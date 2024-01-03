Küçük ada ülkesi Komorlar, 'rüya gibi' bir kalifikasyon kazandıktan sonra Afrika Uluslar Kupası'nda bir kıtaya meydan okumaya hazır

Komorlar'ın büyüklüğü ve futbol geçmişi göz önüne alındığında Afrika'nın iki yılda bir düzenlenen futbol turnuvasına katılma başarısını abartmak zor.

Afrika'nın doğu kıyısının hemen açıklarında yer alan Komorlar, 900.000'den az nüfusuyla kıtanın en küçük dördüncü ülkesi. Les Coelacanthes (Coelacanths) lakabını Hint Okyanusu'nun yerli sularında yaşayan nadir bir tropik balık türünden alan takım, futbolun küresel yönetim organı olan FIFA'ya ancak 2005 yılında üye olarak kabul edildi.

AFCON finallerine katılma hayali, Mart 2021'de Togo karşısında alınan 0-0'lık zorlu beraberliğin ardından gerçeğe dönüştü ancak Komorlar'ın beklenmedik başarısının öyküsü, baş antrenör Amir Abdou'nun takım için yeni bir vizyonla göreve geldiği 2014 yılına kadar uzanıyor.

Komorlar'ın sınırlı futbol altyapısı ışığında Abdou, mümkün olan en iyi oyuncu grubunu bulmak için ülkenin özellikle Fransa'daki diasporasına dayanmayı seçti. CNN Sport'a konuşan Abdou, bunun kolay bir süreç olmadığını, çünkü Avrupa'da doğup büyüyen oyuncuların birçoğunun Komorlar için mücadele etme ihtimalinden emin olmadıklarını itiraf etti.

"Küçük bir ülke olarak bu oyunculara bir proje önerdiğinizde, güvenlik açısından ne sunabileceğimizi bilmediğimiz için onlara Komor'a gelmek istiyorum dedirtmek çok zor" dedi.

Abdou ikna sürecinde samimi bir yaklaşım benimsedi ve söz konusu oyuncularla anlamlı ilişkiler kurmak için onlarla bir araya geldi: "Tüm milli oyuncularımızla onları ikna etmek ve aramızda karşılıklı bir güven oluşturmak için çok önemli olan bir konuşma yaptık."

Yolculuğun başlangıcı

Abdou'nun projesine ikna olan oyunculardan biri de şu anda Kıbrıs'ta FC Omonia forması giyen 31 yaşındaki Komorlu orta saha oyuncusu Fouad Bachirou. Bachirou takıma ilk olarak 2014 yılında katılmış ve teknik direktörün hem kendisi hem de takım arkadaşları için cazip olan rekabetçi bir ortam yarattığını belirtiyor.

CNN'e konuşan Bachirou, "2014'te her şey değişti - Amir göreve geldiğinde ve dünyanın dört bir yanından oyuncu aramaya karar verdiğinde" dedi ve ekledi: "Tüm milli takımın, tüm federasyonun etrafına daha fazla organizasyon koymaya çalıştı. Bu, oyuncuların çoğu için geldiklerinde büyük bir etki yarattı."

Abdou bu övgüleri, "gerçek vatanseverler çünkü ülkelerine duydukları sevgi futbolun ötesine geçiyor" diye bahsettiği oyuncularına yönlendirmeye hevesli.

Bu vatanseverlik duygusu, Mart 2021'de Togo ile oynadıkları zararsız çıkmaza dönüp baktıklarında bazı oyuncuların duyguları tarafından da onaylanıyor. Bachirou bunu "futbol kariyerinin en güzel anı" olarak değerlendirirken, Hollanda Eredivisie'de RC Waalwijk forması giyen takım arkadaşı ve vatandaşı Said Bakari maçın sonunu "gerçekten güzel bir an" olarak nitelendirdi.

Abdou ve oyuncuları, takımın elemelerdeki başarısından sevinç duyan tek kişiler değil. Takım uzun zamandır adalarda güçlü bir taraftar kitlesine sahipti ve son yıllardaki yükseliş bu duyguyu tam teşekküllü bir fanatizme dönüştürdü.

"Takım [maçlar için] Komorlar'a geldiğinde," diyor Abdou, "ülke 15 gün önce duruyor. Ülke duruyor ve insanlar takım sayesinde yaşıyor.

