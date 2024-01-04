Kulüp yeni bir krize doğru sürüklenirken Arsenal'in Avrupa Ligi'nden çıkması 'utanç verici'

Şimdilerde televizyonda yorumcu olarak çalışan eski defans oyuncusu, Arsenal'in Perşembe günü İspanyol ekibi tarafından turnuvanın dışına itilirken "kaybolmuş" gibi göründüğünü söyledi.

Arsenal ilk maçı 2-1 kaybetmiş ve 0-0 biten rövanş maçında da eşitliği bozamamıştı. Tecrübesiz kadrosu fikirlerden yoksun görünüyordu ve sıtma hastalığından yeni kurtulan yıldız oyuncu Pierre-Emerick Aubameyang maçın büyük bölümünde bir yolcu gibiydi.

"Arsenal kaybolmuş gibiydi. Çıkamadık ve bizi sinirlendirdiler. Onlara elimizi bile sürmedik ve savaşmadık," dedi Keown maçtan sonra BT Sport'a yaptığı açıklamada.

Daha da kötüsü Villarreal, Arsenal tarafından görevden alınan ve yerine Mikel Arteta'nın getirildiği Unai Emery tarafından yönetiliyor.

Hâlâ en üst seviyede işini öğrenmeye çalışan mevcut patron, şu anda Premier Lig'de 9. sırada bulunan ve 1996'dan bu yana ilk kez Avrupa futbolundan yoksun bir sezona doğru ilerleyen takımıyla büyük bir incelemeyle karşı karşıya.

"Bu futbol kulübünde çok büyük bir iş var. Onun (Arteta'nın) tecrübesizliği belki de ona pahalıya mal oldu," diye ekledi Keown.

"Hala teknik direktör ama bunun bir kurtarma paketi olduğunu hissetti ve oyuncuları gelmedi. Bir önceki menajer tarafından alt edildi ki bu biraz utanç verici."

2019'da kısa bir süreliğine kulübün geçici patronluğunu üstlenen eski Arsenal oyuncusu ve yorumcu Freddie Ljungberg, Arteta'nın görevine devam etmesini umduğunu ancak karar vermesi gerekenler üzerindeki baskının da farkında olduğunu söyledi.

BT Sport'a konuşan Arteta, "O genç bir teknik direktör ve umarım kalır," dedi. "Ama tabii ki Arsenal için yeterince iyi değil ve bu kulübün sahiplerine ve kulüp içindeki diğer insanlara bağlı."

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Mal sahipleri üzerindeki baskı

Aralık 2019'da takımın başına geçtiğinde taraftarların gözdesi olan Arteta maçtan sonra sonuçtan dolayı "yıkıldığını" söyledi ancak hala bu iş için doğru adam olduğunu düşündüğünde ısrar etti.

Maçtan sonra yaptığı açıklamada "Üzerimde her zaman baskı hissediyorum çünkü takım, sahip olduğum destek ve taraftarlar için elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum" dedi.

"Herkesin işinin mercek altında olduğunu düşünüyorum."

Bu, Arsenal için çalkantılı bir sezonun bir başka bölümü. Ligdeki formu zaman zaman kötüleşti ve taraftarlar arasında kulübün sahibi Stan Kroenke'ye karşı yaygın bir öfke var.

Amerikalı oyuncu, takıma yeterince para yatırmamakla ve nihayetinde takımın sahadaki performansını önemsememekle suçlanıyor.

Arsenal'i son derece tartışmalı Süper Lig'e dahil etme kararı da taraftarların stadyum dışında protesto gösterileri düzenlemesine neden oldu.

Spotify CEO'su ve kurucusu Daniel Ek, Arsenal'i satın alma arzusunu kamuoyuna açıkladı ve favori kulübünü yeniden zafere taşımak istediğinde ısrar etti.

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Kaynak: edition.cnn.com