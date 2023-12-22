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Kral Selman bin Abdülaziz El-Suud Hızlı Bilgiler

Doğum tarihi: December 31, 1935

Doğum yeri: Riyad, Suudi Arabistan Krallığı

Baba: Kral Abdulaziz bin Abdulrahman el Suud

Anne: Hassa bint Ahmed el-Sudairi

Evlilikler: Eşlerinin isimleri kamuya açık değil, ancak İslami geleneğe göre bir seferde dörtten fazlasına izin verilmiyor.

Çocuklar: Kesin sayı kamuya açık değildir. Oğulları şunlardır: Sultan, Muhammed, Abdülaziz, Faysal, Halid, Türki

Eğitim: Princes' School'a katıldı

Din: Vahhabilik (muhafazakar bir İslam mezhebi)

Diğer Gerçekler

Kral Abdülaziz'in aynı anneden olan ve Suud Hanedanı içinde en güçlü olan oğulları "Sudairi Yedilisi "nden biridir.

2005'te tahta çıkan Kral Abdullah tarafından veliaht ilan edilen üçüncü prenstir.

Kur'an-ı Kerim'i 10 yaşına geldiğinde ezberlemişti.

Ailenin disiplini olarak bilinirdi ve iddialara göre asi ya da serseri kraliyet ailesi üyelerinin tutulduğu bir kraliyet ailesi "hapishanesi" vardı.

Oğlu Prens Sultan 1985 yılında Uzay Mekiği Discovery görevinde faydalı yük uzmanıydı.

Zaman Çizelgesi

1955-1960 ve 1963-2011 - Riyad Valisi.

Kasım 2011 - Kardeşi Veliaht Prens Sultan'ın ölümünün ardından savunma bakanı oldu.

11 Nisan 2012 - Prens Selman ABD'ye yaptığı resmi ziyaret sırasında ABD Başkanı Barack Obama ile bir araya geldi.

18 Haziran 2012 - Kral Abdullah onu veliaht prens ve tahtın varisi olarak atadı.

28 Ağustos 2012 - Veliaht Prens Selman, Kral "özel izinde" iken ilk kez Suudi Arabistan Krallığı'nın başına geçti.

22 Ocak 2015 - Kral Abdullah'ın ölümünün ardından resmen Suudi Arabistan'ın yeni kralı oldu.

23 Ocak 2015 - Kral Selman kraliyet kararnamesiyle Veliaht Prens Mukrin'i kral, Veliaht Prens Yardımcısı Muhammed bin Nayif'i de tahtın ikinci sıradaki varisi olarak onayladı.

27 Ocak 2015 - Obama ve First Lady Michelle Obama Suudi Arabistan'da Kral Selman'ı ziyaret etti.

10 Şubat 2015 - Prens Charles altı günlük Orta Doğu turu sırasında Kral Selman'ı ziyaret etti.

29 Nisan 2015 - Kral Selman Veliaht Prens Mukrin'i görevinden aldı ve Muhammed bin Nayif'i taht için sıradaki yeni veliaht prens olarak atadı.

20 Nisan 2016 - ABD ile Suudi Arabistan arasında bölgesel çalkantılar, düşen petrol fiyatları ve diğer anlaşmazlık noktaları nedeniyle yaşanan gerilimin ortasındaObama ile Riyad'da bir araya geldi.

20-22 Mayıs 2017 - ABD Başkanı Donald Trump ilk yurtdışı gezisinde Kralı Riyad'da ziyaret etti.

21 Haziran 2017 - Bin Nayif'i veliaht prenslikten azlederek yerine oğlu Muhammed bin Selman'ı atadı.

Kasım 2017 - Yolsuzluk iddiasıyla prensler ve hükümet yetkililerine yönelik benzeri görülmemiş bir tasfiye emri verdi. Yüzlerce tutuklu Riyad'daki Ritz Carlton otelinde gözaltına alındı ve otel iki aydan fazla bir süre kapalı kaldı .

2 Ekim 2018 -Virginia'da yaşayan Suudi muhalif ve Washington Post köşe yazarıCemalKaşıkçı, İstanbul'daki Suudi konsolosluğuna girdikten sonra ortadan kayboldu. Türk yetkililer daha sonra Kaşıkçı'nın 15 kişilik bir ekip tarafından binada öldürüldüğünü ve parçalara ayrıldığını açıkladı. Suudi yetkililer ise Kaşıkçı'nın başarısız bir kaçırma girişimi sırasında öldürüldüğünü açıkladı.

14 Ekim 2018 - Suudi ve Türk medyasına göre, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan' ı arayarak Kaşıkçı'nın öldürülmesini soruşturmak üzere bir çalışma grubu oluşturulmasını görüştü.

16 Ekim 2018 - ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Kaşıkçı'nın ölümünü konuşmak üzere Riyad'da Kral Selman ve Prens bin Selman'ı ziyaret etti. Her iki isim de konsolosluktaki şiddet olaylarından haberdar olduklarını reddettiler.

31 Ekim 2018 - Suudi Arabistan başsavcısı kanıtların Kaşıkçı'nın önceden planlanmış bir cinayet sonucu öldürüldüğünü gösterdiğini söyledi . Suudi yetkililer Kral Selman ve Prens bin Selman'ın olaya karışmadığını savunuyor.

23 Temmuz 2020 - Safra kesesinin alınması için ameliyat oldu.

15 Temmuz 2022 -ABDBaşkanı Joe Biden Cidde'de Kral Selman ve Prens bin Selman'ı ziyaret etti. Biden, Prens bin Selman'a Kaşıkçı'nın öldürülmesinden bin Selman'ın sorumlu olduğuna inandığını belirtti.

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Kaynak: edition.cnn.com