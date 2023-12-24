Kuruyan Tuna Nehri patlayıcı yüklü İkinci Dünya Savaşı Nazi savaş gemilerini ortaya çıkarıyor

Avrupa'nın son yıllardaki en kötü kuraklığı, güçlü Tuna nehrini neredeyse son bir asrın en düşük seviyelerinden birine indirdi ve İkinci Dünya Savaşı sırasında Sırbistan'ın nehir liman kenti Prahovo yakınlarında batırılan düzinelerce patlayıcı yüklü Alman savaş gemisinin kalıntılarını ortaya çıkardı.

Bu gemiler, 1944 yılında Nazi Almanyası'nın Karadeniz filosu tarafından ilerleyen Sovyet güçlerinden geri çekilirken Tuna Nehri boyunca batırılan yüzlerce gemi arasındaydı ve düşük su seviyelerinde nehir trafiğini engellemeye devam ediyor.

Ancak bu yıl insan kaynaklı küresel ısınmayla daha da kötüleşen kuraklık, Sırbistan'ın doğusundaki Prahovo yakınlarında Tuna Nehri'nin bir bölümünde 20'den fazla gemiyi açığa çıkardı ve bunların çoğu hala metrik tonlarca mühimmat ve patlayıcı içeriyor ve gemicilik için tehlike oluşturuyor.

Alman gemileri hakkında bir kitap yazan Prahovalı emekli 74 yaşındaki Velimir Trajilovic, "Alman filosu arkasında biz Prahovalıları tehdit eden büyük bir ekolojik felaket bıraktı" dedi.

Nehrin hemen karşısında yer alan Romanya'dan gelenler de dahil olmak üzere, yerel balıkçılık sektöründe çalışanlar da risk altında.

Aylardır süren kuraklık ve rekor düzeydeki sıcaklıklar, Almanya, İtalya ve Fransa dahil olmak üzere Avrupa'nın diğer bölgelerindeki hayati arterlerde nehir trafiğini engelledi. Sırbistan'da yetkililer Tuna nehri üzerindeki seyrüsefer şeritlerini açık tutmak için dip taramasına başvurdu.

Prahovo'ya gelindiğinde, Tuna Nehri'nin bu kesiminde seyrüsefere elverişli bölüm 180 metreden sadece 100 metreye (330 feet) kadar daralmış durumda.

Nehir yatağına yayılmış olan gemilerin bazılarında hala kuleler, kumanda köprüleri, kırık direkler ve bükülmüş gövdeler bulunurken, diğerleri çoğunlukla kum kıyılarının altında yatıyor.

Mart ayında Sırbistan hükümeti gemilerin kurtarılması, mühimmat ve patlayıcıların çıkarılması için bir ihale açtı. Operasyonun maliyetinin 29 milyon avro (30 milyon dolar) olacağı tahmin ediliyordu.

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Kaynak: edition.cnn.com