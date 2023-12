Kronik ağrısı olan hastalar ketaminin faydalarından bahsediyor, ancak doktorlar hala nasıl çalıştığından emin değil

Final sınavlarına çalışıyordu ve akşam 22:00 civarında kütüphaneden döndü. Oda arkadaşı çoktan uyuduğu için sessizce yatağa girdi.

Gece 3 civarında sırtına yayılan şiddetli bir ağrıyla uyandı.

Ryan, "Artık bacaklarımı hissedemiyordum," dedi. Ayrıca idrar kokusu da alıyormuş. Altındaki çarşaflar sırılsıklam olmuştu.

"Ve 19 yaşında biri olarak, bilirsiniz, yatağa işemedim ve bu yüzden çok şaşırtıcıydı."

Bu dehşet verici olay, amansız ağrıdan kurtulmak için 10 yıl sürecek bir macerayı başlattı. Ryan, sonunda bazı uzmanların beklenmedik ve tartışmalı olduğunu düşündüğü bir yerde bulduğunu söylüyor: her 90 günde bir intravenöz infüzyon yoluyla aldığı psychedelic ilaç ketamin.

Ketamin 1970'lerden beri cerrahi anestezik olarak kullanılıyor. Vietnam Savaşı sırasında sahra hastanelerinde yaygın olarak kullanılmaya başlandı çünkü diğer bazı anestezi türleri gibi solunumu ve kalp atış hızını baskılamıyor. Aynı zamanda kan basıncını ve kalp atış hızını yükseltir, bu da kan kaybeden hastalar için yararlı olabilir.

Diğer bazı psychedelics gibi, ketaminin de depresyon ve travma tedavisinde yararlı olduğu kanıtlanmıştır.

Ketaminin bir türevi olan esketamin, 2019 yılında ABD Gıda ve İlaç Dairesi tarafından diğer tedavilere yanıt vermeyen depresyon hastaları için burun spreyi olarak onaylanmıştır.

Bazı hastaneler ve özel ağrı klinikleri de Ryan'ınki gibi inatçı ağrıları tedavi etmek için etiket dışı ketamin infüzyonları kullanıyor.

"Cleveland Clinic'te Ryan'ı tedavi eden ağrı uzmanı Dr. Pavan Tankha, "Birçok ağrı doktoru bunun bir tür Voodoo-ish olduğunu düşünüyor, eğer isterseniz, 'Burada gerçekten ne yapıyorsunuz?

Ketamin vücutta hızlı bir şekilde etki eder ve aynı zamanda saatler içinde hızlı bir şekilde temizlenir.

Yine de Ryan ve kronik ağrı için kullanan diğerleri, tedavilerinden sonra elde ettikleri rahatlamanın aylarca sürdüğünü söylüyorlar. Uzmanlar, bu kadar uzun süre nasıl işe yaradığını anlamanın zor olduğunu söylüyor ve ön kanıtlar umut verici olsa da, neden işe yarayabileceğini veya ne tür bir hastanın bundan en fazla faydayı görebileceğini açıklamaya yardımcı olacak çok fazla yüksek kaliteli araştırma olmadığına dikkat çekiyorlar.

Tankha, ketaminin kronik ağrı için faydasını düzgün bir şekilde incelemek için yeterli para toplamayı umduğunu söylüyor.

"Reseptöre bağlanma belki 10 ila 15 dakika, belki de şanslıysanız birkaç saat içinde sona eriyor. Ama neden bu kadar uzun süre işe yarıyor?" Tankha söyledi.

"Ketaminin bağlanmasından sonraki etkiler olarak adlandırdığım şeyi inceliyoruz. Bu kalıcı rahatlamaya neden olmak için beyinde başka ne yapıyor?" dedi.

