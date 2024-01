Küçücük bir uçakla dünyayı dolaşan beş kişilik aile

Ancak şu anda 14 aylık bir dünya turunun yaklaşık yarısını tamamlamış olan Kanadalı Porter'lar için durum tam da böyle.

Yaklaşık kırk yıldır özel pilot olan Ian Porter, eşi Michelle, aynı zamanda nitelikli pilot olan kızları 21 yaşındaki Samantha ve 18 yaşındaki Sydney ile 15 yaşındaki oğulları Christopher, 15 Haziran 2022'de Vancouver'dan yola çıktılar ve "o zamandan beri her gün seyahat ediyorlar".

Yolculuğa "alçak ve yavaş" bir yaklaşım benimseyen aile, şimdiden ABD, Brezilya, Bolivya, Paraguay, Arjantin, Panama, Kosta Rika ve Honduras dahil olmak üzere yaklaşık 20 ülkeyi ziyaret etti ve 25.000 deniz milinden fazla uçtu.

Dünya turu

Ian'a göre, tek motorlu bir uçakla dünya turuna çıkmak "muhtemelen tüm pilotların aklının bir köşesinde olan" bir hayal, ancak birkaç yıl önce birkaç uzun mesafeli bağış toplama gezisine çıktıktan sonra bu olasılığı daha ciddi bir şekilde incelemeye başladı.

Birkaç yıl önce, her zaman ailesiyle birlikte seyahat ederek daha fazla zaman geçirmeyi arzulayan emlak geliştiricisi, Samantha'nın üniversiteye bir yıl ara vermeyi planlaması ve Sydney'in liseden mezun olması nedeniyle bir "fırsat penceresi" gördü.

Bu arada Christopher, pandemi sırasında uzaktan eğitimin "kuru çalışmasını" henüz deneyimlemişti, bu nedenle bunun uygulanabilir bir seçenek olduğunu biliyordu, eşi Michelle ise birkaç yıldır tam zamanlı bir ev kadınıydı.

Ya şimdi ya da asla diye düşünen Ian, ailenin geri kalanını da bu işe girmeye ikna etmek için kolları sıvadı,

Herkes bu fikre katıldığında, Ian'ın önünde keşif gezisi için uygun bir tek motorlu uçak bulmak gibi zorlu bir görev kalmıştı.

Ian, bir pilotun nereye gittiğini görebilecek kadar açık hava koşullarında bir uçağı kullandığı ve uçuş planları için dosyalama ve onay alma ihtiyacı duymadığı bir dizi düzenleme olan görsel uçuş kuralları altında uçmak istediğini açıklıyor.

Dünya turu için kullanılan uçakların çoğu daha büyük olduğundan ve önceden planlanmış ve hava trafik kontrolörleri tarafından onaylanmış rotalar gerektirdiğinden, bu durum uçak seçimlerini etkiledi.

"Beş kişiyi, hayatta kalma teçhizatını ve makul miktarda bagajı alabilecek bir uçak bulmak her zaman en kolay şey değildi," diye itiraf ediyor.

Sonunda Avustralya'da üretilen modern bir uçak olan Gippsaero GA8 AirVan'a rastladı ve Vancouver'daki evlerinden sadece kısa bir mesafe ötede satışa sunuldu.

"Sanırım bu bir işaretti," diyor. "İşte uçak - ya onunla devam edin ya da sessiz olun."

'Mükemmel uçak'

Porter'lar daha sonra Moose adını verdikleri uçağı 500.000 dolara satın aldılar ve "gerisi tarih oldu".

Ian, sekiz kişiye kadar taşıyabilen ve saatte 220 kilometre (125 knot) hızla beş saate kadar seyir yapabilen tek motorlu yardımcı uçağını "gökyüzü için bir spor aracı" olarak tanımlıyor.

"İçine bir sürü şey yükleyebiliyorsunuz" diyor. "Yapmadığı tek şey çok hızlı gitmek. Bu yüzden 'alçaktan ve yavaş' modus operandi'mize çok iyi uyuyor. Bu görev için mükemmel bir uçak."

Ian baş pilot olarak görev yaparken, Samantha ve Sydney onun yardımcı pilotları, eşi Michelle sağlık belgeleri ve vizelerin yanı sıra "günlük ihtiyaçlardan" sorumlu ve Christopher da uzaktan çalışmadığı zamanlarda kamera ekipmanlarıyla ilgileniyor.

Kız kardeşi ve yardımcı pilot Sydney ile aynı zamanda 2021 yılında pilot olmaya hak kazanan Samantha, "Arkadaşlarım yaptığımız işten dolayı biraz deli olduğumuzu düşünüyorlar ama kesinlikle buna değer" diyor.

