Kral I. Juan Carlos Hızlı Bilgiler

Doğum tarihi: January 5, 1938

Doğum yeri: Roma, İtalya

Doğum adı: Juan Carlos Alfonso Victor Maria de Borbon y Borbon

Babası: Don Juan de Borbon y Battenburg, Barselona Kontu, İspanya Kralı XIII Alfonso'nun üçüncü oğlu

Annesi: Dona Maria de las Mercedes de Borbon y Orleans, İki Sicilya Prensesi ve Barselona Kontesi

Evlilik: Yunanistan Prensesi Sofia (14 Mayıs 1962-günümüz)

Çocukları: Infanta Elena of Spain, Elena Maria, Isabel, Dominica de Silos de Borbon y Grecia, Lugo Düşesi, Aralık 1963; Infanta Cristina of Asturias, Cristina Federica Victoria Antonia de la Santísima Trinidad de Borbón y Grecia, Palma de Mallorca Düşesi, Haziran 1965; Prince of the Asturias, Felipe Juan Pablo Alfonso y de la Santísima Trinidad y de Todos los Santos de Borbón y Grecia, Ocak 1968

Eğitim: Marianist, Fribourg, İsviçre; Instituto San Isidro, Madrid, İspanya; Donanma Yetimleri Koleji, İspanya; Saragossa Askeri Akademisi, Saragossa, İspanya; Deniz Koleji, Marin, İspanya; İspanya Hava Akademisi, San Javier, İspanya; Madrid Üniversitesi, İspanya

Askeri: İspanyol Ordusu, İspanyol Donanması, İspanyol Hava Kuvvetleri

Diğer Gerçekler

İspanyol Kraliyet Ailesi anayasal hüküm gereği gelir vergisi ödemekte ve Zarzuela Sarayı adlı dönüştürülmüş bir av köşkünde yaşamaktadır.

Madrid'deki Kraliyet Sarayı Palacio Real, devlet başkanlarının ziyaretleri gibi resmi etkinlikler için kullanılmaktadır.

Amerika Birleşik Devletleri'ni ilk kez 1958 yılında Juan Sebastian Elcano gemisinde deniz asteğmeni olarak eğitim gördüğü sırada ziyaret etmiştir.

Kraliçe Victoria'nın büyük büyük torunu, hem Kraliçe Elizabeth II hem de Prens Philip'in uzaktan kuzeni.

Hem Kral Juan Carlos hem de Kraliçe Sofia, Kraliçe Victoria'nın torunlarıdır.

On beşinci yüzyıl İspanya Kralı Ferdinand ve Kraliçe Isabella'nın uzaktan akrabası.

Zaman Çizelgesi

1947 - Generalissimo Francisco Franco'nun Veraset Yasası, ölümünün ardından İspanyol kraliyet ailesinin yeniden iktidara geleceğini ilan etti.

1948 - Franco ve Don Juan de Borbon'un veliaht için İspanyol eğitimi konusunda anlaşmasının ardından İspanya'ya ilk seyahatini gerçekleştirdi.

1960 - Askeri eğitimini tamamladı ve ordunun her üç kolunda da teğmen rütbesine sahip ilk İspanyol subay oldu.

Ağustos 1962 - Balayı sırasında Amerika Birleşik Devletleri'ni ziyaret etti ve ABD Başkanı John F. Kennedy ile tanıştı.

1969 - Veliaht prens olarak atandı ve Franco'nun halefi olarak belirlendi.

22 Kasım 1975 - Franco'nun ölümünden iki gün sonra Juan Carlos I, İspanya Kralı olarak taç giydi ve 44 yıllık bir aradan sonra İspanyol monarşisini yeniden kurdu.

1-4 Haziran 1976 - Amerika Birleşik Devletleri'ni ziyaret edenilkİspanyol hüküm darı. ABD Başkanı Gerald Ford ile bir araya geldi.

1977 - 1936'dan bu yana ilk demokratik seçime yol açan siyasi reformları yürürlüğe koydu.

1978 - Yeni bir anayasanın kabul edilmesi monarşiye hükümette itibari veya törensel bir rolden daha fazlasını verir.

Şubat 1981 - Krala sadık güçler isyana katılmayı reddedince bir darbe girişimi engellendi.

2000 - Tahttaki 25. yıldönümünü kutladı.

11 Mart 2004 - Madrid'de iş çıkış saatinde dört banliyö treninde 10 bombanın patlamasının ardından ulusa seslendi ve yaralıları ziyaret etti.