Rahatlamaya giden uzun bir yol

Şu anda 29 yaşında olan ve Cincinnati, Ohio'da yaşayan Emily Ryan, doktorların ketaminin nasıl yardımcı olduğunu tam olarak anlamamalarını umursamadığını söyledi. Sadece işe yaradığını hissediyor ve bunu bulduğu için minnettar.

Yine de buraya gelmek için uzun bir yol kat etmiş.

Üniversitede felçli olarak uyandığı gece ailesi onu hastanede karşıladığında, doktorlar başlangıçta Ryan'ın idrarında kan olduğu için enfeksiyon veya böbrek taşı olabileceğinden şüphelenmişler. Bunları çabucak elediler.

Yerel çocuk hastanesinde, genç kızı bir MRI makinesine yerleştirdiler ve "Frozen" filmini izleyebilmesi için ona bir çift özel gözlük verdiler.

Bir kez baştan sona izledi. Ve sonra tekrar.

"Üçüncü seferde kendi kendime, 'Hâlâ bu tüpün içindeysem bir şeyler gerçekten yanlış demektir' diye düşündüm."

O şeyin omurgasına baskı yapan bir tümör olduğu ortaya çıktı. Neyse ki kanser değilmiş ama doktorlar tümörün sinirlerini sıkıştıran bir yerde olduğunu söylemişler. Ve nasıl tedavi edeceklerini bilmediklerini itiraf ettiler. Tümör riskli bir bölgede olduğu için ameliyatla alınması onu felç edebilirdi.

Etrafta dolaşmak için yürüteç kullanmak zorunda kaldı ve mesanesinin tüm kontrolünü kaybetti. Yine de, dinmeyen ağrısını dindirebilecek herhangi bir şey aradı.

Doktorlar narkotik ağrı kesiciler yazmaya devam etti, ancak hem Ryan hem de annesi ilaçların onları korkuttuğunu söyledi.

Ryan, "İçimi çürütmek ve bilirsiniz, bir maddeye bağımlı olmak istemiyorum," dedi. "Hayatımın geri kalanı böyle olacaksa bu çok zor."

Cerrahlar mesanesi için bir kalp pili cihazı yerleştirdi ve bu da idrar kaçırmasına yardımcı oldu. Ve Cleveland Clinic'teki ağrı yönetimi programının bir hastası oldu.

Ryant, ağrısını dindirmek için epidural gibi farklı prosedürlerin yanı sıra daha uzun süreli ilaçlar da denedi. Yaklaşık dört yıl boyunca her iki haftada bir ağrı kliniğine gitti ama hiçbir şey işe yaramadı. Aradan geçen süre içinde omurgasında başka tümörler de ortaya çıkmış.

Ryan, "Size her şeyi denediğimi söylediğimde, her şeyi denedik," dedi.

Bu deneyim maddi ve duygusal olarak çok yıpratıcı oldu.

Ama ağrı uzmanı Tankha pes etmedi. Ryan'a, 1980'lerden beri kronik ağrı tedavisinde kullanıldığını söylediği ketamin infüzyonlarını denemesini önerdi.

Tankha, eğitimi sırasında kendisine ketamin infüzyonlarının kompleks bölgesel ağrı sendromu veya CRPS adı verilen nadir bir durum için kullanılabileceğinin öğretildiğini, ancak kullanımının bu özel teşhisle sınırlı olması gerektiğini söyledi.

Connecticut, New Haven'daki VA hastanesinde görev yaptığı sırada Tankha, CRPS'li hastaları ketamin infüzyonlarıyla tedavi ediyordu ve başka bir hasta - farklı bir tür kronik ağrısı olan - aynı infüzyonların kendi rahatsızlığı için işe yarayıp yaramayacağını sordu.

Tankha, ketaminin bu tür bir ağrı için çalışılmadığını açıkladı, ancak hasta denemeye hevesliydi, bu yüzden Tankha kabul etti.

"İnfüzyonu yaptık ve bu adam dört ay boyunca rahatladı. Ben de 'Peki, onda işe yarıyorsa başka kimde işe yarar' diye düşünerek kafamı kaşımaya başladım" diyor.

