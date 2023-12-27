Kwanzaa'nın yedi ilkesi

26 Aralık Kwanzaa'nın başlangıcı oldu, Kwanza (sonunda bir 'a' ile) olarak da yazılır. ABD'de Afrikalı Amerikalıların atalarının köklerini onurlandırmak amacıyla kutlanan yedi günlük dini olmayan bir bayramdır. Kutlamalar 1 Ocak'a kadar sürer.

Adı Swahili dilinde "ilk meyveler" anlamına gelen "matunda ya kwanza" ifadesinden gelmektedir.

1966 yılında Long Beach'teki California Eyalet Üniversitesi'nde Pan-Afrika çalışmaları profesörü ve Siyah milliyetçisi olan Maulana Karenga tarafından yaratılan Kwanzaa, 1980'ler ve 1990'larda Siyah Güç hareketiyle birlikte popüler hale geldi ve Hanuka ve Noel ile birlikte kış bayramları üçlüsünü oluşturdu.

Bayram Nguzo Saba ya da yedi ilke ile tanımlanıyor. Festivalin her günü belirli bir ilkeye adanır ve yedi kollu bir şamdan olan kinara üzerinde yeni bir mum yakılarak kutlanır.

Kwanzaa eskisi kadar yaygın olarak kutlanmasa da, yedi ilkesi bazıları için hala geçerliliğini koruyor. İşte bu ilkelerin neler olduğuna ve ne anlama geldiklerine bir göz atın.

Umoja

Umoja Swahili dilinde birlik anlamına gelir.

Karenga bunu Kwanzaa web sitesinde şöyle tanımlıyor: "Ailede, toplumda, ulusta ve ırkta birlik için çabalamak ve bunu sürdürmek."

Kujichagulia

Ya da kendi kaderini tayin etme. Bu ilke kişinin kendini tanımlaması, adlandırması, yaratması ve kendi adına konuşması anlamına gelir.

Ujima

"Kolektif çalışma ve sorumluluk" olarak tercüme edilen ujima, topluluğunuzu yükseltmek anlamına gelir.

Karenga, "Topluluğumuzu birlikte inşa etmek ve sürdürmek ve kardeşlerimizin sorunlarını bizim sorunlarımız haline getirmek ve birlikte çözmek" diye yazıyor.

Ujamaa

Kooperatif ekonomisi. Ujima'ya benzer şekilde, bu ilke de topluluğunuzu ekonomik olarak yükseltmek anlamına gelir. "Kendi mağazalarımızı, dükkanlarımızı ve diğer işlerimizi inşa etmek ve sürdürmek ve bunlardan birlikte kar etmek" diye yazıyor.

Nia

Nia amaç anlamına gelir.

Karenga bu ilkeyi şöyle genişletiyor: "Halkımızı geleneksel yüceliğine kavuşturmak için ortak mesleğimizi toplumumuzu inşa etmek ve geliştirmek haline getirmek."

Kuumba

"Yaratıcılık" anlamına gelen bu ilkeyi Karenga şöyle tanımlıyor: "Toplumumuzu miras aldığımızdan daha güzel ve faydalı bir şekilde bırakmak için her zaman yapabileceğimiz kadarını, yapabileceğimiz şekilde yapmak."

Imani

Son ilke "inanç" anlamına gelmektedir.

Karenga bunu topluma inanç olarak tanımlıyor ve şöyle yazıyor: "Halkımıza, ebeveynlerimize, öğretmenlerimize, liderlerimize ve mücadelemizin doğruluğuna ve zaferine tüm kalbimizle inanmak."

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Kaynak: edition.cnn.com