"Tabii ki küçük aile tartışmaları var. Ama evde olduğunuzda ve bu kadar yoğun bir şey yaşanmadığında bile bunun olduğunu hissediyorum."

Şu anda günde ortalama bir saat uçtuklarını ve şimdiden 160'tan fazla farklı havaalanına iniş yaptıklarını söylüyorlar.

"Hiçbir şeyi aşırı planlamadık, çünkü çok fazla değişken var" diye ekleyen Ian, "her zaman hava durumunun insafına kaldıklarını" açıklıyor.

"Çok önceden plan yapmak çok zor. Sabit bir ajandamız ve gideceğimiz sabit bir yer yok. Sadece çok genel bir rota izliyoruz."

Porters, yolculuk boyunca 130'dan fazla ülkede ebeveyn bakımı olmayan çocuklara ve risk altındaki ailelere destek olmaya odaklanan uluslararası bir yardım kuruluşu olan SOS Çocuk Köyleri için 1 milyon dolar toplamayı hedefliyor.

Ian, "Harika bir aile macerası olmasının yanı sıra, bunun bir anlamı olsun istedik," diye açıklıyor.

Gökyüzünde beş kişi

Yolculuğu tamamlamak için tam 14 ay ayırabilmiş olmaları, acele etmeleri gerekiyormuş gibi hissetmeden yol boyunca görülecek yerlerin tadını çıkarmak için zamanları olduğu anlamına geldiği için oldukça yardımcı oldu.

Aile çeşitli kamp alanlarında, pansiyonlarda ve otellerde konakladı ve zaman zaman yolculuklarını takip eden bazı kişiler tarafından geceleri misafir edildi. Hatta Noel'i Galapagos Adaları'nda geçirmişler.

"Yarışmıyoruz," diyor Ian. "Bir yerden ayrılıp belli bir günde başka bir yere varmak zorunda değiliz. Çünkü o zaman kötü kararlar verirsiniz."

Samantha ve Sydney'in uçuş deneyimi yolculuk başlamadan önce nispeten sınırlı olsa da, ikili yolculuk boyunca pek çok yeni beceri edindiklerini söylüyor.

Kızlarının "olağanüstü" olduğunu söyleyen Ian, "Havada uçmak bunun sadece bir parçası" diye ekliyor.

"Bunun arkasında hava durumunu kontrol etmek, navigasyon ve telsiz çalışmaları gibi pek çok iş var, özellikle de ana dilini konuşmadığımız ülkelerde uçarken."

Michelle, "Moose "da pilot olmayan tek kişi olmanın sinir bozucu olabileceğini kabul ediyor - Christopher da gelecekte pilot lisansını almak istiyor - ancak çocuklarının yeteneklerine giderek daha fazla güven duymalarını izlemekten keyif alıyor.

CNN Travel'a e-posta yoluyla yaptığı açıklamada, "Çocuklarımızın pilot ve macera tutkunu olarak artan özgüvenlerinin bir parçası olmak ve onları desteklemek inanılmazdı" diyor.

Samantha, geçen yıl Güney Amerika'nın "güney ucu" olarak bilinen Horn Burnu'na uçarken, bu yolculuğun her biri için ne kadar inanılmaz bir başarı olduğunu ve olmaya devam edeceğini gerçekten takdir etmeye başladığını söylüyor.

"Kuzey Amerika'nın en uç, en kuzey kısmından en güney kısmına ve 'dünyanın sonu' dedikleri yere gitmek," diye anlatıyor.

"Şöyle düşünüyordum: 'Vay canına, bu sadece çok havalı değil, aynı zamanda çok etkileyici. Aile olarak inanılmaz bir şey başardık. Ve bu daha başlangıç."

Ian için Amazon yağmur ormanı yangınlarının üzerinden uçmak, çok farklı nedenlerle de olsa, özellikle dokunaklı bir andı.

"Amazon'un yandığını ilk elden gördük," diyor üzüntüyle. "Yani, kesinlikle hayret vericiydi. Dört buçuk saate yakın bir süre boyunca dumanlar arasında uçtuk ve her yönden gelen yangınları izledik.

"Gazetelerde okuduğunuz ve entelektüel olarak düşündüğünüz şeyler bunlar. Ama gerçekten görmek bambaşka bir deneyim."

Tümsekli anlar

Porter'lar yolculuğun inişli çıkışlı anları olduğunu kabul ediyor ve neredeyse sürekli hareket halinde olmanın ve havaalanı lojistiği de dahil olmak üzere pek çok farklı faktörle başa çıkmak zorunda kalmanın yanı sıra sağlıklı kalmaya çalışmanın da zaman zaman zarar verdiğini belirtiyorlar.