Ketamin kronik ağrıyı nasıl azaltabilir?

Doktorlar Ryan'ınki gibi sürekli ağrıların sinir sistemini yeniden yapılandırarak aşırı duyarlı ve kolay tetiklenebilir hale getirdiğini düşünüyor. Buna merkezi ağrı ya da merkezi duyarlılık deniyor ve artrit ya da fibromiyalji de dahil olmak üzere birçok farklı durumda ortaya çıkabiliyor. Bu gerçekleştiğinde, vücut bir anlamda nöropatik ağrı olarak adlandırılan kendi ağrısını yaratmaya başlar.

Johns Hopkins Tıp Fakültesi'nde anesteziyoloji ve kritik bakım tıbbı profesörü olan Dr. Steven P. Cohen, "Muhtemelen artritli, boyun ağrılı veya sırt ağrılı insanların %15 ila %35'inde çok büyük bir merkezi hassasiyet bileşeni vardır, bu nedenle biraz artritleri vardır, ancak ağrıları röntgenlerinin gösterdiğinden çok daha şiddetlidir" dedi.

Cohen, Amerikan Ağrı Tıbbı Akademisi'nin kronik ağrı tedavisinde ketamin kullanımına yönelik 2018 kılavuzunun geliştirilmesine yardımcı oldu.

Ketaminin beyinde bulunan ve vücuttaki ağrının merkezi olarak hassaslaşmasından sorumlu olan bir reseptöre bağlandığını ve onu bloke ettiğini söylüyor.

Cohen, "İnsanların bunun sinir sisteminizi sıfırlamak gibi bir şey olduğunu söylediklerini duyuyorum" dedi.

Ancak bu, nasıl ya da neden işe yaradığını tam olarak açıklamayabilir. Kronik ağrı için ketaminle yapılan yaklaşık yedi plasebo kontrollü çalışmanın çoğunun küçük olduğunu ve hastaların genellikle ilacı ne zaman alacaklarını doğru tahmin ettiklerini, bu nedenle bildirdikleri faydaların çalışmadaki yanlılığın bir sonucu olabileceğini söylüyor.

"Kanıtlar çok güçlü değil" dedi.

Cohen, neden işe yarayabileceğinin arkasındaki biyolojik mekanizmanın da net olmaktan uzak olduğunu söylüyor. Eğer ketamin vücutta ağrıyı merkezileştiren anahtar reseptörleri bloke ediyorsa, neden bir kişinin sisteminden çıktıktan uzun süre sonra çalışmaya devam etsin?

Cohen, ketaminin aynı zamanda ağrı deneyiminin büyük bir bileşeni olan duygular üzerinde kalıcı etkileri olduğunun kanıtlandığını söylüyor; belki de ilaç sadece vücuttaki ağrı sinyalleri üzerinde değil, aynı zamanda neden olduğu acı üzerinde de etkili oluyor.

"Farklı insanlar için farklı mekanizmalar olabilir ve belki de bir örtüşme vardır" dedi.

Tankha yıllar içinde tedaviyi nasıl iyileştireceğini öğrendiğini söyledi. Hoş olmayan yan etkileri azaltmak için daha uzun bir süre boyunca daha düşük dozda ketamin veriyor. İnfüzyonlar, hastaların halüsinasyon görürken veya trip atarken izlendiği ve desteklendiği özel bir klinikte her gün 1 ila 3 saat sürüyor. Tedavinin olumsuz yan etkileri arasında bulantı, kusma, yönelim bozukluğu, kafa karışıklığı ve koordinasyon kaybı sayılabilir. Ketamin ayrıca kan basıncını ve kalp atış hızını yükseltebilir, nefes almayı ve kalp atış hızını artırabilir.

Ryan tedavilerinden önce bulantı önleyici bir ilaç aldığını ve sonrasında bitkin düştüğünü söylüyor. Sonrasında bir otel odasına gidip uyuyakalıyor.

