé, Aralık ayında CNN'den Becky Anderson'a verdiği demeçte, Fransız oyuncunun Los Merengues ile imzalamak yerine PSG ile olan sözleşmesini uzatmasının en hafif tabirle bir şok olduğunu söyledi.

Mbappé 23 Mayıs'ta CNN'den Amanda Davies' e "Hayatımın en zor kararıydı" dedi. "En iyi kararı vermek istedim ... ve bu zaman alıyor ... ama sanırım doğru kararı verdim."

'Proje her zaman kazanmak'

Mbappé Paris'te kalma kararını PSG'de inşa edilen "projeye" defalarca atıfta bulunarak açıkladı.

Görünüşte sınırsız para rezervlerine sahip olmasına rağmen PSG şimdiye kadar Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazanamadı ve eleme aşamalarında patlamak gibi talihsiz bir huyu var.

Şimdi ise kulüp yaklaşımını değiştiriyor gibi görünüyor.

"Kulüpte değiştirmek istediğim her şeyi değiştirirsem," dedi Mbappé durup yeniden ayarlamadan önce. "Eğer kulüp benimle birlikte büyürse, Şampiyonlar Ligi ile birlikte ya da bireysel olarak kulübün tarihini yazabilirsem, bu sözleşmeden mutlu olacağım.

"Bana bu projeyi gösterdiklerinde, tamam ilginç dedim. Ve denemek istiyorum. Tekrar denemek istiyorum" dedi.

Mbappé'nin kalma kararının ardından Parc des Princes'te başka değişiklikler de olacak gibi görünüyor.

Kulüp başkanı Nasser Al-Khelaifi CNN'den Amanda Davies'e verdiği demeçte, "Kesinlikle çok fazla değişiklik olacak," dedi.

"Paris Saint-Germain'de yeni bir dönem, yeni bir proje, taze bir hava yaratmak istiyoruz. Herkesin yeniden motive olmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum."

Ancak sözleşmesinin uzatıldığını duyurduğu basın toplantısında Mbappé, yeni sözleşmesinin kendisine saha içinde ya da dışında daha fazla nüfuz kazandıracağını reddetti.

Gazetecilere verdiği demeçte "Buradaki projeye gelince, yatırım yapmak için özel bir sorumluluğa ihtiyacınız yok" dedi.

'Macron bana iyi tavsiyeler verdi'

Mbappé, Paris'in şehir merkezine 11 kilometre uzaklıktaki banliyösü Bondy'de doğup büyüdü ve Monaco'da oynadığı iki yıllık dönem dışında tüm hayatı boyunca Fransa'nın başkentinde yaşadı.

"O bir Parisli. O bir Fransız. Ülkesini seviyor. Kulübünü seviyor," diyor Al-Khelaifi CNN'e. "Beş yıldır kulüp için oynuyor [ve] aralarında bir ilişki var. Onunla kulüp, taraftarlar ve ülkesi arasında bir sevgi var."

Ona adanmış duvar resimleri, genç futbolcular için bir kahraman haline geldiği eski mahallesinin dört bir yanına dağılmış durumda.

Bir binanın yan tarafındaki resimde, uyuyan ve Fransa'yı temsil etmeyi hayal eden genç bir Mbappé tasvir ediliyor. Küçük bir alt yazıda "Hayalinizi sevin, o da sizi sevecektir" yazıyor.

Paris'in kuzeyindeki bir banliyöden gelen ve Fransız takımının lideri olan Mbappé'nin değeri, sahadaki performansının ötesine geçerek siyasi arenaya da uzanıyor.

Chez Jordan adlı televizyon programında konuşan Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, genç forvete övgüler yağdırdı.

"Her şeyden önce, futbolun ve sonuçların ötesinde, onun gençlerimize umut vermek için çok önemli, çok yararlı olduğunu düşünüyorum... Bu yüzden onun kalmasını istiyorum" dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron bile araya girerek genç yıldıza PSG'de ve Fransa'da kalması için yalvardı.

"Bana iyi tavsiyelerde bulundu" diyen Mbappé, "ama ona duyduğum tüm saygıya rağmen, bu benim kararımdı. Bu tavsiyeyi aldım ama sonrasında kendi kararımı verdim."

"Kalıyorum ve kulübümün ve ülkemin tarihi için elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum."

Yeni para eski paraya karşı

Qatar Sports Investments (QSi) PSG'nin sahibi ve Al-Khelaifi de Katar devletine ait varlık fonu Qatar Investment Authority'nin (QIA) yönetim kurulunda yer alıyor.

Katar Emiri'nin liderliğindeki Katarlı grup 2011 yılında PSG'nin kontrolünü ele geçirdiğinden beri kulüp transferlere tahmini 1,5 milyar dolar harcadı ve Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu zor olsa da Ligue 1'i 10 kez kazandı.

Katar'ın Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmasına sadece altı ay kala, turnuvanın muhtemel yıldızını Emir'in sahibi olduğu kulüpte tutmak büyük bir darbe olarak görülüyor.

The New York Times'a göre Real Madrid, Mbappé'ye yaklaşık 140 milyon dolarlık bir imza primi, 26 milyon dolardan fazla net yıllık maaş ve imaj hakları üzerinde tam kontrol teklif etti.

Sky Sports'un haberine göre, devletten büyük miktarda para desteği alan PSG ise benzer bir imza parası ancak çok daha yüksek bir yıllık maaş olan 65 milyon dolarla karşılık verdi.

Bu, Real Madrid'in rakibinin mali teklifini karşılayamadığı nadir bir duruma ve ulus devletlerin derin cepleri tarafından finanse edilen 'yeni para' kulüplerinin, arkalarında geniş bir geçmişe sahip daha köklü 'eski' kulüplere karşı kazandığı bir zafere işaret ediyordu.

"Son birkaç sezonda 700 milyon Avro zarar açıklayan ve 600 milyon Avro maaş yükü olan PSG'nin Mbappé ile büyük bir para karşılığında (kim bilir nereye ve nasıl ödenecek) sözleşme yenileyerek yaptığı şey futbola HAKARETTİR. Al-Khelafi en az Süper Lig kadar tehlikelidir," şeklinde bir tweet attı.

Tebas'ın tweeti, Mbappé'nin Fransa'da kalacağının netleşmesinin ardından kışkırtıcı bir açıklama yayınlayan kuruluşunun görüşlerini yansıttı.

Açıklamada "La Liga, Avrupa futbolunun ekonomik ekosistemini ve sürdürülebilirliğini savunmaya devam etmek için UEFA, Fransız idari mahkemesi ve mali makamları ile Avrupa Birliği makamları nezdinde PSG'ye karşı şikayette bulunacaktır" denildi.

"Al-Khelaifi CNN'e yaptığı açıklamada "Her şeyi yasal ve doğru şekilde yaptığımızı biliyoruz. "Ve çok mutluyuz. Kylian Mbappé ile yeniden sözleşme imzalamamızın sevincini kimse yok edemeyecek."

Düzeltme: Bu makalenin önceki bir versiyonunda QSI ile QIA arasındaki ilişkinin niteliği yanlış tanımlanmıştı. Bu ifade şimdi değiştirilmiştir.

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Kaynak: edition.cnn.com