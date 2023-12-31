Kuzey Kore artık Güney Kore ile yeniden birleşme arayışında olmayacağını ve 2024'te yeni casus uydular fırlatacağını açıkladı

Devlet haber ajansı KCNA'nın haberine göre Kim, Koreler arası ilişkilerin "iki düşman ülke ve savaşan iki taraf arasındaki bir ilişki" haline geldiğini söyledi.

"Gerçeği kabul etmemizin ve Güney ile ilişkilerimizi netleştirmemizin zamanı geldi" diyen Kim, Washington ve Seul'ün Pyongyang ile askeri bir çatışmaya girmesi halinde "nükleer savaş caydırıcılığının ciddi önlemler almakta tereddüt etmeyeceğini" sözlerine ekledi.

Kim, "Bizi 'ana düşman' ilan eden ve uzlaşma ve birleşme için işbirliği yaparak sadece 'rejimimizin çökmesi' ve 'emilerek birleşmemiz' için fırsat arayan insanlarla uğraşmanın artık yapmamamız gereken bir hata olduğuna inanıyorum" diye ekledi.

Kuzey ve Güney Kore, 1953 yılında ateşkesle sona eren Kore Savaşı'ndan bu yana birbirlerinden kopuk durumdalar. İki taraf teknik olarak hala savaş halinde ancak her iki hükümet de uzun zamandır bir gün yeniden birleşme hedefini güdüyor.

İlişkiler on yıllar boyunca inişli çıkışlı bir seyir izledi ancak Kim Jong Un'un uluslararası yaptırımlara meydan okuyarak ülkenin nükleer silah programını hızlandırmasının ardından son yıllarda gerilim özellikle yüksek seyretti.

Geçtiğimiz hafta KCNA, Kim'in ülkenin ordusuna, mühimmat endüstrisine, nükleer silahlara ve sivil savunma sektörlerine ABD'nin "çatışma hamlelerine" yanıt olarak savaş hazırlıklarını hızlandırma talimatı verdiğini bildirdi.

O dönemde KCNA, Kore yarımadasındaki siyasi ve askeri durumu "vahim" olarak nitelendirmiş ve Washington yüzünden "aşırı" bir noktaya ulaştığını söylemişti.

Kuzey Kore liderinin son yıllarda "Koreler arası ilişkilerden" giderek uzaklaştığını söyleyen Doğu Asya Uluslararası İlişkiler Konseyi (EAIR) kıdemli üyesi ve Asya Pasifik Nükleer Danışma Paneli (APNAP) üyesi Hoo Chiew-Ping'e göre Kim'in yeniden birleşme konusundaki son yorumları önemliydi.

CNN'e konuşan Hoo, "Bu, Kore Yarımadası'nda gelecekteki Güney Kore yönetimlerinin zeytin dalı uzatmasının Kuzey Kore tarafından şiddetle reddedileceği kritik bir dönüm noktası olacak" dedi.

Hoo, Pyongyang'ın bunun yerine "Çin ve Rusya gibi mevcut müttefikleri ve dünya çapında yayılmasını ve finansal erişimini sağlamaya devam edecek seçilmiş bir ülkeler ağı" ile ilişkileri ilerletmeye istekli olduğunu da sözlerine ekledi.

"ABD, Güney Kore ve Japonya şimdilik Kim'in stratejik erişiminin dışında tutuluyor."

Siyaset bilimi doçenti ve Carnegie China'da yerleşik olmayan akademisyen Ja Ian Chong, Kim'in konuşmasının "birleşmenin (Koreler için) kısa ve hatta orta vadeli bir olasılık olmadığı gerçeğini yansıttığını" söyledi.

"Chong sözlerine şöyle devam etti: "Bu durum göz önüne alındığında, asıl soru birleşmemenin statükonun devamı anlamına mı geldiği yoksa Kuzey Kore'nin kendisini daha aktif bir şekilde korumak için harekete geçmesi gerektiğine mi inandığı, hatta Güney Kore'den gelebilecek olası bir saldırganlığı önleyip önlemeyeceğidir.

"Kuzey Kore savunma kapasitesini arttırmaya çalışsa bile, statükoyu koruduğu ve silahlı birleşmeye olan inançtan daha iyi olduğu için birincisi tolere edilebilir. İkinci durumda ise Güney Kore ve kuzeydoğu Asya ile sürtüşme ve hatta gerilim artacaktır" uyarısında bulundu.

Casus uydular

Tekrarlanan başarısızlıkların ardından Kuzey Kore Kasım ayında ilk casus uydusunu yörüngeye yerleştirdiğini açıkladı.

Analistler, uzay aracının çalışması halinde, Kuzey Kore'nin askeri yeteneklerini önemli ölçüde geliştirebileceğini ve rakip güçleri daha doğru bir şekilde hedef almasını sağlayabileceğini söyledi.

Devlet medyası tarafından yayınlanan görüntülere göre Kim, fırlatma alanındaki işçilerle birlikte kutlama yaparak başarıyı selamladı. Güney Kore fırlatmayı, Kuzey Kore'nin balistik füze teknolojisini kullanmasını yasaklayan BM Güvenlik Konseyi kararının "açık bir ihlali" olarak nitelendirdi.

Pazar günü KCNA, Kuzey Kore'nin bu programı yeni yılda üç casus uyduyla daha desteklemeyi planladığını söyledi.

Açıklamada, "2023 yılında ilk keşif uydusunun başarıyla fırlatılması ve işletilmesi deneyimine dayanarak, uzay bilimi ve teknolojisinin gelişimini güçlü bir şekilde teşvik etmek için 2024 yılında üç keşif uydusu daha fırlatma görevi ilan edildi" denildi.

Pyongyang, 2023 yılı boyunca, 17 Aralık'ta Hwasong-17 ICBM adı verilen uzun menzilli sıvı yakıtlı füze de dâhil olmak üzere bir dizi kıtalararası balistik füze denemesi de gerçekleştirdi.

Middlebury Uluslararası Çalışmalar Enstitüsü James Martin Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Çalışmaları Merkezi'nde profesör olan Jeffrey Lewis daha önce CNN'e verdiği demeçte "Her ülke gibi Kuzey Kore'nin de füze denemeleri başarısız olsa da, Kuzey Kore'nin füzelerinin genel güvenilirliğinin oldukça saygın olduğu açıktır" dedi.

Seul'deki Ewha Üniversitesi profesörlerinden Leif-Eric Easley, Kuzey Kore'nin denemelerinin ve sert söyleminin Washington'un ekmeğine yağ sürüyor olabileceğini söyledi.

Easley, "Kuzey Kore tehdidi ABD, Japonya ve Güney Kore arasında füze izleme verilerinin gerçek zamanlı paylaşımı da dahil olmak üzere daha fazla üçlü işbirliğini motive ediyor. Seul'deki yetkililer bu ICBM denemesinin yapılacağını biliyorlardı ve Washington ve Tokyo'daki ortaklarıyla önceden koordine etmişlerdi" dedi.

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Kaynak: edition.cnn.com