Samantha, "Bu bir bakıma rahatsızlık konusunda rahat olma konusunda gerçek bir sınav oldu" diyor. "Geçtiğimiz yedi ay içinde hayatımda hiç yaşamadığım ya da yaşamayı beklemediğim kadar çok şey yaşadım.

"Farklı iklimler, farklı kültürler ve farklı yerler. Bu büyük bir meydan okuma oldu."

Karşılaştıkları en büyük zorluklardan biri, küçük bir uçakla pek çok farklı ülkeye uçmanın getirdiği uçuş izni ve vize gibi bürokratik süreçler olmuş.

"Bir havaalanına vardığınızda, temelde onların insafına kalıyorsunuz" diyen Ian, belirli bir varış noktasına indikten sonra yerdeki tüm adımları atmanın bazen üç veya dört saat sürebildiğini ekliyor.

Bununla birlikte, "mürettebatın" her şeyin üstesinden gelme şeklinden çok etkilendiğini ve izleyenlerin hem gemide hem de yerde birlikte ne kadar iyi çalıştıkları konusunda yorum yaptıklarını belirtiyor.

"Pek çok insan tek motorlu özel bir uçakla dünyanın etrafında uçarken lüks bir seyahatte olduğunuzu, beş yıldızlı konaklama yerlerinde kaldığınızı ve çantalarınızı taşıttığınızı düşünüyor" diye ekliyor.

"Yani, bunu yapabilirsiniz. Ama biz her şeyi kendimiz yapıyoruz. Herkes birbirine destek oluyor. Devam ediyoruz ve hallediyoruz."

Michelle, havacılık camiasının yolculuk boyunca kendilerine son derece destekleyici ve yardımcı olduğunu belirtiyor.

"En inanılmaz insanlarla tanıştık" diye ekliyor.

Şu anda Belize'de bulunan Porters, Meksika'ya uçmadan önce muhtemelen Guatemala'ya gideceklerini söylüyor. Daha sonra, Kuzey Atlantik'i geçerek Grönland, İzlanda ve ardından Avrupa üzerinden Doğu Kanada'ya uçmayı planlıyorlar.

Buradan da muhtemelen Mısır, Orta Doğu, Hindistan ve Japonya üzerinden uçacaklar, ancak kesin rotanın "her zaman gelişeceğini" söylüyorlar.

Özel ekip

Devam eden Rusya-Ukrayna çatışması nedeniyle Rus hava sahasının 2022 başından bu yana ABD ve Kanada da dahil olmak üzere bir dizi farklı ülkeye kapalı olması nedeniyle daha ilerideki bazı bölümler hala belirsiz.

Ian, "Bizim için en mantıklı rota Rusya'nın doğusuna gitmek ve oradan da Alaska'ya geçmek," diye açıklıyor.

"Ancak şu anda Rus hava sahası bize kapalı. Yani bu bir soru işareti ve şu anda bir çözümümüz yok."

Ağustos sonuna doğru Kanada'ya döneceklerini tahmin ediyorlar.

Şimdilik, yolculuklarını 5 in the Sky adlı web siteleri aracılığıyla belgeleyen aile, her şeyi günü gününe yaşıyor ve inanılmaz yolculuklarının her anının tadını çıkarmaya çalışıyor.

Ian, başlangıçta beklediğinden daha zor olduğunu kabul etse de, hep birlikte uyum sağlama şeklinden heyecan duyuyor ve bu deneyimi eşi ve çocuklarıyla paylaştığı için minnettar.

"Eğer bunu tek başınıza yapıyorsanız, o üç-dört saatlik bürokratik beklemeler bir süre sonra dayanılmaz hale gelebilir" diyor.

"Ama en azından ailenizle takılıyorsanız, biraz kağıt ya da başka bir şey oynayabilirsiniz."

Samantha da dünyayı böylesine eşsiz bir şekilde birlikte görme fırsatına sahip oldukları için ne kadar şanslı olduklarının farkında ve erkek ve kız kardeşiyle birlikte bu deneyimden çok şey öğrendiklerini söylüyor.

"Elbette zorluklarla karşılaşıyoruz," diyor Samantha. "Ama dürüst olmak gerekirse, bu deneyimlere dönüp bakacağım ve tüm bu günleri ailemle geçirmeyi özleyeceğim.

"Hiç keşfetmeyi beklemediğim yerleri keşfedebilmeyi ve böylesine uzak yerlere gitmek için bir uçağa sahip olmayı."

Kaynak: edition.cnn.com