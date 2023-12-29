Ksenia Efremova: Patrick Mouratoglou 12 yaşındaki Rus tenis dehasının 'inanılmaz bir potansiyele' sahip olduğunu söylüyor

Bir öğleden sonra ağabeyi tenis kortunda antrenman yaparken, Efremova sık sık yaptığı gibi onun raketlerinden birini aldı ve bir sepet dolusu topa vurmaya başladı.

Eski bir profesyonel tenis oyuncusu olan Julia Efremova CNN'e "Topları kendine atmaya başladı" diyor.

"Ona baktım ve hayretler içinde kaldım çünkü tüm toplar filenin üzerinden uçuyordu ve o hareketleri mükemmel bir şekilde yapıyordu. Kendi kendime onunla çalışmanın tam zamanı olduğunu söyledim çünkü çok tutkuluydu ve bunu istiyordu.

"Aslında bu benim seçimim değildi. Kariyerine böyle başladı."

Şu anda 12 yaşında olan Efremova, tenisin en parlak genç yeteneklerinden biri olarak kabul ediliyor ve Instagram'da 35.000'den fazla takipçi toplayarak ve Nike ve Yonex ile sponsorluk anlaşmaları yaparak şimdiden bir yıldız haline geldi.

Şu anda Fransa'da 1996 yılında Serena Williams'ın şu anki antrenörü Patrick Mouratoglou tarafından kurulan prestijli Mouratoglou Tenis Akademisi'nde eğitim görüyor.

Akademi yıl boyunca seçme haftaları düzenliyor ve dünyanın dört bir yanından gelen potansiyel genç yıldızlar yeteneklerini sergileyip kendilerine bir yer edinmeye çalışıyor.

Mouratoglou, "Fiziksel, tenis ve tabii ki zihinsel açıdan test edilmek için geliyorlar," diye açıklıyor. "Onları antrenman yaparken görüyoruz. Ayrıca yarıştıklarını da görüyoruz ve sonra onlara yardım etmek isteyip istemediğimize karar veriyoruz.

"Herkese yardım edemeyiz ama en iyi potansiyele sahip olduğunu düşündüklerimize yardım etmek için elimizden geleni yapıyoruz ve bizim rolümüz de elbette potansiyellerini geliştirmelerine ve gelecekte olabileceklerinin en iyisi olmalarına yardımcı olmak için bir yol bulmak."

'İnanılmaz bir atlet'

Akademiye kabul edilen her oyuncu bir antrenöre, bir kondisyon antrenörüne ve sağlık ekibine erişim sağlayarak dokuz yaşından itibaren elit bir destek sistemine sahip oluyor.

Ayrıca, Mouratoglou'nun "rekabetin stresinin" oyunlarının hangi yönlerinin en çok gelişmeye ihtiyacı olduğunu görmenin en iyi yolu olduğunu söylediği turnuvalar ve rekabetçi maçlar hakkında ayrıntılı bilgi almaları da sağlanıyor.

Coco Gauff ve Stefanos Tsitsipas gibi günümüzün yükselen yıldızları, yetişme yıllarının önemli bir bölümünü prestijli akademide geçirdi.

Efremova, aynı zamanda antrenörlüğünü de yapan annesiyle birlikte Rusya'dan akademiye geldiğinde dokuz yaşındaydı ve Mouratoglou onun potansiyelinin "çok büyük" olduğunu hemen gördüğünü söylüyor.

"Ksenia inanılmaz bir potansiyele sahip, bence her şey onda var" diyor. "O inanılmaz bir atlet. Yani, sosyal medyasına bakarsanız onu görürsünüz. Tam split yapabiliyor, dans edebiliyor, tenis dışında her türlü şeyi yapabiliyor.

"Son derece iyi hareket ediyor. Muhtemelen uzun boylu olacak çünkü annesi çok uzun. Vuruşları inanılmaz. Tekniği son derece temiz. Topu erken alabiliyor. Agresif. Çok iyi bir yarışmacı. Yani bütününe bakarsanız, harika."

Julia, kızının bu kadar genç yaşta bu kadar çok yönlü bir sporcu olmasında birden fazla spor yapmasının büyük payı olduğuna inanıyor.

Bu ona sadece bir tenis oyuncusu olarak onu geliştiren dayanıklılık ve esneklik gibi bir dizi aktarılabilir fiziksel beceri kazandırmakla kalmadı, Julia aynı zamanda Efremova'nın çok kısa sürede çok fazla tenis oynamaktan sıkılmamasını sağlamanın da çok önemli olduğunu söylüyor.

Aslında Julia, kızının büyürken ana sporunun jimnastik olduğunu ve genellikle günde sadece bir saat tenise kıyasla üç saat antrenman yaptığını söylüyor.

"Dünyanın her yerinde çocuklarından profesyonel bir tenisçi yaratma hayali olan ebeveynlere yardım etmek istiyorum, çünkü onlar küçükken ve o yaştayken gözlerinde bu ateş varken, tenis kortunda saatlerce çalışarak onu öldüremezsiniz" diye açıklıyor.

"Örneğin Ksenia küçükken haftada sadece üç kez [tenis] oynardı ve ben onu zorlamadım. Onu başka şekillerde zorladım, yani dans, yüzme dersleri aldı, İngilizce dersleri aldı, break dans dersleri de aldı. Her yerdeydi."

'Bir efsane olmak istiyorum'

Çok az çocuk Efremova'nın yıllarca uğraştığı türden bir baskı ve beklentiyle karşılaşacak, ancak Mouratoglou onun durumunun Gauff'un yükselme dönemindekine benzediğini söylüyor.