10 Kasım 2007 - Santiago, Şili'deki İbero-Amerikan zirvesi sırasında Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez'e "Neden susmuyorsun?" (¿Por qué no te callas?) dedi.

8 Mayıs 2010 - Sağ akciğerinde iyi huylu olduğu ortaya çıkan bir büyüme alındı.

8 Ağustos 2010 - Kraliçe Sofia ile birlikte ABD First Lady'si Michelle Obama ve küçük kızı Sasha'yı Mallorca Adası'ndaki yazlık sarayda ağırladı.

14 Nisan 2012 - Botsvana gezisi sırasında düştükten sonrakalça protezi ameliyatıgeçirir. Ayın ilerleyen günlerinde kalçasındaki "çıkığı azaltmak" için yeniden hastaneye yatırılır. Kasım 2012'de kalçası için bir ameliyat daha geçirir.

Temmuz 2012 - Nisan ayında Botsvana'ya yaptığı fil avı gezisinin çok eleştirilmesinin ardından İspanya Doğal Hayatı Koruma Vakfı'nın (WWF) onursal başkanlığından alındı. Gruptan yapılan açıklamada, "Yasadışı olmamasına rağmen, avlanma yaygın olarak Kral'ın WWF-İspanya'nın başındaki pozisyonuyla uyumsuz olarak görüldü" denildi. Kral bu onursal görevi 1968'den beri yürütüyordu.

3 Mart 2013 - Bel fıtığı ameliyatı için hastaneye yatırıldı. İyileşme sürecindeyken hastanede küçük bir yangın çıktı ancak kendisi etkilenmedi.

Eylül 2013 - Enfekte olan eklemi değiştirmek için Madrid'de üçüncü bir kalça ameliyatı geçirir.

2 Haziran 2014 - Oğlu Prens Felipe lehine tahttanferagat ettiğini açıkladı.

18 Haziran 2014 - Resmen tahttan çekildi.

14 Ocak 2015 - 12 yargıçtan oluşan bir heyet, Juan Carlos'un, babası olduğunu iddia eden Belçikalı bir kadının açtığı babalık davasıyla ülkenin Yüksek Mahkemesi'nde yüzleşmesi gerektiğine hükmetti. Brüksel'den Ingrid Sartiau, annesi ile Juan Carlos'un 1965 sonlarında bir ilişki yaşadıklarını ve bunun sonucunda Ağustos 1966'da doğduğunu iddia ediyor. O sırada Juan Carlos evliydi ama hala bir prensti.

11 Mart 2015 - İspanya Yüksek Mahkemesi Juan Carlos'a karşı açılan babalık davasını reddetti.

29 Kasım 2016 - Eski Küba lideri Fidel Castro için düzenlenen anma törenine katıldı.

2 Haziran 2019 - Kamu hayatından resmen emekli oldu.

8 Haziran 2020 - İspanya Yüksek Mahkemesi, Juan Carlos hakkında 2008 yılında Suudi Arabistan'daki bir yüksek hızlı tren projesi için Suudi Kralı'ndan 100 milyon dolar transfer ettiği iddiasıyla ilgili olası suçlardan soruşturma başlatıldığını duyurdu. İsviçre de sözleşmeyi soruşturuyor.

3 Ağustos 2020 - Mali ilişkileriyle ilgili iddialar üzerine İspanya'dan ayrıldı. Juan Carlos, oğlu Kral 6. Felipe'ye yazdığı bir mektupta "özel hayatımdaki bazı geçmiş olayların yarattığı kamuoyu tepkisi karşısında" ayrılma kararı aldığını belirtti.

Aralık 2021 - İsviçreli savcılar Suudi demiryolu projesiyle ilgili olarak Juan Carlos hakkındaki suçlamaları düşürdü.

Mart 2022 - İspanyol savcılar Juan Carlos hakkındaki soruşturmalarını kapatır ve herhangi bir suçlamada bulunmazlar.

19 Mayıs 2022 - Kendi isteğiyle sürgüne gittiğinden beri Birleşik Arap Emirlikleri'nde ikamet eden Juan Carlos, yaklaşık iki yıl önce kaçtığından beri ilk kez İspanya'ya gider.

6 Ekim 2023 - Londra Yüksek Mahkemesi, eski sevgilisi Corinna Zu Sayn-Wittgenstein tarafından açılan ve Juan Carlos'u kendisine karşı bir taciz ve izleme kampanyası yürütmekle suçlayan davayı reddetti. Juan Carlos iddiaları reddetti.

