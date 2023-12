Kral Charles ve Prens William monarşiyi güvence altına aldı mı?

İngiliz kraliyet ailesi için dopdolu geçen bir yılı değerlendirirken öne çıkan tek bir olay olabilir: taç giyme töreni. İngiliz tarihinde sismik bir an olan bu tören, Charles'ın prenslikten hükümdarlığa geçişini resmileştirdi ve yeni Kralın modern unsurları eski törenlerle harmanladığını gördü.

Odak noktası taç giyme anı ve beraberindeki tüm gösterilere sıkı sıkıya bağlıyken, Charles ritüelin daha eski bazı kısımlarını çağdaş toplumu daha iyi yansıtacak şekilde güncelledi. Bu artık bir kuruluş etkinliği değildi ve çağdaş Britanya'daki inanç çeşitliliğini göstermek için çaba sarf edildi.

Bu değişikliklerden bazıları daha temsili bir cemaat, birden fazla dinin tanınması, orijinal müzik besteleri ve performansları ve tartışmalı olduğu kanıtlanan bir hareket olan bağlılık yemini yoluyla halka işlemlerde daha aktif bir rol verme girişimi şeklinde geldi.

O zamandan bu yana geçen aylarda Kral'ın odak noktası monarşinin günlük işleri oldu; tüm gezintiler, dinleyiciler ve resepsiyonlara ek olarak hükümetten ve İngiliz Milletler Topluluğu'ndan gelen günlük kırmızı bakanlık kutusu. Kraliyet izleyicileri Charles ile merhum annesi arasındaki ilk göze çarpan değişimlerden birini burada bulabilirler.

Kraliçe 2. Elizabeth herhangi bir tarafgirlik görüntüsünden kaçınmak için büyük çaba sarf ederken, Charles genellikle tam tersi yönde ilerledi. Tartışmalı olarak görülebilecek toplantılara katılarak büyük anlardan çekinmekten korkmadı.

Liderlik tarzı gereği çevre konusunu ön plana çıkarırken, diğer toplantılarda mülteci krizine dikkat çekti, Windrush kuşağı gibi göz ardı edilen toplulukları kabul etti ve Kenya ziyaretinde olduğu gibi Britanya tarihinin karanlık sayfalarıyla yüzleşti.

Başlarda tüm inançların savunucusu olacağına dair söz veren Kraliçe, dinler arası etkinlikleri yoğun günlüğüne düzenli olarak dahil ederek bunu yerine getirdi.

Merhum Kraliçe'nin güncel konulardaki tutumu hayatı boyunca çoğumuz için bir sır olarak kaldı. Charles, yeni rolünün parametrelerini aşmadan görüşlerini duyurmanın bir yolunu buldu. Sık sık övgüler aldığı bir özelliği olan toplantı düzenleme gücüne yaslandı ancak meseleleri kamuoyu önünde tartışmak yerine, geliştirdiği strateji dinlemek oldu.

Bu sayede tarafsızlığını korurken, öğrendiklerini iktidar koridorlarındaki konuşmalarını bilgilendirmek için de kullanabildi. Bu değişim onun daha cana yakın görünmesini sağladı ve geçmişin günahlarıyla yüzleşmeye açık olması büyük ölçüde olumlu bir ilk adım olarak karşılandı.

Annesinden devraldığı bir gelenek asla röportaj vermemektir ki Prens William bu noktada devreye girmiştir. Galler Prensi, sosyal medya için yüksek prodüksiyonlu, sahne arkası videolar sunarak monarşiye daha ilgisiz genç nesillerin desteğini kazanmak amacıyla Kensington Sarayı'nın medya stratejisini elden geçirdi.

William'ın karşılaştığı zorluk, Galler Prensi olarak görev süresini babasınınkinden farklılaştırmak oldu.

Bir zamanlar Charles'ın sahip olduğu pek çok himayeyi üstlendi, ancak onun kurduğu ve daha sonra Kral için yeniden adlandırılan çok sayıda hayır kurumunu devralmadı. Bunun yerine, evsizlikle mücadeleye yönelik beş yıllık girişimi ya da hayatının yıllarını adadığı iddialı Earthshot çevre ödülü gibi kendi projelerini öne çıkarıyor.

Yeşil ödül programı için Kasım ayında Singapur'u ziyaret ederken önümüzdeki yıllara ilişkin vizyonuna dair bir fikir veren William, ailesinin geçmişte yaptığı gibi sorunları öne çıkarmanın ötesine geçmek istediğini söyledi. William'ın amacı yüzlerce sorunu üstlenmek yerine daha bilinçli olmak ve "gerçekten değişim yaratmak ve ben yapamazsam değişimi yapabilecek insanları masaya getirmek".

Doğrudan halefiyet çizgisinde olanlar kendilerini yeniden keşfederken, eşleri de öyle. Galler Prensesi Catherine artık sadece kenarda durup kocasını desteklemiyor. Kraliçe'nin ölümünden bu yana geçen bir yıl içinde odağını daralttı ve kraliyet hizmetini tanımlayacağını umduğu kendi projelerini başlattı - örneğin, halkı bir çocuğun hayatının çok önemli erken gelişim yıllarına yatırım yapmaya çağıran "Bizi Şekillendirmek" kampanyası.

Camilla için 2023, Kraliçe olarak kabul edilmesiyle ilgiliydi. Ve 2024'e girerken, önceliklerini açıkladıkça günlüğünün daha yoğun olmasını bekleyebiliriz. Camilla'yı nelerin beklediğine dair küçük bir ipucu, geçtiğimiz günlerde, edebi yardım kuruluşu Kraliçe'nin Okuma Odası'nın Ocak ayında kendi serisini başlatmasıyla podcast dünyasına adım atacağını duyurmasıyla geldi.

