Kuzey Minnesota gölünde 100 kadar kişi buzda mahsur kaldı

Beltrami İlçesi Şerif Ofisi, balıkçıların Yukarı Kızıl Göl'deki ana buzdan ayrılan bir buz kütlesinde mahsur kaldıklarını ve kıyıya geri dönemediklerini söyledi.

"Açık su köprü kurmak için çok büyük ve insanları kıyıya geri götürmek için bir operasyon üzerinde çalışıyoruz. Bölgeden birkaç acil müdahale ekibi yolda. Herhangi bir belirti yok ve suda kimsenin olduğuna dair bir rapor da elimizde yok" denildi.

Beltrami İlçe Şerifliği ve Minnesota Doğal Kaynaklar Bakanlığı Perşembe günü yayınladıkları bir Facebook mesajında eyalet genelinde buz koşullarının sık sık değiştiğini ve düzensiz koşullar olduğunu belirtti.

"Hava tahmini buz yapmak için iyi görünse de, yeni, temiz buz oluşturmak için bir dizi soğuk gün olana kadar buz koşulları zayıf kalacaktır. Lütfen en az 4 inç yeni ve temiz buz oluşana kadar kıyıda kalın. Eğer dışarı çıkacaksanız, tüm uygun güvenlik ekipmanlarına sahip olduğunuzdan ve buz kalınlığını sık sık kontrol ettiğinizden emin olun" uyarısında bulundu.

Şerif ofisinin Perşembe günü aynı göle ATV ile buza düşen iki balıkçı için çağrıldığı belirtildi. Adamların sudan çıkabildiklerini ancak mahsur kaldıklarını ve geldikleri tesise geri dönemediklerini bildirdikleri belirtildi. Her iki adam da geri dönebilmiş ve yara almamışlardır.

Şerifin ofisi şunları ekledi: "Son zamanlarda yağan yağmur ve uzun süre devam eden donma noktasının üzerindeki sıcaklıklar buz koşullarının kötüleşmesine neden oldu. Bölge genelinde, kurtarma ekipleri buzun çok zayıf olduğunu bildirdiği için kaldırılamayan buzdan düşen birçok buz ev var. Ekipler, havaların soğumasıyla birlikte evleri güvenli bir şekilde kaldırabileceklerini umuyor. Buzun üzerine çıkmayı tercih ederseniz, kalınlığı sık sık kontrol edin ve nereye seyahat ettiğinizi bilin. Buza çıkmadan önce bölgedeki tatil köylerine danışın."

Beltrami İlçesi Minnesota'nın kuzeybatısında yer almaktadır.

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Kaynak: edition.cnn.com