Kraliçe'nin hologramı Platin Jübile töreninde altın arabadan el sallıyor

İlk kez 1953'teki taç giyme töreninde 96 yaşındaki İngiliz hükümdarını Buckingham Sarayı'ndan Westminster Abbey'e taşıyan Altın Devlet Otobüsü, Pazar günü Platin Jübile töreninin bir parçası olarak Londra sokaklarında görkemli bir geçit törenine öncülük etti.

Ancak Kraliçe'nin kendisi tören sırasında gemide değildi. Bunun yerine, taç giydiği gün arabadan el salladığı arşiv görüntüleri arabanın pencerelerine yansıtıldı.

İki yıl içinde inşa edilen ve 1762 yılında tamamlanan Altın Devlet Arabası, Birleşik Krallık'ta hayatta kalan en eski üçüncü araba. Yüzyıllar boyunca geçirdiği dört restorasyon, gövdesinde en az yedi kat yaldız ve rötuş bırakmıştır.

Ulusal birlik ve gücün bir göstergesi olarak süslü melek ve triton heykelleriyle bezenmiş ve pano resimlerine sahip olan bu göz alıcı araba, hareketli bir sanat eseridir. İçerisi de aynı derecede detaylı olup kadife ve satenle döşenmiştir.

Kral George III'ün mimari danışmanı Sir William Chambers tarafından tasarlanan ve araba yapımcısı Samuel Butler tarafından inşa edilen araç yaklaşık 23 feet uzunluğunda, 12 feet yüksekliğinde ve yaldızlı ahşaptan yapılmıştır. Dört tondan fazla ağırlığa sahip olan araç, sadece sekiz at tarafından yürüme hızında çekilebilmektedir.

Arabanın her sanatsal detayı Britanya tarihine saygı duruşu niteliğindedir. The Royal Collection Trust'a göre, imparatorluk gücünün bir göstergesi olarak her bir tekerleğin üzerine devasa bir triton figürü yontulmuştur. Gövdesi, İngiliz deniz zaferlerini kutlayan diğer motiflerin yanı sıra palmiye ağaçları ve aslan başlarıyla süslenmiştir. Ön panellerinden birinde ise miğferli savaşçı Britannia figürü yer almaktadır.

Jübilenin gösteri sorumlusu Adrian Evans, kraliyet ailesinin internet sitesinde arabanın tasarımıyla ilgili olarak "Baktığınız her yerde, altın heykellerde ve boyalı panellerde, postacıların, damatların, uşakların, görevlilerin ve atlı muhafızların üniformalarında zengin bir gelenek ve tarih var" dedi.

Ünlü at arabası ilk kez 1762 yılında George III döneminde Parlamento'nun Devlet Açılışı için kullanılmış ve daha sonra Prens Albert'in 1861'deki ölümüne kadar taç giyme törenlerinde ve diğer büyük kraliyet törenlerinde kullanılmıştı. Kral 7. Edward 1902'deki taç giyme töreninde yeniden kullanmıştır.

Elizabeth taç giyme töreni sırasında bu arabaya bindiğinde pek etkilenmemiş ve 2018'de BBC'de yayınlanan bir belgeselde arabanın "pek rahat olmadığını" ve "seyahat etmek için hiç de uygun olmadığını" söylemişti. O tarihten bu yana Kraliçe, 1977'deki Gümüş Jübilesi ve 2002'deki Altın Jübilesi için olmak üzere sadece iki kez arabaya bindi. Araba normalde Royal Mews'de halka açık olarak sergilenmektedir.

Platin Jübile töreni, Britanya'nın en uzun süre hüküm süren hükümdarını onurlandıran dört günlük hafta sonunun finalini oluşturdu. Kutlamalar kapsamında çok sayıda sokak partisi, özel sergiler ve gösterişli geçit törenleri düzenlendi ve 10.000'den fazla sanatçı yer aldı.

Evans, etkinlik öncesinde koçun gösterideki rolü için "Eşsiz bir gösteri olacak" dedi ve ekledi: "Gelecekteki pek çok muhteşem manzaranın tonunu belirleyecek."

Bu haber Pazar günkü yarışma başladıktan sonra ayrıntıları yansıtacak şekilde güncellenmiştir.

Üstteki resim başlığı: Platin Jübile yarışmasındaki Altın Devlet Koçu'ndan bir görüntü.

CNN'den Zoe Sottile bu habere katkıda bulunmuştur.

Kaynak: edition.cnn.com