Mouratoglou, başarısızlığın bu baskıyla başa çıkmayı öğrenme sürecinin önemli bir parçası olduğunu söylüyor ve ekliyor: "Çünkü başarısızlık anlamaktır."

Akademide çocuklara, kendilerini olumsuz etkileyen bir maçtan önce hissettikleri baskı ve gerginliği nasıl dile getireceklerinin öğretildiğini söylüyor.

"Yani, başarısız olmak iyi bir şey değil," diyor. "Elbette bizim işimiz onların başarılı olmasını sağlamak ama başarıya giden yolda bazı başarısızlıkların da olacağını biliyoruz - ve olması da gerekiyor. Önemli olan bu başarısızlıkların her zaman öğrenmek ve daha iyi olmak için kullanılmasıdır.

"Baskı nedeniyle başarısız olduklarında, maçtan önce nasıl hissettiklerini tam olarak bilmeliler. O gün baş edemeyecekleri ekstra bir baskı altında olduklarını fark etmeliler ve bu sürekli bir geri bildirim olmalı.

"Bir dahaki sefere bu ekstra baskıyı hissettiklerinde bunu açıklamaları gerektiğini bilecekler. Koçlarına şunu söylemeliler: 'Bugün kendimi iyi hissetmiyorum. Bugün üzerimde baskı hissediyorum. Gergin hissediyorum' demeliler. İlk olarak bunu fark etmeleri gerekir. İkincisi, bunu ifade etmeleri gerekir ve bunu yaptıklarında, bunun üzerinde çalışmalarına yardımcı olabiliriz."

Doğal olarak, bazı çocuklar baskıyı ve sinirleri diğerlerinden daha iyi işleyebilecektir. Mouratoglou, Efremova'nın hâlâ öğrenmekte olduğunu, ancak akademide geçirdiği süre içinde kayda değer gelişmeler gösterdiğini söylüyor.

Baskının büyük kısmı "tüm tenis endüstrisindeki herkesin" beklentilerinden kaynaklansa da, Mouratoglou Efremova'nın kendisi için sahip olduğu inanılmaz yüksek standartların, kendisine herkesten daha fazla baskı uyguladığı anlamına geldiğini açıklıyor.

"Her zaman kazanmayı bekliyor" diyor. "Onun için kupa kazanmaktan başka bir seçenek yok."

Julia Efremova, kızındaki bu kararlılığı her gün antrenman sırasında gördüğünü ve bir gün dünyanın "en iyi" tenisçisi olacağına "tüm kalbimle" inandığını söylüyor.

"Onun kişiliğini biliyorum. Kim olduğunu biliyorum. Ne kadar sıkı çalıştığını biliyorum. Bunu ne kadar çok istediğini biliyorum. Nasıl inandığını biliyorum" diyor.

"Her şeyden önce kendine inanıyor. Aklında hiç şüphe yok. Kalbinde bunu istediğine dair hiçbir şüphe yok. Bu yüzden kalbimin derinliklerinden onun en iyisi olacağını biliyorum.

"Bazen sinirlendiğimde ve antrenmanlar sırasında bir şeyi beğenmediğimde ona 'Tenisten ne istiyorsun?' diye soruyorum. O da bana 'Bir efsane olmak istiyorum' diyor. Onun için sadece dünyanın bir numarası olmak [yeterli] değil."

Trajedinin üstesinden gelmek

Efremova'nın olağanüstü soğukkanlılığının belki de en son kazandığı İsveç'teki Tennis Europe Junior turnuvasından daha büyük bir kanıtı yoktur.

Babası, eski amatör oyuncu Alexey Efremov, iki yıldan uzun bir süredir lenfoma ile mücadele ediyordu. Turnuva sırasında Efremova'nın annesi kocasının yakında bu savaşı kaybedeceği haberini aldı.

Julia, Efremova'ya turnuva sırasında mı söyleyeceği yoksa turnuva bitene kadar mı bekleyeceği konusunda zor bir karar vermek zorunda kaldığını söylüyor.

"Çok zordu ama Ksenia turnuvadaydı ve ona söylemek zorundaydım" diyor. "Tabii ki ağlıyordu. Şok olmuştu. Bana 'Belki onu uyandırabilirsin' dedi.

"Dedim ki: 'Hayır, Ksenia. Bu imkansız, o zaten gökyüzünde' dedim. Ona belki durmak isteyip istemediğini sordum. Belki turnuvayı durdururuz ve o geri gelir.

"O da 'Hayır, bu turnuvayı sonuna kadar oynayacağım' dedi."

Final, Alexey'in vefatından sadece altı gün sonra, 3 Aralık Cuma günü gerçekleşti. Efremova finali kazandı ve şampiyonluğu babasına adadı.

Efremova, annesi tarafından yönetilen Instagram hesabında "İsveç'teki bu turnuva sırasında vefat eden babamın anısına," diye yazdı. "1. sıra. Sen her zaman kalbimde evrendeki en güçlü insan olarak yaşayacaksın. Hayallerinin gerçekleşmesi için her şeyi yapacağım ve bunu yukarıdan göreceğini biliyorum."

Julia, Efremova'nın turnuvaya devam etme kararının pek de sürpriz olmadığını söylüyor ve bu tür bir direncin kendisine babasından miras kaldığını anlatıyor. Bunun Alexey'nin de onaylayacağı bir karar olduğunu biliyor.

"Babası onu çok severdi," diyor Julia. "Onun ruhunu taşıyor. O güçlü, çok güçlü bir insandı ve bu ruhu ondan aldı."

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Kaynak: edition.cnn.com