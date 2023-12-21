'Kral Kazu' saltanatı 54 yaşındaki futbolcu Kazuyoshi Miura'nın Suzuka'ya katılmasıyla devam ediyor

Gelecek ay 55 yaşına basacak olan Miura, Yokohama'nın geçen sezon sonunda ikinci lige düşmesinin ardından Japonya Futbol Ligi kulübüne katıldı.

Suzuka'nın menajerliğini kardeşi Yasutoshi yapıyor ve bu transferle Miura kariyerini 37. sezonunda da devam ettirecek.

Miura yaptığı açıklamada "Burada oynama fırsatı bulduğum için minnettarım ve sahada kulübe katkıda bulunmak için elimden geleni yapacağım" dedi.

Suzuka, Miura'nın Brezilya, Japonya, İtalya, Hırvatistan ve Avustralya'da oynadığı 15. kulübü olacak.

"Kral Kazu" olarak bilinen Miura, geçen yıl Mart ayında Urawa Reds'e karşı sonradan oyuna girerek 54 yıl 12 gün ile J-League'de forma giyen en yaşlı oyuncu oldu.

Ayrıca Mart 2017'de ikinci ligde Thespakusatsu Gunma karşısında ağları havalandırarak J-League'de gol atan en yaşlı oyuncu oldu.

Miura, 1993 yılında J-League başladığında Japon futbolunun poster çocuğuydu ve Verdy Kawasaki'yi ilk iki lig şampiyonluğuna taşıdı.

Japonya'da 89 kez forma giydi ve 1992'de Asya Kupası'nı kazandı. 55 golle ülkenin tüm zamanlardaki en golcü ikinci oyuncusu.

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Kaynak: edition.cnn.com