Ancak Windsor klanı için bu yıl her şey yolunda gitmedi.

Charles gemiyi dengede tutarken, bazı zorluklar da yaşandı. Prens Harry'nin çok tartışılan anı kitabı Spare'i Ocak ayında yayınlamasından bu yana Sussex'lerle aralarındaki kopuk ilişkinin yarattığı öfke devam etti. Taç giyme töreni ve mahkeme duruşmaları için kısa bir süreliğine Birleşik Krallık'a dönen Harry'nin İngiliz magazin basınıyla giriştiği hukuki mücadeleler, ailevi husumete ilişkin manşetlerin yeniden atılmasına yol açtı.

O zamandan beri, Prens'in 75. doğum günü için Charles'ı telefonla aramasının ardından bir zeytin dalı önerileri var, ancak bir zamanlar birbirlerine bağlı olan kardeşler arasında herhangi bir hareket yok gibi görünüyor.

Sussex Dükü'nün kısa bir süre önce tarihi telefon korsanlığı konusunda bir İngiliz yayıncıya karşı önemli bir zafer kazanmasının ardından önümüzdeki aylarda spekülasyonların ve manşetlerin azalması pek olası görünmüyor. Bu zafer hiç kuşkusuz Sussex'in İngiliz tabloid basınını reforme etme misyonunu destekleyecektir ancak yetkililere yeni cezai suçlamalarda bulunmaları için yaptığı çağrıların karşılık bulup bulmayacağı henüz belli değil.

Firma ayrıca Omid Scobie'nin kışkırtıcı yeni kitabının yayınlanmasıyla kendini yeniden kraliyet yarışı tartış malarının içinde buldu. "Endgame "in Hollanda versiyonu: Inside the Royal Family and the Monarchy's Fight for Survival" adlı kitabın Hollanda versiyonunda, Sussex'lerin oğlu Archie'nin ten rengini doğmadan önce tartıştıkları iddia edilen iki aile üyesinin adı geçiyordu. Kitap kısa süreliğine raflardan indirildi ancak olan olmuştu.

Standart bir uygulama olarak aile "vakur bir sessizlik" sergiledi ve resmi açıklama yapmamayı tercih etti; ancak o dönemde CNN'e konuşan bir kraliyet kaynağı sarayın "tüm seçenekleri değerlendirdiğini" söyleyerek saray duvarları içinde yasal işlemlerle ilgili konuşmalar yapıldığını ima etti.

Ayrıca giderek daha fazla ses çıkaran monarşi karşıtı protestocularla da mücadele etmek zorunda kaldılar. Londra polisi, taç giyme töreni sırasında aktivistlere yönelik gereksiz yere sert polis müdahalesi nedeniyle büyük tepki gördü. Hatta bazı kampanyacılar Eylül ayında Buckingham Sarayı içinde bir protesto düzenledi.

Kraliçe'nin son zamanlarındaki etkinliklerde cumhuriyetçi göstericilerden oluşan küçük bir grup görmek alışılmadık bir durum değildi. Ancak Charles tahta çıktığından bu yana pankart sallayan ve "benim kralım değil" sloganları atan protestocuların sayısında gözle görülür bir artış oldu.

Taç giyme töreninin arifesinde CNN tarafından yapılan bir kamuoyu yoklaması monarşiye olan desteğin uzun süredir düşüşte olduğunu ortaya koyarken, cumhuriyetçi meselenin Charles'ın saltanatı başladığında mücadele etmesi gereken bir konu olduğunu gösteriyordu.

Taç giyme töreninde göze çarpan bir eksiklik de İngiliz Milletler Topluluğu ülkelerinden birine yapılacak bir ziyaret oldu. Charles'ın Birleşik Krallık'ın yanı sıra 14 ülkenin daha devlet başkanı olduğu düşünüldüğünde, birçok kraliyet uzmanı Charles'ın henüz yurt dışına seyahat etmediğini fark etti.

Son haftalarda İngiliz medyasında Kral ve Kraliçe'nin Kanada'yı ziyaret etmeyi planladıklarına dair spekülasyonlar arttı. Ayrıca yılın ilerleyen dönemlerinde Samoa'da yapılacak olan İngiliz Milletler Topluluğu Hükümet Başkanları Toplantısı sırasında Avustralya ve Yeni Zelanda'ya da bir ziyaret gerçekleştirecekleri konuşuluyor.

Son yıllarda krallıklara yapılan geziler Britanya'nın emperyalist mirasına duyulan öfkenin artmasıyla gölgelenirken, Barbados'un iki yıl önce krallıkla bağlarını koparma kararıyla desteklenen yerel cumhuriyetçi hareketler de hız kazandı.

Kraliyet ailesi, herhangi bir ülkenin kaderinin yalnızca o ülkeye ait olduğunu savunmuş ve ortak tarihin karanlık dönemlerini kamuoyu önünde kabul etmiştir. Ancak pişmanlık Kral'ı sadece bir yere kadar götürebilir ve gelecekte bağları korumak için yeterli olmayabilir.

Taç giyme yılı sona ererken, çalışan kraliyet mensupları sürekliliği sağlamayı ve monarşinin ivmesini korumayı başardılar. Charles, hükümdarlar arasındaki geçişi yöneterek ve saltanatının emekleme döneminde herhangi bir büyük felaketten kaçınarak güvenli bir çift el olduğunu kanıtladı. Ancak şimdi balayı dönemi sona erdi, eski zorluklar yeniden su yüzüne çıkıyor ve soru devam ediyor: Tebaası arasındaki desteği artırmaya devam edebilecek mi?

Kaynak: edition.cnn.com