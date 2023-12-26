Kulüp, iki Barcelona A takımı personelinin Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı

Katalan kulübünün Çarşamba günü Athletic Bilbao deplasmanında önemli bir La Liga maçı var ve takımın Salı günü daha fazla koronavirüs testinden geçeceği belirtildi.

Açıklamada, "Bugün Pazartesi günü yapılan PCR testlerinin ardından, futbol birinci takım personelinin iki üyesinde Covid-19 pozitif çıktı" denildi. "Kulüp, ilgili spor ve sağlık yetkililerini bilgilendirmiştir. Ayrıca, tüm takım La Liga protokolü doğrultusunda Salı sabahı yerel saatle PCR testinden geçecektir.

"Sonuç olarak yarın Salı günü TSİ 11.00'de yapılması planlanan antrenman ertelenmiştir. Athletic Club - FC Barcelona karşılaşması öncesinde yeni antrenman saati ve ardından yapılacak basın toplantısı yarın duyurulacaktır."

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Ronald Koeman'ın takımı bu sezon La Liga'da form mücadelesi veriyor ve Bilbao'ya beşinci sırada ve lig lideri Atletico Madrid'in 10 puan gerisinde gidiyor.

Barcelona son haftalarda seyahatlerinde daha başarılı oldu ve Bask kulübüne karşı kazanması halinde üçüncü sıraya yükselecek.

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Kaynak: edition.cnn.com