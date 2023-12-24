içeriğe geç
Kayıt olmak Abone Ol
SeyahatlerHaberlerseyahat

Kuruyan Tuna Nehri patlayıcı yüklü İkinci Dünya Savaşı Nazi savaş gemilerini ortaya çıkarıyor

Bu gemiler, 1944 yılında Nazi Almanyası'nın Karadeniz filosu tarafından ilerleyen Sovyet güçlerinden geri çekilirken Tuna Nehri boyunca batırılan yüzlerce gemi arasındaydı ve düşük su seviyelerinde nehir trafiğini engellemeye devam ediyor.

 and  John Stellmacher
2 dakikada okunur
.aussiedlerbote.de
.aussiedlerbote.de

Kuruyan Tuna Nehri patlayıcı yüklü İkinci Dünya Savaşı Nazi savaş gemilerini ortaya çıkarıyor

Avrupa'nın son yıllardaki en kötü kuraklığı, güçlü Tuna nehrini neredeyse son bir asrın en düşük seviyelerinden birine indirdi ve İkinci Dünya Savaşı sırasında Sırbistan'ın nehir liman kenti Prahovo yakınlarında batırılan düzinelerce patlayıcı yüklü Alman savaş gemisinin kalıntılarını ortaya çıkardı.

Bu gemiler, 1944 yılında Nazi Almanyası'nın Karadeniz filosu tarafından ilerleyen Sovyet güçlerinden geri çekilirken Tuna Nehri boyunca batırılan yüzlerce gemi arasındaydı ve düşük su seviyelerinde nehir trafiğini engellemeye devam ediyor.

Ancak bu yıl insan kaynaklı küresel ısınmayla daha da kötüleşen kuraklık, Sırbistan'ın doğusundaki Prahovo yakınlarında Tuna Nehri'nin bir bölümünde 20'den fazla gemiyi açığa çıkardı ve bunların çoğu hala metrik tonlarca mühimmat ve patlayıcı içeriyor ve gemicilik için tehlike oluşturuyor.

Alman gemileri hakkında bir kitap yazan Prahovalı emekli 74 yaşındaki Velimir Trajilovic, "Alman filosu arkasında biz Prahovalıları tehdit eden büyük bir ekolojik felaket bıraktı" dedi.

Nehrin hemen karşısında yer alan Romanya'dan gelenler de dahil olmak üzere, yerel balıkçılık sektöründe çalışanlar da risk altında.

Aylardır süren kuraklık ve rekor düzeydeki sıcaklıklar, Almanya, İtalya ve Fransa dahil olmak üzere Avrupa'nın diğer bölgelerindeki hayati arterlerde nehir trafiğini engelledi. Sırbistan'da yetkililer Tuna nehri üzerindeki seyrüsefer şeritlerini açık tutmak için dip taramasına başvurdu.

Prahovo'ya gelindiğinde, Tuna Nehri'nin bu kesiminde seyrüsefere elverişli bölüm 180 metreden sadece 100 metreye (330 feet) kadar daralmış durumda.

Bir İkinci Dünya Savaşı savaş gemisinin havadan görünümü.

Nehir yatağına yayılmış olan gemilerin bazılarında hala kuleler, kumanda köprüleri, kırık direkler ve bükülmüş gövdeler bulunurken, diğerleri çoğunlukla kum kıyılarının altında yatıyor.

Mart ayında Sırbistan hükümeti gemilerin kurtarılması, mühimmat ve patlayıcıların çıkarılması için bir ihale açtı. Operasyonun maliyetinin 29 milyon avro (30 milyon dolar) olacağı tahmin ediliyordu.

Ayrıca okuyun:

Kaynak: edition.cnn.com

Yorumlar

İlişkili

Perth'in kuzeybatısında yaklaşık 3,5 saatlik bir uçuşla ulaşılabilen Avustralya'nın denizaşırı bir....aussiedlerbote.de
Seyahatler

Her gün Noel'in yaşandığı ada

Bu hafta seyahat haberlerinde: Aşırı hava koşulları ve grev eylemlerine rağmen tatil yolculukları başlıyor; Hırvat bir adam evini kış tema parkına dönüştürdü; ayrıca Noel Adası'nda yaşamak nasıl bir şey?

 and  Carmen Simpson
Üyeler Herkese Açık
Ziyaretçiler Mayıs 2017'de Türkmenistan'ın Karakum Çölü'ndeki Darvaza 'Cehennemin Kapıları' gaz....aussiedlerbote.de
Seyahatler

Türkmenistan 'Cehennem Kapılarını' kapatmak istiyor

Bu hafta seyahat alanında ABD Kanada'yı "çok yüksek" riskli destinasyon ilan etti, 2022 yılı için dünyanın en güçlü pasaportları açıklandı ve Türkmenistan Devlet Başkanı ülkedeki "Cehennem Kapıları "nın kapatılması çağrısında bulundu.

 and  Hanna Hofmann
Üyeler Herkese Açık

En sonuncu

.aussiedlerbote.de
Spor

ABD hükümeti Brittney Griner'ın Rusya'da haksız yere gözaltına alındığını açıkladı

Bir Dışişleri Bakanlığı yetkilisinin Salı günü CNN'e yaptığı açıklamaya göre, Dışişleri Bakanlığı WNBA yıldızı Brittney Griner'ın Rusya'da haksız yere alıkonulduğunu ve davasının ABD Rehine İşleri Özel Başkanlık Elçisi (SPEHA) Roger Carstens'in ofisi tarafından yürütüldüğünü açıkladı.

 and  Alex Stellmacher
Üyeler Herkese Açık