Tankha, ketamin infüzyonlarının diğer özel ağrı kliniklerinde kullanıldığını, ancak belirli bir sağlayıcının tedaviyi kullanma deneyimi olduğu için sunulma eğiliminde olduğunu söyledi. Yaygın olarak bulunmuyor ve bulunan kliniklerde de uzun bekleme listeleri oluyor.

Emily Ryan kronik ağrıları için Cleveland Kliniği'nde ketamin infüzyonu alıyor.

Ryan, 1 ila 3 saat arasında süren seans sırasında müzik dinlemek için kulaklık getirdiğini söyledi. Mutlu bir tripçi olduğu için minnettar olduğunu söylüyor. Örneğin çocukluğundaki köpekleri gördüğünü söylüyor.

Ryan, "Hiçbir beklentim olmadan gittim çünkü çok fazla şey denedim," dedi.

Bir yıldan biraz daha uzun bir süre önce ilk tedaviden sonra otel odasına döndüğünde, yaklaşık beş saat uyuduğunu söyledi.

Ryan, "Ertesi gün uyandım ve kendimi hastalanmadan önceki gibi hissediyordum," dedi.

"Tamamen ağrısızım - %100 ağrısızım" diyen Ryan, o zamandan bu yana beşer gün arayla beş ya da altı kür infüzyon yaptırdığını söylüyor.

Ketamin infüzyonları pahalı. Ryan şanslı olduğunu çünkü bağlı olduğu eyalet Medicaid planının hayatını değiştiren tedavilerini karşıladığını söyledi. Yine de tedavilerini almak için seyahat ettiğinde beş gün boyunca bir otel odası için ödeme yapması ve katkı paylarını karşılaması gerekiyor. Ama buna değdiğini düşünüyor.

"Eskiden günde 40 ila 50 hap alırdım. Şimdi günde sekiz hapa düştüm," diyen Ryan, geceleri uyumasına yardımcı olması için hala gabapentin ilacı aldığını söylüyor.

Ama artık spor salonunda egzersiz yapabiliyor ve işlettiği çiçekçilik işinde uzun saatler ayakta durup çiçek düzenleyebiliyor - daha önce zor olan aktiviteler...Emily, ketaminden önce köpeğini acı çekmeden bir milden fazla yürütemediğini söylüyor. Şimdi ise onu hiç sorun yaşamadan üç ya da dört mil yürütüyor.

Dışarıdan uzmanlar, her hastanın aynı iyi sonuçları deneyimlemeyebileceği konusunda uyarıyor.

Albany Medical College'da kapsamlı ağrı merkezi direktörü olan Dr. Charles Argoff, "Çok başarılı olduğu bireysel insanlar var" dedi.

"Ancak neden bazı insanlar için uzun vadede başarılı olurken diğerleri için olmadığını anladığımızdan emin değilim. Kimlerin bundan fayda sağlayabileceğini tam olarak anladığımızı sanmıyorum" dedi.

Argoff, ketaminin nitelikli bir sağlayıcı ile tıbbi gözetim altında kullanılmasının önemli olduğunu vurguladı. Şüpheli kimlik bilgileriyle ortaya çıkan ketamin klinikleri olduğunu ve aktör Matthew Perry'nin son ölümünün de gösterdiği gibi, ketaminin uygun korkuluklar olmadan kullanılmasının tehlikeli olabileceğini söyledi.

Argoff, ketamin infüzyonları için sigorta kapsamının da belirsiz olduğunu söyledi. "Bu yüzden insanlar işe yarayıp yaramayacağını bilmeden çok para harcıyor olabilirler" dedi.

Emily Ryan'a gelince, tenis ve pickleball oynamaya ve sevdiği fitness kamplarına geri döndüğünü söyledi.

"Artık hiçbir sorun yaşamadan onlara gidiyorum" dedi.

