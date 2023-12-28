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Kurt Zouma: West Ham defans oyuncusu kedi saldırısı videosu nedeniyle 180 saat kamu hizmeti cezasına çarptırıldı

PA Media'ya göre West Ham defans oyuncusu Kurt Zouma, bir kediyi tekmelemek ve tokatlamaktan suçlu bulunmasının ardından Çarşamba günü 180 saatlik kamu hizmeti cezasına çarptırıldı.

 and  Grigoriy Williams
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West Ham United oyuncusu Kurt Zouma 24 Mayıs 2022, Salı günü Londra'da görülen duruşmanın ardından....aussiedlerbote.de
West Ham United oyuncusu Kurt Zouma 24 Mayıs 2022, Salı günü Londra'da görülen duruşmanın ardından Thames Sulh Ceza Mahkemesi'nden ayrıldı. Zouma, evcil kedisine tekme ve tokat atarken videoya çekilen taciz suçunu kabul etti. 27 yaşındaki uluslararası Fransız oyuncu, Şubat ayında sosyal medyada ortaya çıkan taciz görüntüleriyle ilgili olarak Hayvan Refahı Yasası kapsamında üç suçla itham edildiği duruşmaya katıldı. Zouma, koruma altındaki bir hayvana gereksiz yere acı çektirmekle ilgili iki suçu kabul etti. (AP Fotoğrafı/Alberto Pezzali).aussiedlerbote.de

Kurt Zouma: West Ham defans oyuncusu kedi saldırısı videosu nedeniyle 180 saat kamu hizmeti cezasına çarptırıldı

İngiliz hayvan refahı yardım kuruluşu RSPCA, Şubat ayında küçük kardeşi Yoan tarafından çekilen ve Zouma'nın evcil kedisine ayakkabı fırlattığını, yüzüne tokat attığını, odanın içinde kovaladığını ve özel bir konut gibi görünen yerde yerde tekmelediğini gösteren olayın videosunun internete düşmesinin ardından Fransız uluslararası oyuncu hakkında soruşturma başlattı.

Thames Sulh Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Zouma'nın beş yıl süreyle kedi sahibi olması yasaklandı ve yaklaşık 9,000 £ (11,214 $) para cezası ödemesine karar verildi.

Yoan'ın, ağabeyinin 2006 Hayvan Refahı Yasası kapsamında bir suç işlemesine yardım, yataklık, danışmanlık veya tedarik etmekten suçlu bulunmasının ardından 140 saatlik kamu hizmetini tamamlamasına karar verildi.

RSPCA olaydan kısa bir süre sonra Zouma'ya ait iki kediye el koymuş ve kediler Şubat ayından bu yana RSPCA'nın gözetiminde kalmıştır.

RSPCA baş müfettişi Dermot Murphy duruşmanın ardından CNN'e yaptığı açıklamada "Bu korkunç davada adaletin hızlı bir şekilde tecelli etmesinden memnuniyet duyuyoruz ve şimdi odak noktamız bu güzel kedileri hak ettikleri sevgi dolu yuvalarına kavuşturmak" dedi,

Murphy, "Bu vaka, hayvanlara asla bu şekilde davranılmaması gerektiğine dair açık bir mesaj göndermektedir ve sosyal medyada hayvanlara zarar verilen videoların beğenilmesi için yayınlanması tiksindiricidir," diye ekledi.

Bir West Ham sözcüsü kulübün hayvan istismarı ve zulmünü kınadığını yineleyerek "Bu tür davranışlar kabul edilemez ve Futbol Kulübünün değerleriyle bağdaşmamaktadır," dedi.

"Görüntülerin ortaya çıkmasından sonraki 48 saat içinde Kurt'a kulüp için mümkün olan en yüksek para cezasını verdik.

"Bu paranın her bir kuruşu, hepsi de hayvan refahına adanmış, hak eden bir dizi hayır kurumuna aktarılacaktır" denildi.

Olayın ardından Zouma, sponsorlarından biri olan Adidas tarafından kadro dışı bırakıldı ve bildirildiğine göre internette ırkçı tacizlere maruz kaldı.

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Kaynak: edition.cnn.com

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