Kuzey Tayland'da lüks çadırlarda 'kamp yapın'

"Pai."

"Baen."

"Nasıl."

Anlamsız saçmalıklar mı? Hiç şansın yok.

Yeni arkadaşım Thongkam'la iletişim kurabilmek için yaklaşık 10 dakika içinde yeni bir dil öğrendim.

Kalın aksanıma ve inandırıcı olmayan ses tonuma rağmen, bu güzel Asya fili talimatları anlıyor, ileri doğru yürümeden önce omuzlarına tırmanmama izin vermek için bacağını kaldırıyor, dönüyor ve sonra durmaya geliyor.

İki saat boyunca, Mekong'un bir kolu olan Ruak Nehri'ne serin bir dalış yapmadan önce bambu ormanlarında gezinirken Thongkam ile takılıyorum.

Hayatta bir kez karşıma çıkan bu fırsat, Four Seasons Golden Triangle Tented Camp 'ın Kuzey Tayland'daki "mahout" (fil eğitmeni) deneyiminin bir parçası.

Four Seasons Golden Triangle Çadırlı Kampı'nın içinde

Sadece adı çadır

Four Seasons Tented Camp'ı 10 yıl önce açıldığında öne çıkaran şey mahout eğitimleri olsa da - o zamandan beri "dünyanın en iyileri" listelerinde sürekli yer alıyor - kamp başlı başına değerli bir kaçış noktası.

54 metrekarelik "çadırlarının" (15 tane var) geleneksel muadilleriyle paylaştığı benzerlikler tuval ile sona eriyor.

Her biri geleneksel dekor ve parke zeminlerle dolu. Kral boy bir yatak, elle yontulmuş devasa bir bakır küvet ve bir açık hava duşu var.

TELEVIZYON VAR MI? Hayır. (Personel bana televizyonun yokluğundan şikâyet eden tek misafirlerin gençler olduğunu söylüyor). Ama Wi-Fi var.

Kahve makinesi ve ücretsiz bar? Tabii ki var.

Çadırınızın özel terasında dinlenirken ve ağaç tepelerinden komşu Myanmar'a bakarken, ara sıra sessizliği bozan trompet çalan bir filin sesi eşliğinde bir şeyler yudumlamak isteyeceksiniz.

Kulağa rahatlatıcı geliyor, değil mi? Öyle. Eğer yürümekten çekinmiyorsanız.

Kampın 15 çadırı, ormanla kaplı bir tepenin yamacında yaklaşık bir kilometre boyunca uzanan makul bir mesafede yer alıyor ve hepsi de bambu kaplı hoş bir tuğla patika ile birbirine bağlanıyor.

Acelesi olanlar için kamp, çadırların altındaki yol boyunca düzenli olarak çarpışan üç adet 1970'lerin Land Rover Defender'larından oluşan bir filoya sahiptir. Burma Bar'da çok fazla tum yum martini içtiğinizde ve özel bir geleneksel "kanthok" akşam yemeği için kampın diğer tarafına gitmeniz gerektiğinde bu eski okul külüstürlerini takdir edeceksiniz.

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2016'da neler olacak?

Kamp müdürü Reza Jafari, çoğu misafirin üç ila dört gece kaldığını ve bu sayede günübirlik gezilere çıkma ya da kampın yetenekli yönetici şefi Pisan Torphet ile spa tedavisi veya yemek pişirme dersi gibi diğer kamp etkinliklerini deneyimleme şansı bulduklarını söylüyor.

Jafari, "Şahsen benim için en büyük zorluk, kampı geliştirmeye devam etmek ve çıtayı daha da yükseğe taşımaya devam ederek kimsenin rehavete kapılmasına izin vermemek," diyor.

Tesis 10 yaşına girmek üzereyken, yeni yıl için şimdiden bazı genişleme planları yapılıyor.

"Kendi özel havuzuna sahip olacak yeni bir iki yatak odalı süit sunma olasılığı üzerinde sahiplerimizle birlikte çalışıyoruz" diyor.

"Şu anda ünlü tasarımcı Bill Bensley ile tasarımları tamamlama aşamasındayız ve 2016'nın ilk çeyreğinde çalışmalara başlayabileceğimizi umuyoruz."

Fil turizminin etik kuralları

Four Seasons Çadır Kampı'nda çalışan fillerin çoğu gibi Thongkam'ın da kolay bir hayatı olmamış. Şimdi 50'li yaşlarının başında olan Thongkam'ın doğduktan kısa bir süre sonra Tayland'daki ağaç kesim kamplarında çalıştırıldığı düşünülüyor.

Daha sonra uzun yıllar boyunca Tayland'ın kuzeydoğusundaki Surin şehrinin sokaklarında mihmandarı ile birlikte dolaşarak para dilenmiş. Peki nasıl oldu da kendini lüks bir kampta buldu?

Yaklaşık sekiz yıl önce Golden Triangle Asian Elephant Foundation (GTAEF) Thongkam ve mahout'unu Chiang Rai'ye taşınmaya davet etti. Kâr amacı gütmeyen vakıf, Four Seasons Golden Triangle Tented Camp ve komşu Anantara Elephant Camp & Resort tarafından destekleniyor ve ortak arazilerinde faaliyet gösteriyor.

Bazıları sokaklardan, bazıları yasadışı ağaç kesim kamplarından, trekking kamplarından veya fil gösterilerinden gelen filleri kurtarırken, mahoutları ve ailelerini vakfın güvenli, yeşil ortamında fillere katılmaya davet ediyor.

GTAEF personeli, mükemmel bir dünyada tüm fillerin vahşi doğada özgürce dolaşabileceğini kabul ediyor.

Bu gerçekleşene kadar, tutsak fillere yardım etmeyi, yaşamlarını ve refahlarını iyileştirmeyi, "aynı zamanda vahşi sürünün hayatta kalmasını sağlamak için koruma ve vahşi fil programlarında yer almayı" amaçlıyor. Vakıftaki fillerin hepsi tatil köyü misafirleriyle birlikte çalışmıyor, çünkü insanlarla etkileşim konusunda tamamen rahat olmaları gerekiyor.

GTAEF filler ve koruma faaliyetleri direktörü John Roberts yaptığı açıklamada, "Anantara Elephant Camp & Resort ve Four Seasons Tented Camp Golden Triangle'daki fil kampları, Tayland'da fil satın almama politikasına sahip tek kamplar" dedi.

"Bunun nedeni, geleneksel mahout topluluklarından bir filin satın alınmasının her zaman onlar tarafından en az bir başka filin satın alınmasına yol açtığını keşfetmiş olmamızdır. Bu da fillerin vahşi doğadan yakalanmasına neden oluyor."

Oraya ulaşmak

Chiang Rai, Bangkok'tan uçakla yaklaşık bir buçuk saat uzaklıktadır. Birkaç yerli Tayland havayolu şirketi günlük uçuşlar sunmaktadır.

Kamp Chiang Saen'de, Chiang Rai havaalanına arabayla yaklaşık bir saat uzaklıktadır. Kamp özel havaalanı transferleri sunmaktadır.

Hava izin verirse, konuklar Mekong nehri üzerindeki yerel Chiang Saen iskelesinde uzun kuyruklu bir tekneye atlayarak doğrudan kampa eğlenceli ve hızlı bir yolculuk yapma seçeneğine sahiptir.

Four Seasons Resort Chiang Mai'nin konuklarını Four Seasons Tented Camp Golden Triangle'a bağlamak için özel helikopter kiralama hizmeti mevcuttur.

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Kaynak: edition.cnn.com