"Sanki Dünya Kupası'nı ya da Şampiyonlar Ligi'ni kazanmışız gibi bir sevinç, sadece bir sevinç değil, bir patlama yaşanıyor. Bu inanılmaz bir şey. Tamamen çılgınca ve tarif etmesi zor."

Bakari, Togo karşısında alınan sonucun hemen ardından takımadalarda yaşananlar hakkında CNN'e konuşurken gülümsemesini gizleyemedi. "Size söyleyebileceğim tek şey çılgınca olduğu. Tüm insanlar çılgına döndü" dedi.

Bachirou da bu düşünceyi destekledi. "Daha önce oynadığımız her maç, her zaman bir kutlama gibi gelirdi, sonuç önemli değildi," dedi ve ekledi: "ama bu yeterlilik bunu başka bir seviyeye taşıdı. İnsanlar günlerce, haftalarca kutlama yapıyormuş gibi hissettiler.

"Biz küçük bir ülkeyiz, fakir bir ülkeyiz, bu yüzden insanlara bir gülümseme, bir neşe getirmek gerçekten gurur duyduğumuz bir duyguydu."

'Kendimize inanmak zorundayız'

AFCON grup aşaması çekilişi, kıtanın en önemli ülkeleri Gana, Fas ve Gabon ile birlikte C Grubunda yer alan Komorlar için kesinlikle kolay olmadı. Les Coelacanthes'in kampanyası 10 Ocak'ta Kamerun'un Yaoundé kentinde Gabon'a karşı başlıyor.

Abdou ve oyuncuları kesinlikle önlerindeki zorluklardan korkmuyorlar. Takım Suudi Arabistan'daki kampta hazırlanıyor ve koç, takımının böylesine sert bir rakip karşısında rahat olduğunu ve aslında rakiplerinden daha özgür oynayabileceğini vurgulamak istiyor.

"Bunlar bildiğimiz takımlar. Bu tür takımlara karşı oynamak bizi daha da iyi hissettiriyor ve bu takımlara karşı oynamak bizi oraya gidip sonuç almaya motive ediyor," diyor Abdou.

"Kendimize inanmak zorundayız - baskı bizim üzerimizde değil, daha büyük ülkelerden gelen diğer takımların üzerinde olacak."

Oyuncular aralarındaki yakın bağın ve Avrupa etkisinin başarılarına katkı sağladığını düşünüyorlar ve bunun turnuvada da devam etmesini umuyorlar.

Bakari takım arkadaşları arasındaki ilişkiyi "kardeş gibi" olarak tanımlarken, Bachirou "hepimiz Avrupa'da doğup büyüdük ve bu taktiksel deneyimi getirebiliyoruz - bu şekilde yenilmesi zor bir takım haline geldik" dedi.

Komor gibi bir takımın ilk büyük turnuvasında başarının nasıl görüneceğini ölçmek zor bir şey.

Oyuncular baskı eksikliğini kucaklamaya ve turnuvanın tadını çıkarmaya odaklanırken, eleme sürecinde kendilerine çok etkili bir şekilde hizmet eden rekabetçi zihniyeti de unutmuyorlar.

"Bizim için bu bir rüya. Benim için de ülkemi bu tür bir turnuvada temsil etmek bir rüya," diyor Bakari. "Afrika'nın en iyi oyuncularına, dünyanın en iyi oyuncularına karşı oynuyorsunuz. Dediğim gibi korkmuyoruz ve mümkün olduğunca ileri gitmeye çalışıyoruz."

Daha fazla haber, özellik ve video için CNN.com/sport adresini ziyaret edin

Bachirou, "Bizler rakibiz, bu yüzden maç kazanmak istiyoruz," dedi. "Elemeleri geçmemizi ve burada olmamızı sağlayan şey maçları kazanabileceğimize inanmamız, rekabetçi olmamız ve kazanmak istememizdi, bu yüzden gidebildiğimiz kadar çok maç kazanmaya çalışmak için aynı zihniyete sahip olacağız."

Bachirou'nun düşünceleri daha sonra, sonuçlar Les Coelacanthes'in istediği gibi gitmeye başlarsa adalardaki kutlamaların potansiyel boyutuna geri döndü.

"Eğer bu turnuvada başarılı olursak, dürüst olmak gerekirse Komorlar için oldukça korkuyorum. Adaların halklarını ellerinde tutabileceklerinden emin değilim. Bu inanılmaz olurdu, inanılmaz olurdu."

Ayrıca okuyun:

Kaynak: edition.cnn.com