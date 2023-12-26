Kuzey Meksika'da 11.000'den fazla göçmen sınırdaki dalgalanmanın ortasında bekliyor

Belediye Göç İşleri Müdürü Enrique Lucero'ya göre, Meksika, Küba, Haiti ve Venezüella gibi ülkelerden gelen yaklaşık 3.800 göçmen, Kaliforniya'nın San Diego kentinin karşısındaki Tijuana'da barınaklarda kalıyor. Tesisleri işleten papaz Hector Silva'ya göre, McAllen, Teksas'ın karşısındaki Reynosa, Meksika'da da 3,273 göçmen Senda De Vida barınaklarında bekliyor. Kar amacı gütmeyen Ayudandoles a Triunfar'ı yöneten Glady Cañas, Meksika'nın Matamoros kentinde de yaklaşık 4.000 göçmenin kamplarda, barınaklarda ve terk edilmiş evlerde yaşadığını söylüyor.

Cañas'a göre bekleyen göçmenler kendilerini "çaresiz" hissediyorlar - ancak birçoğu sınır devriyesinden sığınma talep etmek için randevu almayı otomatikleştiren CBP One uygulaması gibi mekanizmalara güveniyor.

Son haftalarda ABD sınır şehirleri, Meksika'dan ABD'ye geçen eşi benzeri görülmemiş bir insan akınının ağırlığı altında zorlandı. CNN'in Cuma günü bildirdiğine göre, federal yetkililer Aralık ayında ABD'nin güney sınırı boyunca yedi günlük ortalama 9.600'den fazla göçmenle karşılaşıldığını bildirdi. Karşılaştırma yapmak gerekirse, 28 Kasım'da bildirilen yedi günlük ortalama yaklaşık 6.800 karşılaşmaydı.

Cañas'a göre, Aralık ayında Matamoros bölgesindeki Rio Grande'de üç göçmen boğuldu, ancak insanlar ölümcül tehlikelere rağmen nehri geçmeye çalışmaya devam ediyor. Yasal bir yol beklemeyi tercih etmeyen göçmenlerin, ABD göçmenlik makamları tarafından işlemleri tamamlanan ve Amerikan toplumuna salınan göçmenlerden aldıkları görüntülü ve sesli mesajlarla beslenen umutla gözlerinin kör olduğunu söyledi.

Cañas, "Göçmenler sadece güzelliği paylaşıyorlar ama gerçeği paylaşmıyorlar... Beni endişelendiren de bu," dedi.

Şansları çok az. ABD İç Güvenlik Bakanlığı Mayıs ayından bu yana, büyük çoğunluğu ABD'nin güney sınırını geçen 445.000'den fazla göçmeni sınır dışı etti ya da geri gönderdi.

Federal hükümet ayrıca, sınırlı kaynaklarını en üst düzeye çıkarmanın yollarını ararken, birçok eyaletteki giriş limanlarını kapattı ve göçmenleri taşımak ve işlemek için yeniden personel atadı. Biden Yönetimi ayrıca Eagle Pass ve El Paso'daki demiryolu operasyonlarını geçici olarak askıya aldı, ancak bu hizmetler Cuma günü yeniden başladı.

Üst düzey bir CBP yetkilisi Pazartesi günü CNN'e yaptığı açıklamada, Teksas'ın Eagle Pass kentinde soğukta bekleyen bir grup göçmenin son birkaç gün içinde temizlendiğini ve işlemlerinin tamamlandığını, ancak ABD Gümrük ve Sınır Koruma Teşkilatı'nın sınırda devam eden dalgalanmadan henüz kurtulamadığını söyledi.

Yetkili, CNN'in göçmenlik işlem tesislerine nakledilmek üzere dışarıda bekleyen binlerce göçmen aileye tanık olduğu geçen hafta Eagle Pass'ta teşkilatın karşılaştığı zorluğu ele almak için kaynakların artırılması da dahil olmak üzere birçok adım atıldığını söyledi.

Aynı yetkili, Eagle Pass'taki iyileşmeye rağmen yasadışı geçişlerin devam ettiğini ve Arizona'nın kırsal bölgeleri de dahil olmak üzere giriş limanları arasında göçmenleri ABD güney sınırına girmeye zorlayan kötü aktörler tarafından körüklendiğini söyledi.

CNN ayrıca büyük göçmen gruplarının sınıra trenle gelmeye devam ettiğini de öğrendi. Eagle Pass'ın karşısında yer alan Meksika'nın Piedras Negras kentindeki bir göçmen barınağının yöneticisi olan Rahibe Isabel Turcios'a göre Pazartesi günü trenle yaklaşık 1.000 göçmen geldi. Turcios, Piedras Negras sokaklarında yaşanan şiddet olaylarının Pazartesi günü büyük göçmen gruplarının ABD'ye geçişini geçici olarak durdurduğunu söyledi.

Çarşamba günü Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD İç Güvenlik Bakanı Alejandro Mayorkas ve Başkan Biden'ın İç Güvenlik Danışmanı Elizabeth Sherwood-Randall ile Mexico City'de bir araya gelecek.

CNN'den Ashley Killough bu habere katkıda bulunmuştur.

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Kaynak: edition.cnn.com